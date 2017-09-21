Литвиненко помог ЭРА-ПАКу выиграть у аутсайдера чемпионата Чехии

Спустя два дня после выездного матча в Брно хрудимский «ЭРА-ПАК» провел пропущенный матч из 1-го тура. Соперником чемпиона Чехии был клуб «Оцель» из города Тршинец, и, как и во всех играх чемпионата, главный тренер «ЭРА-ПАКа» Фелипе Конде место в воротах с первых минту доверил украинскому голкиперу Дмитрию Литвиненко.

Очень быстро благодаря дублю бразильца Макса гости повели в счете, но также быстро, в течение двух минут, свое лидерство в счете утратили – у «Оцеля» в ударе был Филип Пржичко, которому сначала удался «фантастический» (это по версии чешских СМИ) удар, который не смог отразить Литвиненко, а вскоре он нашел брешь в выстроенной стенке, выполнив прямой удар со штрафного. Однако равновесие продержалось недолго – Словачек и Коуделка за две минуты вернули гостям преимущество в два мяча.

После перерыва, на 27-й минуте, после розыгрыша аута у «ЭРА-ПАКа» отличился Марсель Родек. В этот момент у гостей в воротах играх уже второй вратарь Ордельт. А окончательно в матче все стало ясно спустя 10 минут. «ЭРА-ПАК» после удаления за две желтых карточки игрока хозяев Яна Оплуштила получил численное преимущество, и очень быстро его реализовал – 2:6.

На заключительные минуты Фелипе Конде выпустил уже своего третьего голкипера Якуба Жданского, сухим он продержался две минуты, позволив Пржичко оформить хет-трик. Последнее же слово в матче осталось за «ЭРА-ПАКом» – Родек после передачи Михала Мареша забил свой второй мяч. 7:3 – победа «ЭРА-ПАКа», которая вывела его на чистое первое место.

В чемпионате Чехии наступает перерыв, связанный с участием сборной Чехии в ответном матче раунда плей-офф квалификации ЧЕ-2018. Напомним, что в первой игре чехи дома проиграли сборной Сербии 3:4. Возобновится чемпионат 29 сентября, и в этот день «ЭРА-ПАК» дома сыграет с «Нейжбахом».

Чемпионат Чехии. Пропущенный матч 1 тура

«Оцель» (Тршинец) – «ЭРА-ПАК» (Хрудим) – 3:7 (2:4)

Пржичко, 7,9,38 – Макс, 1,4, Словачек, 12,37, Коуделка, 13, Родек, 27,40



Турнирная таблица



Пржичко, 7,9,38 – Макс, 1,4, Словачек, 12,37, Коуделка, 13, Родек, 27,40

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ