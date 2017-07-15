Евгений Валенко в Кубке УЕФА против Продэксима не сыграет

По итогам жеребьевки основного раунда Кубка УЕФА одним из соперников чемпиона Украины херсонского «Продэксима» стал известный сербский клуб «Экономац», который в девятый раз выиграл национальный чемпионат.

Сезон 2016/2017 в «Экономаце» провел бывший игрок сборной Украины Евгений Валенко, который помог своей команде стать чемпионом и обладателем Кубка Сербии, забив за сезон 15 мячей, что стало четвертым показателем результативности в команде. Украинец Валенко против чемпиона Украины – это могло бы стать изюминкой матча основного раунда, однако не будет. Руководство «Экономаца» приняло решение не продлевать сотрудничество с Евгением Валенко, а вместе с ним с еще пятью футболистами – Предрагом Ивановичем, Слободаном Яничем, Нинославом Алексичем, Дарко Ристичем и бразильцем Да Силвой.

Это решение не в последнюю очередь связано с приходом в «Экономац» нового спортивного директора и вице-президента – азербайджанца Тургая Фарзалиева. Главный тренер «Экономаца» Предраг Райич и Тургай Фарзалиев в свое время вместе играли в азербайджанском клубе «Фенербахче», который из-за конфликта с руководством футзала Азербайджана прекратил свое существование.

Свято место пусто не бывает, и «Экономац» анонсировал, что уже договорился о подписании контрактов с тремя новыми футболистами, и это все игроки высокого уровня. Бразилец Талес прошлый сезон провел в составе российского клуба «Сибиряк», который выиграл регулярный чемпионат Суперлиги, но в плей-офф финишировал четвертым. Еще два футболиста – это сербы Йован Лазаревич и Симеун Копанья. Оба в предыдущем чемпионате играли в команде «Евро Мотус», который весь сезон был конкурентом «Экономаца» в борьбе за чемпионство, но проиграл её, заняв второе место, а в летнее межсезонье «Евро Мотус» прекратил существование.

Мог стать игроком «Экономаца» и самый известный сербский футзалист Марко Перич, но переговоры с ним не принесли положительного результата, и Перич остается в Италии в клубе «Каос Футзал». Кроме того, некоторые сербские СМИ утверждали, что в «Экономац» перейдет Миодраг Аксентиевич, голкипер сборной Сербии, но это не соответствует действительности – Аксентиевич еще год будет играть в российской Суперлиге в «Тюмени».

Подготовку к новому сезону «Экономац» начнет в понедельник 17 июля.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ