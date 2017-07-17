Хмельницкий Сокол сыграет в одном турнире с чемпионом Сегунды

31 августа-3 сентября в польском городе Вроцлав пройдет представительный турнир «Futsal Masters», в котором впервые сыграет команда украинской Экстра-лиги – нашу страну будет представлять полуфиналист Кубка Украины хмельницкий «Сокол».

В этом году, а турнир «Futsal Masters» проводится во второй раз, организаторам удалось собрать солидный состав участников, среди которых, помимо команды Романа Ковальчика, «ЭРА-ПАК» (Чехия), «Ильвес» (Финляндия), «Лолло Каффе Наполи» (Италия), «Лех Канцелярия» (Польша), «Барселона Ласса» (Испания). Что до каталонского клуба, то, по информации, полученной Sport.ua от тренерского штаба вице-чемпиона Испании, во Вроцлаве он будет представлен командой «Барселона B Ласса», которая в прошлом сезоне впервые выиграла чемпионат Сегунды, второго по силе испанского дивизиона.

Планировалось, что в «Futsal Masters» сыграют «Рекорд» (Польша) и «Бенфика» (Португалия), однако у чемпиона Польши на сроки проведения турнира накладываются даты матчей предварительного раунда Кубка УЕФА, а у «Бенфики» турнир не вписался в план подготовки к матчу за Суперкубок Португалии против «Спортинга».





Схема проведения турнира «Futsal Masters» будет озвучена позднее. Один из вариантов – две группы по 3 команды, в полуфинал выходят по две лучшие команды из группы, команды, занявшие третьи места, сыграют за 5-6 места. Все матчи «Futsal Masters» пройдут в спорткомплексе «Orbita», вмещающем 3000 зрителей.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ