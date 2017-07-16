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Ігор МОСКВИЧОВ: «Тренерське чемпіонство – більш відповідальне»

Головний тренер херсонського «Продексіма» був визнаний кращим тренером Екстра-ліги минулого сезону

  • 16.07.2017 22:53
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Ігор МОСКВИЧОВ: «Тренерське чемпіонство – більш відповідальне»
Для головного тренера херсонського «Продексіма» Ігоря Москвичова сезон 2016/2017 був дуже вдалим. По-перше – Ігор Євгенович виграв чемпіонство разом зі своєю командою. А по-друге – він був визнаний найкращим тренером Екстра-ліги у минулому сезоні. Саме через ці два приводи (один кращий за інший) прес-служба Асоціації футзалу України вирішила поспілкуватися з наставником херсонської команди.
 
- Ігоре Євгеновичу, дозвольте Вас привітати з визнанням найкращим тренером Екстра-ліги. Це, мабуть, Ваш найуспішніший сезон, чи не так?
- Дякую за привітання. Так, це мій найуспішніший сезон, особливо якщо врахувати те, що повноцінних сезонів у якості головного тренера у мене мало. Але від цього лише приємно, що команда за такий короткий термін перебування в Екстра-лізі змогла стати чемпіоном України.
 
- Ви багато разів ставали чемпіоном України як гравець, а це чемпіонство – перше у якості тренера. Воно тим і цінне?
- Коли ти чемпіон як гравець і чемпіон як тренер, то це дві різниці. Коли ти тренер, то ти відповідальний за команду та результат. Тому, тренерське чемпіонство – більш відповідальне.
 
- Як Ви можете оцінити минулий сезон в цілому для українського футзалу?
- З одного боку – він був дуже цікавим. Якщо кілька років тому в нас на чемпіонство претендували дві команди, то цього сезону, вважаю, всі вісім команд, які вийшли до плей-офф, могли стати переможцями чемпіонату. І це – незважаючи на те, що в регулярному чемпіонаті жодного разу не програв «ХІТ». Але, повторюсь, усі учасники плей-офф були фактично рівними за класом, і кожен з них міг здобути чемпіонство. Значно підвищився глядацький інтерес, і це дуже добре. Серед мінусів неможливо не відзначити, що незважаючи на підвищення вболівальницького інтересу, рівень чемпіонату не підвищився. Досі гравці продовжують шукати кращої долі за кордоном. А та молодь, яка є в «Урагані», «Соколі», «ЛТК/ІнБев/НПУ», поки що не може підняти наш футзал на той рівень, який ми мали років вісім-десять тому.
 
- Якщо не секрет: чи ставили Ви своїм підопічним задачу здобути чемпіонство перед початком сезону?
- Так, ця задача була поставлена, тому що у нашому дебютному сезоні ми ставили задачу потрапити до четвірки найсильніших команд, і в результаті здобули бронзові медалі. Тепер була поставлена задача спробувати зазіхнути на чемпіонство, і приємно, що ми її виконали.
 
- Коли Ви повірили, що «Продексім» здатний здобути чемпіонство?
- Є кілька таких моментів, які багато в чому вплинули на команду психологічно. По-перше – це чвертьфінал з «Соколом», де були післяматчеві пенальті. По-друге – четвертий поєдинок півфінальної серії проти «Локомотива». Десь нам пощастило, А десь і ми приклали зусиль. Після того, як для нас вдало завершились чвертьфінальна та півфінальна серії, хлопці повірили в те, що вони можуть стати чемпіонами.
 
- Зараз проходить міжсезоння, і «Продексім» вже встиг трохи підсилитись. Що можете сказати про новачків, і чи будуть ще якісь кадрові придбання?
- Зараз ми зберегли всіх гравців, які здобули чемпіонство, плюс додались ще три нових гравці. Можливо, когось ще і вдасться придбати. Але кістяк команди можна буде побачити лише через місяць, коли стане зрозумілим, хто піде з нами далі.
 
- До «Продексіма» перейшов Богдан Свірідов, який грав у «Шахтарі», коли Ви його тренували. Наскільки відповідає дійсності інформація, що Богдан міг опинитись у Херсоні ще перед тим, як він став гравцем «Локомотива»?
- Ми слідкували за Богданом, коли він перейшов у «Локомотив». Я неодноразово казав, що нашій команді потрібен бомбардир, і сподіваюсь, що Богдан стане цим бомбардиром у нашій команді.
 
- Цього сезону в структурі «Продексіма» буде створена молодіжна команда. Як проходитиме процес набору гравців у команду, і чи будете Ви слідкувати за ним?
- Звичайно, я буду слідкувати за цією командою. Наразі перед нею не стоятимуть якісь серйозні завдання, щоб ця команда перемагала в усіх змаганнях. Але глобальне завдання одне – щоб ті хлопці, які гратимуть у молодіжній команді, змогли через 2-3 роки замінити наших вікових футзалістів. Адже зміна поколінь – це природній процес, і він рано чи пізно має відбутись.
 
- Чи відомо, хто тренуватиме молодіжну команду?
- Тренуватиме цю команду наш капітан Дмитро Бербенцев. А гратиме наша молодіжна команда у чемпіонаті міста, а також у Другій лізі чемпіонату України.
 
- Наступний сезон має розпочатись 9 вересня матчем за Суперкубок України, а 16 вересня вже розпочнеться чемпіонат. Чи готовий «Продексім» відстояти свій чемпіонський титул?
- На даний момент, звісно, не готовий, тому що команда тільки почала готуватись до нового сезону. Але разом з тим – задачу захистити своє чемпіонське звання ніхто не відміняв, і вона вже поставлена. Тому, будемо робити все для того, щоб відстояти наш титул.
 
- У новому сезоні «Продексім» гратиме на кількох фронтах одразу: чемпіонат України, Кубок України, Кубок УЄФА. Для Вашої команди це перший такий досвід. Як плануєте розділяти сили на всі турніри?
- Думаю, сил в нас вистачить, оскільки наразі у нас гравців більше, ніж у минулому сезоні, тому за рахунок ротації будемо розподіляти сили так, щоб їх вистачило на кілька турнірів.
 
- Перемога «Продексіма» в Екстра-лізі спричинила справжній футзальний бум у Херсоні. Чи є надія на те, що після цього чемпіонства увага до футзалу в Херсоні та області тільки зростатиме?
- Треба в це вірити і сподіватись на це. Сподіваюсь, що наш приклад надихне інші команди, які, може, підуть не нашим, а іншим шляхом. Перемога «Продексіма» вже зробила серйозний крок до популяризації футзалу в Херсоні та області. Будемо сподіватись, що у Херсоні з’явиться ще більше амбіційних команд. А «Продексім» робитиме надалі все для того, щоб наші вболівальники раділи нашим перемогам, а футзал у Херсоні продовжував розвиватись.
 

Источник — АФУ

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