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Український арбітр працюватиме на матчах Кубку УЄФА

Ярослав Вовчок з Івано-Франківська отримав призначення на матчі групи 6

  • 22.09.2017 17:55
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uragan.if.ua, Ярослав Вовчок
© uragan.if.ua, Ярослав Вовчок
Український арбітр ФІФА Ярослав Вовчок отримав призначення на матчі Основного раунду Кубку УЄФА (Шлях «Б»). Наш рефері обслуговуватиме поєдинки у Словаччині, де, окрім місцевого «Слована», за путівку до Елітного раунду боротимуться «Джорджіанс» (Грузія), «Кнооппунт» (Нідерланди) та «Рекорд» (Польща), за який, нагадаємо, грає український футзаліст Олександр Бондар.
 
Разом з Ярославом Вовчком на цих матчах працюватимуть наступні арбітри: Антоніос Адамопулос (Греція), Володимир Кадиков (Росія), Дамір Радовіч (Сербія). Спостерігачем арбітражу призначений іспанець Педро Галан Нієто.

Матчі цієї відбіркової групи 6 Шляху «Б» проходитимуть з 10 по 13 жовтня у братиславському спорткомплексі «Інтер Хала».
 

Источник — АФУ

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