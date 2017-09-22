Український арбітр працюватиме на матчах Кубку УЄФА

Український арбітр ФІФА Ярослав Вовчок отримав призначення на матчі Основного раунду Кубку УЄФА (Шлях «Б»). Наш рефері обслуговуватиме поєдинки у Словаччині, де, окрім місцевого «Слована», за путівку до Елітного раунду боротимуться «Джорджіанс» (Грузія), «Кнооппунт» (Нідерланди) та «Рекорд» (Польща), за який, нагадаємо, грає український футзаліст Олександр Бондар.

Разом з Ярославом Вовчком на цих матчах працюватимуть наступні арбітри: Антоніос Адамопулос (Греція), Володимир Кадиков (Росія), Дамір Радовіч (Сербія). Спостерігачем арбітражу призначений іспанець Педро Галан Нієто.



Матчі цієї відбіркової групи 6 Шляху «Б» проходитимуть з 10 по 13 жовтня у братиславському спорткомплексі «Інтер Хала».