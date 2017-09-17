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1-й тур
2:1
ИнБев-НПУ
17.09.2017, FT

Трудный старт чемпиона: Продэксим одержал волевую победу над ИнБев/НПУ

Команда Игоря Москвичева вписала в свой актив три очка за счет гола Свиридова под занавес матча

  • 17.09.2017 15:00
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mfc-prodexim.com.ua
© mfc-prodexim.com.ua
Первый тур стартовавшего в субботу чемпионата Украины по футзалу завершал воскресный матч в Херсоне, куда в гости к чемпиону страны «Продэксиму» пожаловал объединенный клуб «ИнБев/НПУ», представляющий Житомир и Киев. И эта игра согласно решению КДК ФФУ проводилась без зрителей.
 
Новый главный тренер гостей Валерий Директоренко на этот выездной матч выставил всех своих опытных футболистов, за плечами у которых десятки матчей не только в Экстра-лиге, но и предшествовавшей ей высшей лиге. В свою очередь, главный тренер «Продэксима» Игорь Москвичев, в отличие от матча за Суперкубок, уже мог задействовать в игре бразильца Рониньо, вернувшегося из расположения сборной Грузии, цвета которой он защищает в квалификации на ЧЕ-2018.
 
Легионер хозяев вышел на площадку не в стартовой четверке, когда же включился в игру, ему вместе с партнерами по команде пришлось решать задачу, как же преодолеть оборону гостей. «ИнБев/НПУ» очень уверенно оборонялся, при возможности контратаковал. Поначалу выпады гостей по большей части завершались неточными дальними ударами, но вот на 10-й минуте у подопечных Директоренко прошла комбинация в несколько передач, а завершил её несильным, но очень точным ударом метров с семи Чеберяк – мяч влетел в ворота впритирку со штангой.
 
«ИнБев/НПУ» и в дальнейшем строго придерживался своей установки на игру. Гости ждали ошибок от «продэксимовцев», и на 16-й минуте одной продольной передачей вывели Литвиновского на свидание с Савенко, но голкипер выиграл эту дуэль у игрока «ИнБев/НПУ».
 
Тем временем, «Продэксим» в отборе мяча на чужой половине стал использовать прессинг, и такая тактика принесла результат на 18-й минуте. Федорченко подобрал мяч в центральной зоне, обыгрался с Рониньо, и бразилец ответил такой передачей, после которой не забить было сложно. Федорченко, подзарядившись позитивом, и в дальнейшем был самым заметным у «Продэксима», не всегда это шло на пользу команде – ударам со средней дистанции не хватало точности. Незадолго до сирены после удара Шпигаря, отбитого Суховым, Свиридов оказался на паркете в штрафной, но арбитры посчитали, что нарушения в этом эпизоде не было.
 
Счет и ход игры полностью устраивали Валерия Директоренко, и с началом второго тайма гости выстроили у своих ворот еще более прочные редуты. И до такой степени, что даже дальние удары по воротам Сухова можно было пересчитать по пальцам одной руки. Стоило же херсонцам допустить ошибку на 28-й минуте, как сразу три игрока «ИнБев/НПУ» понеслись в контратаку против одного защитника, но неточная передача не позволила этот опасный момент довести до результативного удара.
 
«Продэксиму» о таких голевых моментах можно было только мечтать, поскольку все маневры хозяев вблизи ворот Сухова легко читались гостями. Федорченко и Свиридов у херсонцев постоянно искали возможность выйти в свободную зону, но даже если и получалось, в заключительной фазе игроков хозяев подводила спешка. Гости же по-прежнему уповали на контратаки, но лишь дальний, и рядом со штангой, удар Бакума на 34-й минуте мог представлять угрозу воротам Ципуна, который играл в «рамке» у «Продэксима» со второго тайма.
 
Игра собственно катилась к ничьей, но незадолго до конца матча «Продэксим» был, не без удачи, вознагражден за свою настойчивость. Хозяева навязали борьбу сопернику на его половине, и мяч очень удачно после передачи Шпигаря оказался у Свиридова, который в штрафной был совершенно один – его удар с разворота Сухов отразить не смог.
 
Тут же Валерий Директоренко взял тайм-аут, но вариант при розыгрыше пятого у гостей был в арсенал только один – это подключения Сухова. Игра «5 на 4» у гостей не пошла – Ципуну работа так и не нашлась.
 
2:1 – волевая победа «Продэксима» на старте, и это главный позитив для Игоря Москвичева. По игре же вопросов у наставника херсонцев и к себе, и к футболистам должно быть очень много.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ 
 
Чемпионат Украины. 1 тур
 
«Продэксим» (Херсон) – «ИнБев/НПУ» (Житомир/Киев) – 2:1 (1:1)
 
«Продэксим»: Юрий Савенко (Кирилл Ципун, 21) – Виталий Скорый, Евгений Ланко, Вячеслав Чуднов, Михаил Волянюк – Алексей Фетько, Богдан Свиридов, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Дмитрий Федорченко, Максим Бессалов, Никита Шпигарь, Рониньо
«ИнБев/НПУ»: Александр Сухов – Роман Бакум, Роман Цапов, Виталий Дзюба, Сергей Шевченко – Артем Мороховец, Валерий Директоренко, Евгений Сакивский, Евгений Яблонько, Максим Чеберяк, Сергей Литвиновский
 
Арбитры: Олег Дуцяк, Орест Дуцяк (оба – Дрогобыч)
 
 Дмитрий Федорченко, 18, Богдан Свиридов, 39 - Максим Чеберяк, 10.
 Вячеслав Чуднов, 33. - Роман Цапов, 9. Сергей Шевченко, 19. Евгений Яблонько, 28.
 
Удары (в створ): 30 (15) – 16 (7).
 
 
 

Источник — Sport.ua

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