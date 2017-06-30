Последний день июня стал заключительным соревновательным днем крупного международного футзального турнира «Montesilvano Futsal Cup», в котором детские и юношеские команды из 11-ти стран определяли сильнейших сразу в шести возрастных категориях. В пяти из них играли украинские команды, представленные харьковским клубом «Мастер мяча» и четырьмя сборными Украины. 30 июня все четыре сборные проводили очень важные для себя матчи, и на мажорной ноте завершили выступления в футзальных площадках адриатической Италии.
В возрастной категории U-17 в матче за 3 место сборная Украины играла против команды из столицы Италии под названием «Хистори Рома 3Z». Пропустив всего один мяч, итальянцы перешли на игру с пятым полевым игроков, но подопечные Виталия Одегова очень грамотно использовали ошибки соперника, поражая пустые ворота. Римлянам таки удалось провести несколько результативных атак, но в целом сборная Украины была сильнее, заслуженно победила 6:3, выиграв бронзовые медали.
В матче за 3 место играла и команда наших самых маленьких футзалистов – в возрастной категории U-9. Соперником украинцев был парижский «Спортинг», который не смог играть на равных с нашими ребятами на протяжении всей игры. 4:1 – победа сборной Украины, которая своей игрой также заслужила быть в числе призеров турнира.
Ровно с таким же счетом 4:1 завершился финальный матч в возрастной категории U-15 между сборной Украины и клубом «Рекорд» из польского города Бельско-Бяла. Пусть никого не вводит в заблуждение тот момент, что соперником украинцев была команда не из самой футзальной страны – в «Рекорде» очень плодотворно функционируют группы по работу с детскими футзальными и футбольными командами. Финал не мог быть и не стал легкой прогулкой, наши ребята были точнее в реализации своих моментов, и в итоге в своей возрастной категории стали сильнейшими.
Еще более убедительным было превосходство сборной Украины в финальном матче в возрастной категории U-13, в котором соперником наших ребят была итальянская команда «Лаурентум». Пять безответных мячей отгрузили в ворота «Лаурентума» украинцы, таким замечательным образом подытожив своё выступление в Италии – 5 матчей, 5 побед с общей разницей забитых и пропущенных мячей 31:1.
U-17. Матч за 3 место
U-17. Матч за 3 место
«Хистори Рома 3Z» (Италия) – Украина – 3:6
U-15. Финал
U-15. Финал
«Рекорд» (Польша) – Украина – 1:4
U-13. Финал
U-13. Финал
Украина – «Лаурентум» (Италия) – 5:0
U-9. Матч за 3 место
U-9. Матч за 3 место
«Спортинг Париж» (Франция) – Украина – 1:4
Безусловно, успешное выступление сборных команд Украины, которые увозят из Италии медали сразу в четырех возрастных категориях, не может не радовать. Но куда важнее, что каждый из юных футболистов получил хороший международный опыт в играх с представителями разных футзальных школ, выходя на площадку в футболке сборной Украины, и почувствовал себя частью одной большой украинской дружины, поддерживая и искренне переживая друг за друга на протяжении всего турнира.
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Безусловно, успешное выступление сборных команд Украины, которые увозят из Италии медали сразу в четырех возрастных категориях, не может не радовать. Но куда важнее, что каждый из юных футболистов получил хороший международный опыт в играх с представителями разных футзальных школ, выходя на площадку в футболке сборной Украины, и почувствовал себя частью одной большой украинской дружины, поддерживая и искренне переживая друг за друга на протяжении всего турнира.
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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