Відбулось жеребкування Юнацької футзальної Екстра-ліги (U-16)

У Будинку футболу відбулось жеребкування календаря чемпіонату України серед команд Юнацької футзальної Екстра-ліги у віковій категорії «U-16». Нагадаємо, що у першому розіграші ЮФЕЛ візьмуть участь 8 команд.



Пропонуємо Вашій увазі календар першого туру.

«Енергія-Інтер» (Львів) – «Футзал-Дніпро» (Дніпро)

«Спортлідер+» (Хмельницький) – ДЮСШ-4 (Рівне)

Збірна команда Харківської області – «Темп-ЗАЕС-Продексім» (Енергодар)

«Іллічівець» (Чорноморськ) – «Ураган» (Івано-Франківськ).

Базові дні першого туру Екстра-ліги (U-16) заплановані на 11-12 листопада. Команди зіграють у два кола зі спареними матчами без стадії плей-офф.

Повний календар змагань буде оприлюднений на сайті АФУ пізніше.