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Отбор на ЧЕ-2018: Франция на пути у Хорватии в Любляну

В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф отбора на чемпионат Европы-2018 по футзалу

  • 06.07.2017 14:45
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Отбор на ЧЕ-2018: Франция на пути у Хорватии в Любляну

30 января-10 февраля 2018 года в столице Словении Любляне пройдет очередной чемпионат Европы по футзалу, в котором примут участие 12 сборных.

Восемь из них уже известны – это Словения (хозяйка чемпионата) и сборные Испании, Италии, Украины, Португалии, России, Казахстана, Азербайджана, завоевавшие прямые путевки по итогам основного раунда квалификации.

На оставшиеся 4 вакантных места 8 претендентов, и в четверг, 6 июнля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка пар плей-офф, победители которых и станут участниками финальной части ЧЕ-2018.

По итогам жеребьевки сформировались такие пары:

Чехия – Сербия
Франция – Хорватия
Румыния – Грузия
Венгрия – Польша

Первые матчи на площадках команд, указанных в парах первыми, состоятся 10-13 сентября, ответные игры 24-27 сентября. .

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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