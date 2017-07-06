Отбор на ЧЕ-2018: Франция на пути у Хорватии в Любляну

30 января-10 февраля 2018 года в столице Словении Любляне пройдет очередной чемпионат Европы по футзалу, в котором примут участие 12 сборных.
Восемь из них уже известны – это Словения (хозяйка чемпионата) и сборные Испании, Италии, Украины, Португалии, России, Казахстана, Азербайджана, завоевавшие прямые путевки по итогам основного раунда квалификации.
На оставшиеся 4 вакантных места 8 претендентов, и в четверг, 6 июнля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка пар плей-офф, победители которых и станут участниками финальной части ЧЕ-2018.
По итогам жеребьевки сформировались такие пары:
Чехия – Сербия
Франция – Хорватия
Румыния – Грузия
Венгрия – Польша
Первые матчи на площадках команд, указанных в парах первыми, состоятся 10-13 сентября, ответные игры 24-27 сентября. .
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.