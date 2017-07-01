Кубок УЕФА: чемпион Украины Продэксим в основном раунде едет в Сербию

В Кубке УЕФА–2017/18 по футзалу примет участие 56 клубов, что является рекордом. Сменился и формат турнира, а жеребьевка предварительного и основного раундов состоится 6 июля и начнется в 14:00СЕТ.

Впервые четыре ассоциации с наивысшим рейтингом (Россия, Испания, Португалия и Италия) смогут заявить в турнир по два клуба. Кроме того, отныне ни одна команда не получает автоматический пропуск в элитный раунд. 24 клуба с наивысшим рейтингом получат пропуск в основной раунд, остальные 32 команды начнут борьбу в предварительном раунде.

Рейтинг коэффициентов и процедура жеребьевки







Предварительный раунд (22–27 августа)



• Восемь групп по четыре команды.

• В каждой группе будет по одному представителю каждой корзины посева, который определяется при помощи рейтинга.

• Восемь клубов, включая шестерых из 19 дебютантов, которые стартуют в предварительном раунде, были заранее выбраны хозяевами мини–турниров. Они будут распределены по группам в соответствии с позицией посева.

• Восемь победителей групп выходят в основной раунд.

• Согласно решению Комитета УЕФА по чрезвычайным ситуациям, команды из Косово не могут попасть на клубы из Сербии или Боснии и Герцеговины. Следовательно, «Мостар» (Босния и Герцеговина) не может попасть в одну группу с «Либурни» (Косов).

• Впервые в турнире примет участие представитель Северной Ирландии. Он будет определен в июле, когда завершится местное национальное первенство.

Основной раунд (10–15 октября)



Путь A

• В пути А сыграют чемпион «Интер», а также следующие 11 команд в рейтинге и команды с 16 по 19 место.

• С этой стадии в борьбу вступят два дебютанта – португальская «Брага/ААУМ» и украинский «Продэксим Херсон».

• В пути А также представлены бывшие чемпионы «Кайрат», «Барселона Ласса», «Динамо», а также финалист 2017 года «Спортинг».

• Как и на предыдущей стадии, команды при жеребьевке будут разбиты на четыре позиции посева, четыре команды заранее будут назначены хозяевами мини-турниров и разведены по разным группам с учетом позиции посева.

• Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА и рабочей группы по чрезвычайным ситуациям команды из Армении и Азербайджана будут разведены по разным группам. То есть, победитель группы предварительного раунда, в которой выступит клуб «Лео» (Армения), не попадет в группу к «Аразу» (Азербайджан).

• В элитный раунд выйдут три сильнейшие команды каждой группы.

Путь B

• В пути В сыграют команды, занимающие с 12 по 15 место и с 20 по 23 место, а также восемь победителей групп предварительного раунда.

• С этой стадии в борьбу вступит дебютант из Франции – «Гарж Джибсон».

• Как и на предыдущей стадии, команды при жеребьевке будут разбиты на четыре позиции посева, четыре команды заранее будут назначены хозяевами мини–турниров и разведены по разным группам с учетом позиции посева.

• Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА и рабочей группы по чрезвычайным ситуациям команды из Армении и Азербайджана будут разведены по разным группам. То есть победитель группы предварительного раунда, в которой выступит клуб «Лео» (Армения) не попадет в группу к «Аразу» (Азербайджан).

• В элитный раунд выйдут победители групп.

Элитный раунд и финальный турнир

• Шестнадцать клубов будут разбиты на четыре группы, жеребьевка пройдет 19 октября.

• Четыре победителя групп в ноябре получат путевки в финальный турнир, который пройдет в апреле. Турнир пройдет на территории одного из участников.

Календарь

Жеребьевка предварительного и основного раундов: 6 июля

Предварительный раунд: 22–27 августа

Основной раунд: 10–15 октября

Жеребьевка элитного раунда: 19 октября

Элитный раунд: 21–26 ноября

Жеребьевка финального турнира: БОП

Финальный турнир: 19–21 апреля или 20–22 апреля

Участники сезона 2017/18

* Дебютанты



Предварительный раунд



Корзина 1 – хозяева

«Анортосис» (CYP, посев 1)*

«Мостар» (BIH, 1)*

«Уддевалла» (SWE, 2)*

«Шармтроллан» (NOR, 3)*

«Копенгаген» (DEN, 3)

«Диамант» (AUT, 3)*

«Дифферданж» (LUX, 4)

«Минерва» (SUI, 4)*

Корзина 2 – посев 4

«Маккаби» Тель-Авив (ISR)*

«Тре Фиори» (SMR)

«Нарва Юнайтед» (EST)*

«Рексем» (WAL)

ТМТ (SCO)*

БОП (NIR)*

Корзина 3 – посев 3

«Лео» (ARM)*

«Трансильвания» (IRL)*

«Энкамп» (AND)

«Витис» (LTU)*

«Арнавуткей Беледийеспор» (TUR)*

Корзина 4 – посев 2

«Титоград» (MNE)

«Кнооппунт» (NED)*

«Дукас» (GRE)*

«Классик» (MDA)

«Луксол Сент–Эндрюс» (MLT)

«Линкс» (GIB)

Корзина 5 – посев 1

«Шкупи» (MKD)*

«Левски» (BUL)

«Элвесия» (ENG)

«Рекорд» (POL)

«Ян Регенсбург»(GER)*

«Флямутари» (ALB)

«Либурни» (KOS)*

Основной раунд



Путь B



Корзина 6 – хозяева

«Слован» (SVK, посев 1)

«Национал» (CRO, 1)

«Сиеви» (FIN, 2)

«Дева» (ROU, 2)

Корзина 7 – посев 3 или 4

Победители групп А-Н предварительного раунда

Корзина 8 – посев 2

«Гарж Джисон» (FRA)*

«Джорджианс» (GEO)

Корзина 9 – посев 1

«Араз» (AZE)

«Халле-Гоойк» (NED)

Путь A

Корзина 10 – хозяева

«Экономац» (SRB, посев 2)

«Лупаренсе» (ITA, 4)

«Марибор Брезье» (SVN, 4)

«Столица» (BLR, 4)

Корзина 11 – посев 4

«Продэксим Херсон» (UKR)*

Корзина 12 – посев 3

«Никарс» (LVA)

«Пескара» (ITA)

«Брага/ААУМ» (POR)*

«Дьор» (HUN)

Корзина 13 – посев 2

«Дина» (RUS)

«Динамо» (RUS)

«ЭРА–ПАК Хрудим» (CZE)

Корзина 14 – посев 1

«Мовистар Интер» (ESP, чемпион)

«Кайрат» (KAZ)

«Спортинг» (POR)