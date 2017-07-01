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Харьковский Локомотив покидает чемпионат Экстра-лиги по футзалу

Все игроки клуба с 1-го июля получили статус свободных агентов

  • 01.07.2017 09:00
  • 527 просмотров
  • 2 комментария
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Харьковский Локомотив покидает чемпионат Экстра-лиги по футзалу
Как стало известно Sport.ua, неоднократный чемпион Украины, обладатель Кубка и Суперкубка Украины по футзалу харьковский «Локомотив» в следующем сезоне не примет участие в чемпионате Украины среди команд Экстра-лиги. Соответствующие документы об этом решении руководства клуба в ближайшее время будут направлены в Ассоциацию футзала Украины.
 
Все игроки с 1-го июля получили статус свободных агентов, и могут трудоустраиваться в другие клубы. Сама структура клуба «Локомотив» не ликвидируется и продолжит работу.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Anton Ivanov
      Anton Ivanov, 01.07.2017 09:05
    0
    Здобули
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 01.07.2017 09:19
    +1
    Свершилось... Еще один титулованный клуб не выдержал реалий украинской жизни. Очень жаль... Вот и думай, что лучше - или содержание команды олигархом или государственной структурой, ведь результат в итоге один и тот-же. А что думает по этому поводу президент АФУ С.Владыко?
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