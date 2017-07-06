Отбор на ЧЕ-2018: Франция на пути у Хорватии в Любляну

30 января-10 февраля 2018 года в столице Словении Любляне пройдет очередной чемпионат Европы по футзалу, в котором примут участие 12 сборных.



Восемь из них уже известны – это Словения (хозяйка чемпионата) и сборные Испании, Италии, Украины, Португалии, России, Казахстана, Азербайджана, завоевавшие прямые путевки по итогам основного раунда квалификации.



На оставшиеся 4 вакантных места 8 претендентов, и в четверг, 6 июнля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка пар плей-офф, победители которых и станут участниками финальной части ЧЕ-2018.



По итогам жеребьевки сформировались такие пары:



Чехия – Сербия

Франция – Хорватия

Румыния – Грузия

Венгрия – Польша



Первые матчи на площадках команд, указанных в парах первыми, состоятся 10-13 сентября, ответные игры 24-27 сентября. .



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ