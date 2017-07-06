Кубок УЕФА: стали известны точные даты матчей с участием Продэксима

Как сообщал Sport.ua, 6 июля в Ньоне состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов Кубка УЕФА по футзалу, которая назвала соперников чемпиона Украины херсонского «Продэксима» по группе 3 основного раунда. Ими стали лиссабонский «Спортинг», рижский «Никарс» и «Экономац» из сербского города Крагуевац.

Хозяева группы, чемпионы Сербии, уже определились с точными датами проведения матчей в группе 3 – они будут сыграны 11-14 октября.

Календарь матчей выглядит следующим образом:

11 октября

«Спортинг» – «Продэксим»

«Экономац – «Никарс»

12 октября

«Никарс» – «Спортинг»

«Экономац» – «Продэксим»

14 октября

«Продэксим» – «Никарс»

«Спортинг» – «Экономац»

Точное время начала матчей станет известно позднее.

Добавим, что все матчи в группе 3 пройдут в спорткомплексе «Езеро», вмещающем 3750 зрителей.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ