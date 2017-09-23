Uni-Laman – Продэксим. Анонс

Среди богатого на различные спортивные события уик-энда есть место и футзалу, и в субботу своё дальнейшее развитие получат события в Экстра-лиге, в которой в рамках 2-го тура состоятся 5 матчей.

Если в предыдущие несколько лет Одесса оставалась в стороне от большого футзала, то в нынешнем сезоне этот дефицит компенсирован сполна. Мало того, что «Эпицентр К Авангард» нашел возможность попробовать свои силы в Экстра-лиге, так еще и команда «Uni-Laman», которая в прошлом году представляла город Черноморск, в сезоне-17/18 стала одесской. Еще на стадии жеребьевки календаря Ассоциация футзала Украины развела «Эпицентр К Авангард» и «Uni-Laman», чтобы эти две команды в одном туре не играли в Одессе. Таким образом и получилось, что одесские любители футзала в каждом туре могут вживую понаблюдать за матчами команд Экстра-лиги. Первым же домашним соперником для «Uni-Laman», как уже для одесской команды, стал чемпион Украины херсонский «Продэксим».

Своего рода это небольшая частичка истории «Uni-Laman», а еще у команды Сергея Бутенко были приятные моменты, связанные с «Продэксимом», которые остались в прошлогоднем чемпионате. В нем «Uni-Laman» набрал не так много очков, всего три, но два из них – за счет ничьих с «Продэксимом», став, таким образом, одной из двух команд (наряду с «ХИТом»), которые команда Игоря Москвичева не смогла обыграть в своем чемпионском сезоне.

Это, конечно же, локальные достижения, и в новый чемпионат команда Сергея Бутенко вступает, по его словам, с задачей «расти и быть конкурентоспособными на фоне команд, которые считаются профессиональными». Последнее уточнение сделано не случайно, поскольку почти все игроки команды сочетают футзал с работой в другой сфере, не связанной со спортом. Наверняка, в команде есть мечта о первой победе в Экстра-лиге, и она рано или поздно придет, если к ней стремиться. По одному матчу делать далеко идущие выводы не очень корректно, но уже в первом матче, а он был на выезде против обладателя Суперкубка Украины киевского «ХИТа», подопечные Сергея Бутенко выглядели конкурентоспособными, особенно, это касалось второго тайма.

В межсезонье в «Uni-Laman» было не так много изменений, но приход такого футболиста, как Александр Шамотий, это усиление. Шамотий в свои юные годы подавал неплохие надежды, да и по команде «Маррион» запомнился. Предыдущие сезоны Александр провел в крепком польском чемпионате, выступая за команду «Погонь 04», но травмы не позволили ему себя реализовать по максимуму. Возвращение Шамотия в Украину – этот тот трансфер, который должен и команде помочь, да и самому футболисту показать, что он в футзале еще не сказал своего последнего слова.

В рамках подготовки к сезону «Uni-Laman» сыграл одну товарищескую игру, как раз с «Продэксимом», и уступил 0:2. А затем одесситы проверили себя в запорожском «Кубке Губернатора», в котором сыграли с «АРПИ», «ХИТом» и «Титаном».

С каждым днем для «Продэксима» становится всё ближе дебют в Кубке УЕФА – до него у команды Игоря Москвичева уже менее трех недель. Напомним, что первую игру в сербском Крагуеваце «Продэксим» проведет 11 октября против грозного лиссабонского «Спортинга». И хотя матчи чемпионата Украины не идут в сравнение по накалу в еврокубком, но каждая игра «продэксимовцев» уже рассматривается через призму будущих игр в Кубке УЕФА, до которых у херсонцев осталось три официальных поединка – с «Uni-Laman», «Энергией» и «ХИТом». Календарь – дело случая, но его нельзя не признать удачным, говоря о подготовке херсонской команды к еврокубку.

Неделей ранее «Продэксим» впервые в Экстра-лиге стартовал в регулярном чемпионате с победы, взяв три очка в матче с «ИнБев/ПНУ». Получилась она очень непростой, и по ходу игры подопечным Москвичева пришлось столкнуться с соперником, который решил сыграть против них строго в закрытый футзал. Рискнем предположить, что в него против чемпиона Украины будут играть еще не раз и другие команды, а то, что херсонцы столкнулись с проблемами – не удивительно. Игра в позиционной атаке – слабое звено в подготовке всех украинских команд, это вам не в контратаки бегать. Но, тем не менее, нужно «Продэксиму» учиться играть и в такой футзал, нужно иметь набор тактических элементов, который позволил бы «вскрывать» соперника.

Итак, футзальный сезон потихоньку набирает обороты. Главное ожидание не только от матча в Одессе, но от игр в других городах – хочется результативного футзала. В первом туре в пяти матчах арбитры 20 раз фиксировали взятие ворот, что в среднем по 4 мяча за игру. Если бы не 9 мячей в матче «Эпицентр К Авангарда» и «Сокола», то было бы совсем тоскливо. Для сравнения – в те же сроки, что и в Украине, стартовал чемпионат Испании, и в его первом туре средняя результативность за игру – 8,125 мяча. Разница заметная, и наши футзалисты в долгу перед своими болельщиками, которые приходят на футзал, чтобы посмотреть на забитые мячи, а не только на борьбу на каждом участке площадки. В атаке нужно прибавлять всем командам, и «Uni-Laman» с «Продэксимом» не исключение. В тех очных матчах соперников, которые были в прошлом году, скучно не было – ничьи 3:3 и 5:5. Если что-нибудь около того будет в Одессе и в предстоящем матче, болельщики наверняка не пожалеют, что на футзал потратили какую-то часть времени своего выходного дня.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

23 сентября, суббота