Кубок УЕФА: жеребьевка предварительного и основного раундов. LIVE!

Сегодня в швейцарском Ньоне в 15.00 состоится жеребьевка пре6дварительного и основного раундов Кубка УЕФА по футзалу. В предстоящем сезоне под таким названием единственный еврокубковый футзальный турнир проводится в последний раз, со следующего сезона трансформируясь в Лигу чемпионов по футзалу.
Наибольший интерес для украинских любителей футзала – какие команды станут соперником херсонского «Продэксима» в основном раунде Кубка УЕФА. В отличие от предыдущих лет интрига для чемпиона Украины небольшая. Команда Игоря Москвичева дебютирует в Европе в той части основного раунда, которая носит название «Путь А», где «Продэксим» оказался, имея 19-й рейтинг среди клубных команд. Кроме того, после того как стали известны хозяева групп в Пути А основного раунда, для чемпиона Украины получился единственно возможной вариант, где же «Продэксим» будет играть в Кубке УЕФА – это сербский город Крагуевац, который представлен в еврокубке хорошо известной командой «Экономац», которая уже не раз была соперником украинских клубов.
Таким образом, херсонцам предстоит узнать лишь двух своих соперников: один из них будет из квартета команд «Никарс», «Пескара», «Брага/ААУМ» или «Дьор», а еще один – из четверки клубов, имеющих самый высокий рейтинг – «Мовистар Интер», «Кайрат», «Спортинг», «Барселона Ласса». Более того, уже сейчас можно сказать, что один из этих грандов и будет самым первым соперником команды Игоря Москвичева в Крагуеваце.
Начиная с 15.00 следите вместе со Sport.ua за жеребьевкой предварительного и основного раундов Кубка УЕФА.
15.00 ИТАК, НАЧИНАЕМ!
15.05 Идет вступительное слово представителя УЕФА, который расказывает о специфике нынешнего турнира.
15.07. Менеджер УЕФА Лоран Морель представляет легендарного голкипера Луиса Амадо, который и будет жеребить команды.
15.10. Луис Амадо дал советы молодым футзалистам, с чего начинать занятия футзала, как надо усердно работать, чтобы достичь вершин.
15.11 Жеребьевка начинается!
15.00 ИТАК, НАЧИНАЕМ!
15.05 Идет вступительное слово представителя УЕФА, который расказывает о специфике нынешнего турнира.
15.07. Менеджер УЕФА Лоран Морель представляет легендарного голкипера Луиса Амадо, который и будет жеребить команды.
15.10. Луис Амадо дал советы молодым футзалистам, с чего начинать занятия футзала, как надо усердно работать, чтобы достичь вершин.
15.11 Жеребьевка начинается!
Предварительный раунд – пройдет в период 22-27 августа
Корзина 1 – хозяева
«Анортосис» (CYP, посев 1)*
«Мостар» (BIH, 1)*
«Уддевалла» (SWE, 2)*
«Шармтроллан» (NOR, 3)*
«Копенгаген» (DEN, 3)
«Диамант» (AUT, 3)*
«Дифферданж» (LUX, 4)
«Минерва» (SUI, 4)*
Корзина 4 – посев 2
«Титоград» (MNE)
«Кнооппунт» (NED)*
«Дукас» (GRE)*
«Классик» (MDA)
«Луксол Сент-Эндрюс» (MLT)
«Линкс» (GIB)
Корзина 5 – посев 1
«Шкупи» (MKD)*
«Левски» (BUL)
«Элвесия» (ENG)
«Рекорд» (POL)
«Ян Регенсбург»(GER)*
«Флямутари» (ALB)
«Либурни» (KOS)*
Группа А
1.
2. «Линкс» (GIB)
3. «Трансильвания» (IRL)*
4. «Минерва» (SUI, 4)*
Группа В
1.
2. «Титоград» (MNE)
3. «Витис» (LTU)*
4. «Дифферданж» (LUX, 4)
Группа С
1.
2. «Луксол Сент-Эндрюс» (MLT)
3. «Диамант» (AUT, 3)*
4. «Маккаби» Тель-Авив (ISR)*
Группа D
1.
2 «Уддевалла» (SWE, 2)*
3. «Энкамп» (AND)
4. «Тре Фиори» (SMR)
Группа Е
1. «Мостар» (BIH, 1)*
2.
3. Арнавуткей Беледийеспор» (TUR)*
4. «Нарва Юнайтед» (EST)*
Группа F
1. «Анортосис» (CYP, посев 1)*
2. «Классик» (MDA)
3. «Лео» (ARM)*
4. «Рексем» (WAL)
Группа G
1.
2. «Дукас» (GRE)*
3. «Копенгаген» (DEN, 3)
4. БОП (NIR)*
Группа H
1.
2. «Кнооппунт» (NED)*
3. «Шармтроллан» (NOR, 3)*
4. ТМТ (SCO)*
В основной раунд выходят только победители групп
Основной раунд – пройдет в период 10-15 октября
Путь B
Корзина 6 – хозяева
«Слован» (SVK, посев 1)
«Национал» (CRO, 1)
«Сиеви» (FIN, 2)
«Дева» (ROU, 2)
Корзина 7 – посев 3 или 4
Победители групп А-Н предварительного раунда
Корзина 8 – посев 2
«Гарж Джисон» (FRA)*
«Джорджианс» (GEO)
Корзина 9 – посев 1
«Араз» (AZE)
«Халле-Гоойк» (NED)
Путь A
Корзина 10 – хозяева
«Экономац» (SRB, посев 2)
«Лупаренсе» (ITA, 4)
«Марибор Брезье» (SVN, 4)
«Столица» (BLR, 4)
Корзина 11 – посев 4
«Продэксим Херсон» (UKR)*
Корзина 12 – посев 3
«Никарс» (LVA)
«Пескара» (ITA)
«Брага/ААУМ» (POR)*
«Дьор» (HUN)
Корзина 13 – посев 2
«Дина» (RUS)
«Динамо» (RUS)
«ЭРА-ПАК Хрудим» (CZE)
Корзина 14 – посев 1
«Мовистар Интер» (ESP, чемпион)
«Кайрат» (KAZ)
«Спортинг» (POR)
«Барселона Ласса» (ESP)
Путь В
Группа 1
1.
2.
3.
4.
Группа 2
1.
2.
3.
4.
Группа 3
1.
2.
3.
4.
Группа 4
1.
2.
3.
4.
В элитный раунд из каждой группы выходят только победители групп
Путь А
Группа 5
1.
2.
3.
4.
Группа 6
1.
2.
3.
4.
Группа 7
1.
2.
3.
4.
Группа 8
1.
2.
3.
4.
В элитный раунд из каждой группы выходят по три команды
Хозяева групп выделены жирным шрифтом
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.