Александр Бондарь вместе с Рекордом выиграл Суперкубок Польши

17 сентября матчем за Суперкубок официально открылся новый футзальный сезон в Польше. И в матче за этот трофей имело место своеобразное украинское противостояние. В составе «Клирекса», обладателя Кубка Польши, играет Вадим Иванов, а в составе чемпиона Польши «Рекорда» – Александр Бондарь. Принципиальности же этому противостоянию добавлял тот факт, что «Клирекс» и «Рекорд» в прошлом сезоне играли в финале Кубка Польши, и команда из Хожува не позволила «рекордистам» завоевать кубок, что дало бы возможность сделать победный дубль.

На ходе матча не могло не сказаться то, что «Рекорд» уже на ходу, а его соперник только втягивается в сезон. Команда из Бельско-Бялой уже играла в официальных матчах предварительного раунда Кубка УЕФА, затем отыграла во Вроцлаве в представительном турнире «Futsal Masters». «Клирекс» же вел подготовку только через товарищеские матчи.

Уже по итогу первого тайма чемпионы Польши сделали очень хорошую заявку на Суперкубок. На 9-й минуте «Рекорд» заработал право на штрафной, и после передачи Александра Бондаря Артур Поплавски ударом со средней дистанции открыл счет. На 18-й минуте был сбит Павел Будняк, и это был 6-й фол для «Клирекса», и тот же Поплавски четко реализовал дабл-пенальти. Еще через минуту Кубик и Франц организовали контратаку «2 в 1», и счет вырос до 3:0.

После перерыва снова в центре внимания были Франц и Кубик – разыгранная ими стеночка привела к четвертому взятию ворот Крживицкого. Точку же в матче поставил чех Михал Сайдлер, воспользовавшись грубейшей ошибкой игрока сборной Польши Лутецкого у своих ворот.

«Клирекс» (Хожув) – «Рекорд» (Бельско-Бяла) – 0:5 (0:3)

«Клирекс»: Крживицки – Мизгайски, Лутецки, Омылак, Гладчак, Здунек, Заставник, Голлы, Сегет, Лопух, Свитонь, Иванов, Пузло

«Рекорд»: Калужа – Поплавски, Бондарь, Будняк, Марек, Яновский, Кубик, Сайдлер, Франц, Сурмяк, Чихы, Гасьор

Поплавски, 9,18, Франц, 19, Кубик, 25, Сайдлер, 30 Поплавски, 9,18, Франц, 19, Кубик, 25, Сайдлер, 30



Обе команды после суперкубкового матча продолжат подготовку к старту чемпионата Польши, который намечен на 30 сентября.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ