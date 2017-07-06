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Кубок УЕФА: стали известны точные даты матчей с участием Продэксима

Первая игра команды Игоря Москвичева в еврокубке – 11 октября

  • 06.07.2017 21:32
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Кубок УЕФА: стали известны точные даты матчей с участием Продэксима
Как сообщал Sport.ua, 6 июля в Ньоне состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов Кубка УЕФА по футзалу, которая назвала соперников чемпиона Украины херсонского «Продэксима» по группе 3 основного раунда. Ими стали лиссабонский «Спортинг», рижский «Никарс» и «Экономац» из сербского города Крагуевац.
 
Хозяева группы, чемпионы Сербии, уже определились с точными датами проведения матчей в группе 3 – они будут сыграны 11-14 октября.
 
Календарь матчей выглядит следующим образом:
 
11 октября
«Спортинг» – «Продэксим»
«Экономац – «Никарс»
 
12 октября
«Никарс» – «Спортинг»
«Экономац» – «Продэксим»
 
14 октября
«Продэксим» – «Никарс»
«Спортинг» – «Экономац»
 
Точное время начала матчей станет известно позднее.
 
Добавим, что все матчи в группе 3 пройдут в спорткомплексе «Езеро», вмещающем 3750 зрителей.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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