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Кубок УЕФА: чемпион Украины Продэксим в основном раунде едет в Сербию

Всех своих соперников команда Игоря Москвичева узнает 6 июля

  • 01.07.2017 14:30
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Евгений Кравс
© Евгений Кравс
В Кубке УЕФА–2017/18 по футзалу примет участие 56 клубов, что является рекордом. Сменился и формат турнира, а жеребьевка предварительного и основного раундов состоится 6 июля и начнется в 14:00СЕТ.
 
Впервые четыре ассоциации с наивысшим рейтингом (Россия, Испания, Португалия и Италия) смогут заявить в турнир по два клуба. Кроме того, отныне ни одна команда не получает автоматический пропуск в элитный раунд. 24 клуба с наивысшим рейтингом получат пропуск в основной раунд, остальные 32 команды начнут борьбу в предварительном раунде.
 
Рейтинг коэффициентов и процедура жеребьевки


 
Предварительный раунд (22–27 августа)

• Восемь групп по четыре команды.
• В каждой группе будет по одному представителю каждой корзины посева, который определяется при помощи рейтинга.
• Восемь клубов, включая шестерых из 19 дебютантов, которые стартуют в предварительном раунде, были заранее выбраны хозяевами мини–турниров. Они будут распределены по группам в соответствии с позицией посева.
• Восемь победителей групп выходят в основной раунд.
• Согласно решению Комитета УЕФА по чрезвычайным ситуациям, команды из Косово не могут попасть на клубы из Сербии или Боснии и Герцеговины. Следовательно, «Мостар» (Босния и Герцеговина) не может попасть в одну группу с «Либурни» (Косов).
• Впервые в турнире примет участие представитель Северной Ирландии. Он будет определен в июле, когда завершится местное национальное первенство.
 
Основной раунд (10–15 октября)

Путь A
• В пути А сыграют чемпион «Интер», а также следующие 11 команд в рейтинге и команды с 16 по 19 место.
• С этой стадии в борьбу вступят два дебютанта – португальская «Брага/ААУМ» и украинский «Продэксим Херсон».
• В пути А также представлены бывшие чемпионы «Кайрат», «Барселона Ласса», «Динамо», а также финалист 2017 года «Спортинг».
• Как и на предыдущей стадии, команды при жеребьевке будут разбиты на четыре позиции посева, четыре команды заранее будут назначены хозяевами мини-турниров и разведены по разным группам с учетом позиции посева.
• Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА и рабочей группы по чрезвычайным ситуациям команды из Армении и Азербайджана будут разведены по разным группам. То есть, победитель группы предварительного раунда, в которой выступит клуб «Лео» (Армения), не попадет в группу к «Аразу» (Азербайджан).
• В элитный раунд выйдут три сильнейшие команды каждой группы.
 
Путь B
• В пути В сыграют команды, занимающие с 12 по 15 место и с 20 по 23 место, а также восемь победителей групп предварительного раунда. 
• С этой стадии в борьбу вступит дебютант из Франции – «Гарж Джибсон».
• Как и на предыдущей стадии, команды при жеребьевке будут разбиты на четыре позиции посева, четыре команды заранее будут назначены хозяевами мини–турниров и разведены по разным группам с учетом позиции посева.
• Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА и рабочей группы по чрезвычайным ситуациям команды из Армении и Азербайджана будут разведены по разным группам. То есть победитель группы предварительного раунда, в которой выступит клуб «Лео» (Армения) не попадет в группу к «Аразу» (Азербайджан).
• В элитный раунд выйдут победители групп.
Элитный раунд и финальный турнир
• Шестнадцать клубов будут разбиты на четыре группы, жеребьевка пройдет 19 октября. 
• Четыре победителя групп в ноябре получат путевки в финальный турнир, который пройдет в апреле. Турнир пройдет на территории одного из участников.
 
Календарь
Жеребьевка предварительного и основного раундов: 6 июля
Предварительный раунд: 22–27 августа
Основной раунд: 10–15 октября
Жеребьевка элитного раунда: 19 октября
Элитный раунд: 21–26 ноября
Жеребьевка финального турнира: БОП
Финальный турнир: 19–21 апреля или 20–22 апреля
 
Участники сезона 2017/18
* Дебютанты

Предварительный раунд

Корзина 1 – хозяева
«Анортосис» (CYP, посев 1)*
«Мостар» (BIH, 1)*
«Уддевалла» (SWE, 2)*
«Шармтроллан» (NOR, 3)*
«Копенгаген» (DEN, 3)
«Диамант» (AUT, 3)*
«Дифферданж» (LUX, 4)
«Минерва» (SUI, 4)*
 
Корзина 2 – посев 4
«Маккаби» Тель-Авив (ISR)*
«Тре Фиори» (SMR)
«Нарва Юнайтед» (EST)*
«Рексем» (WAL)
ТМТ (SCO)*
БОП (NIR)*
 
Корзина 3 – посев 3
«Лео» (ARM)*
«Трансильвания» (IRL)*
«Энкамп» (AND)
«Витис» (LTU)*
«Арнавуткей Беледийеспор» (TUR)*
 
Корзина 4 – посев 2
«Титоград» (MNE)
«Кнооппунт» (NED)*
«Дукас» (GRE)*
«Классик» (MDA)
«Луксол Сент–Эндрюс» (MLT)
«Линкс» (GIB)
 
Корзина 5 – посев 1
«Шкупи» (MKD)*
«Левски» (BUL)
«Элвесия» (ENG)
«Рекорд» (POL)
«Ян Регенсбург»(GER)*
«Флямутари» (ALB)
«Либурни» (KOS)*
 
Основной раунд

Путь B

Корзина 6 – хозяева
«Слован» (SVK, посев 1)
«Национал» (CRO, 1)
«Сиеви» (FIN, 2)
«Дева» (ROU, 2)
 
Корзина 7 – посев 3 или 4
Победители групп А-Н предварительного раунда
 
Корзина 8 – посев 2
«Гарж Джисон» (FRA)*
«Джорджианс» (GEO)
 
Корзина 9 – посев 1
«Араз» (AZE)
«Халле-Гоойк» (NED)
 
Путь A
 
Корзина 10 – хозяева
«Экономац» (SRB, посев 2)
«Лупаренсе» (ITA, 4)
«Марибор Брезье» (SVN, 4)
«Столица» (BLR, 4)
 
Корзина 11 – посев 4
«Продэксим Херсон» (UKR)*
 
Корзина 12 – посев 3
«Никарс» (LVA)
«Пескара» (ITA)
«Брага/ААУМ» (POR)*
«Дьор» (HUN)
 
Корзина 13 – посев 2
«Дина» (RUS)
«Динамо» (RUS)
«ЭРА–ПАК Хрудим» (CZE)
 
Корзина 14 – посев 1
«Мовистар Интер» (ESP, чемпион)
«Кайрат» (KAZ)
«Спортинг» (POR)
«Барселона Ласса» (ESP)

Поскольку команды «Лупаренсе», «Марибор Брезье» и «Столица» являются хозяевами группы в основном раунде (Путь А), то чемпион Украины, херсонский «Продэксим», на матчи основного раунда однозначно отправится в сербский город Крагуевац, где хозяином группы будет «Экономац».

 

Источник — УЕФА

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