Харьковский Локомотив покидает чемпионат Экстра-лиги по футзалу

Как стало известно Sport.ua, неоднократный чемпион Украины, обладатель Кубка и Суперкубка Украины по футзалу харьковский «Локомотив» в следующем сезоне не примет участие в чемпионате Украины среди команд Экстра-лиги. Соответствующие документы об этом решении руководства клуба в ближайшее время будут направлены в Ассоциацию футзала Украины.

Все игроки с 1-го июля получили статус свободных агентов, и могут трудоустраиваться в другие клубы. Сама структура клуба «Локомотив» не ликвидируется и продолжит работу.