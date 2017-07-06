Кубок УЕФА: жеребьевка предварительного и основного раундов. LIVE!

Сегодня в швейцарском Ньоне в 15.00 состоится жеребьевка пре6дварительного и основного раундов Кубка УЕФА по футзалу. В предстоящем сезоне под таким названием единственный еврокубковый футзальный турнир проводится в последний раз, со следующего сезона трансформируясь в Лигу чемпионов по футзалу.

Наибольший интерес для украинских любителей футзала – какие команды станут соперником херсонского «Продэксима» в основном раунде Кубка УЕФА. В отличие от предыдущих лет интрига для чемпиона Украины небольшая. Команда Игоря Москвичева дебютирует в Европе в той части основного раунда, которая носит название «Путь А», где «Продэксим» оказался, имея 19-й рейтинг среди клубных команд. Кроме того, после того как стали известны хозяева групп в Пути А основного раунда, для чемпиона Украины получился единственно возможной вариант, где же «Продэксим» будет играть в Кубке УЕФА – это сербский город Крагуевац, который представлен в еврокубке хорошо известной командой «Экономац», которая уже не раз была соперником украинских клубов.

Таким образом, херсонцам предстоит узнать лишь двух своих соперников: один из них будет из квартета команд «Никарс», «Пескара», «Брага/ААУМ» или «Дьор», а еще один – из четверки клубов, имеющих самый высокий рейтинг – «Мовистар Интер», «Кайрат», «Спортинг», «Барселона Ласса». Более того, уже сейчас можно сказать, что один из этих грандов и будет самым первым соперником команды Игоря Москвичева в Крагуеваце.

Начиная с 15.00 следите вместе со Sport.ua за жеребьевкой предварительного и основного раундов Кубка УЕФА.



15.00 ИТАК, НАЧИНАЕМ!



15.05 Идет вступительное слово представителя УЕФА, который расказывает о специфике нынешнего турнира.

15.07. Менеджер УЕФА Лоран Морель представляет легендарного голкипера Луиса Амадо, который и будет жеребить команды.

15.10. Луис Амадо дал советы молодым футзалистам, с чего начинать занятия футзала, как надо усердно работать, чтобы достичь вершин.

15.11 Жеребьевка начинается!

Предварительный раунд – пройдет в период 22-27 августа