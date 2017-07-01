Харьковский Локомотив покидает чемпионат Экстра-лиги по футзалу

Как стало известно Sport.ua, неоднократный чемпион Украины, обладатель Кубка и Суперкубка Украины по футзалу харьковский «Локомотив» в следующем сезоне не примет участие в чемпионате Украины среди команд Экстра-лиги. Соответствующие документы об этом решении руководства клуба в ближайшее время будут направлены в Ассоциацию футзала Украины.
Все игроки с 1-го июля получили статус свободных агентов, и могут трудоустраиваться в другие клубы. Сама структура клуба «Локомотив» не ликвидируется и продолжит работу.
Источник — Sport.ua
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