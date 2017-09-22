Відбулось жеребкування Юнацької футзальної Екстра-ліги (U-16)

У Будинку футболу відбулось жеребкування календаря чемпіонату України серед команд Юнацької футзальної Екстра-ліги у віковій категорії «U-16». Нагадаємо, що у першому розіграші ЮФЕЛ візьмуть участь 8 команд.
Пропонуємо Вашій увазі календар першого туру.
Пропонуємо Вашій увазі календар першого туру.
«Енергія-Інтер» (Львів) – «Футзал-Дніпро» (Дніпро)
«Спортлідер+» (Хмельницький) – ДЮСШ-4 (Рівне)
Збірна команда Харківської області – «Темп-ЗАЕС-Продексім» (Енергодар)
«Іллічівець» (Чорноморськ) – «Ураган» (Івано-Франківськ).
Базові дні першого туру Екстра-ліги (U-16) заплановані на 11-12 листопада. Команди зіграють у два кола зі спареними матчами без стадії плей-офф.
Повний календар змагань буде оприлюднений на сайті АФУ пізніше.
Источник — АФУ
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