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Select Futsal Super – офіційний м’яч футзальної Екстра-ліги

Асоціація футзалу України продовжила співпрацю зі своїм технічним спонсором

  • 18.07.2017 16:19
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Select Futsal Super – офіційний м’яч футзальної Екстра-ліги
Асоціація футзалу України (АФУ) продовжує тривале і успішне співробітництво з компанією «Select Sport Україна», яка готує декілька сюрпризів на новий сезон. Минулого року було підписано найбільший контракт в історії українського футзалу, який включає в себе поставку м’ячів для різних видів всеукраїнських змагань, що проводилися під егідою АФУ. Нагадуємо, що усі м’ячі за минулорічним контрактом були розподілені між усіма учасниками змагань у кількості відповідно до рішення, що було прийнято Виконавчим комітетом. Завдяки широкому асортименту продукції данської компанії вдалося задовольнити потреби професіоналів, аматорів і дітей. Починаючи з нового сезону топовий м’яч «Select Futsal Super», який є офіційним м’ячем чемпіонату України і національної збірної, буде поставлятися з логотипом АФУ. А офіційний м’яч Аматорської футзальної ліги України (АФЛУ) «Select Futsal Tornado» отримає оновлений дизайн з урахуванням побажань гравців і тренерів команд.
 
Сергій Владико, президент АФУ:
- Ми дуже задоволені співпрацею з компанією «Select Sport Україна». Беремо до уваги, що за цим контрактом м’ячі поставляються не тільки для команд Екстра-ліги, а це масштабний проект, який охоплює всі сфери діяльності АФУ. Напевно, нам би хотілося отримати більше, але ми так само розуміємо, що на сьогоднішній день це не дуже можливо. У будь-якому випадку, ми задовольнили потреби усіх напрямків – жіночого, дитячого, аматорського, професіонального футзалу і збірної. Ми пишаємося тим, що вдалося укласти такий контракт. АФУ завжди перебуває на зв’язку з компанією «Select Sport Україна», і на матчах чемпіонату та Кубку України можна було побачити певні маркетингові прояви цього. Ми цінуємо цей контракт, а це означає, що цінуємо і партнера, тому хочемо, щоб він розвивався. АФУ в повній мірі надає партнерам усі свої рекламні можливості.
 
Павло Присяжнюк, директор компанії «Select Sport Україна»:
- Ми задоволені співпрацею з АФУ, адже це один з наших стратегічних партнерів в Україні. Футзал – це вид спорту, який стрімко розвивається і набирає популярності, тож нам приємно, що м’ячі «Select» обрано офіційними не тільки в Україні, а й у багатьох інших європейських країнах. Завдячуючи співпраці з АФУ наш бренд є найбільш впізнаваним в українському футзалі. Однією з умов діючого контракту є забезпечення м’ячами дитячого чемпіонату, і ми раді, що тим самим робимо свій внесок у розвиток не тільки професіонального чи аматорського, а й дитячого спорту в Україні.

Источник — АФУ

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