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ЭРА-ПАК в Брно не удержал свои ворота сухими, но победу не упустил

Дмитрий Литвиненко внес весомый вклад в успех чемпиона Чехии в выездном матче против «Хеласа»

  • 18.09.2017 23:23
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Radek Klier
© Radek Klier
Набирает обороты чемпионат Чехии по футзалу, и хрудимскому «ЭРА-ПАКу», за который в нынешнем сезоне играет харьковчанин Дмитрий Литвиненко, на этой неделе, с интервалом в два дня, предстоит провести сразу два выездных матча. Поскольку расстояние между городами, где предстояло играть чемпиону Чехии, а это Брно и Тршинец, всего 200 км, то было решено совместить сразу два матча, один из которых из 3-го тура, а второй – пропущенный «эра-паковцами» из 1-го тура.
 
В понедельник, 18 сентября, соперником команды Фелипе Конде был «Хелас» из Брно, который в первых двух турах не смог взять ни одного очка. Сразу скажем, что место в воротах «ЭРА-ПАКа» с первых минут было доверено Дмитрию Литвиненко.

 
Чемпион Чехии довольно быстро открыл счет усилиями братьев-близнецов Дроздов – Давид сделал передачу, а результативный удар был за Павелом. Несмотря на то, что игра в дальнейшем шла под диктовку гостей, развить этот успех им не удавалось. Более того, на 7-й минуте уже Литвиненко пришлось вступать в игру, отражая опасный удар по своим воротам. Куда больше было работы у вратаря «Хеласа» Конечны, но ему удалось отвести угрозу своим воротам после ударов Доши, Макса и Романа Мареша. Однако на 14-й минуте Конечны был бессилен отразить удар Давида Дрозда головой после передачи Коуделки. Незадолго до перерыва «ЭРА-ПАК» мог забить и третий мяч, но хозяев выручила штанга.
 
С начала второго тайма «ЭРА-ПАК» сразу же организовал давление на ворота «Хеласа», и на 21-й минуте Конечны лишь в последний момент ногой успел отбить мяч, который летел в пустой угол ворот. И, как это часто бывает в футзале, много атаковала одна команда, а забила другая. «ЭРА-ПАК» пропустил контратаку «два в одного», и Войтек Цупак выжал максимум из этой ситуации. Не прошло и двух минут, как «Хелас» едва не сравнял счет, имея два шанса – после первого удара мяч угодил в штангу, а после второго – пролетел рядом с пустым углом ворот.
 
На 32-й минуте уже команде из Брно сопутствовало везение – бразилец Макс оказался на убойной позиции, но запустил мяч над перекладиной. Хозяева остро ответили через 3 минуты, но Овчачик не воспользовался острой передачей Давида Цупака.
 
На 38-й минуте, после тайм-аута, «Хелас» перешел на игру с пятым полевым игроком. Через полминуты Роман Мареш упустил шанс поразить пустые ворота, однако за 50 секунд до сирены поправил прицел, и мяч после удара ветерана чешского футзала таки влетел в пустые ворота. Это уже была победа, вопреки предматчевым ожиданиям для «ЭРА-ПАКа» очень непростая – во втором тайме у «Хеласа» были шансы зацепиться за ничью.
 
20 сентября у «ЭРА-ПАКа» матч в Тршинце против «Оцеля» – эта команда с нулем очков замыкает турнирную таблицу чемпионата Чехии. В случае победы чемпион Чехии перед двухнедельной паузой в чемпионате выйдет на чистое первое место.
 
Чемпионат Чехии. Матч 3 тура              
 
«Хелас» (Брно) – «ЭРА-ПАК» (Хрудим) – 1:3 (0:2)
 В. Цупак, 25 – П. Дрозд, 2, Д. Дрозд, 14, Р. Мареш, 40

 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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