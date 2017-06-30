Последний день июня стал заключительным соревновательным днем крупного международного футзального турнира «Montesilvano Futsal Cup», в котором детские и юношеские команды из 11-ти стран определяли сильнейших сразу в шести возрастных категориях. В пяти из них играли украинские команды, представленные харьковским клубом «Мастер мяча» и четырьмя сборными Украины. 30 июня все четыре сборные проводили очень важные для себя матчи, и на мажорной ноте завершили выступления в футзальных площадках адриатической Италии.

В возрастной категории U-17 в матче за 3 место сборная Украины играла против команды из столицы Италии под названием «Хистори Рома 3Z». Пропустив всего один мяч, итальянцы перешли на игру с пятым полевым игроков, но подопечные Виталия Одегова очень грамотно использовали ошибки соперника, поражая пустые ворота. Римлянам таки удалось провести несколько результативных атак, но в целом сборная Украины была сильнее, заслуженно победила 6:3, выиграв бронзовые медали.

В матче за 3 место играла и команда наших самых маленьких футзалистов – в возрастной категории U-9. Соперником украинцев был парижский «Спортинг», который не смог играть на равных с нашими ребятами на протяжении всей игры. 4:1 – победа сборной Украины, которая своей игрой также заслужила быть в числе призеров турнира.

Ровно с таким же счетом 4:1 завершился финальный матч в возрастной категории U-15 между сборной Украины и клубом «Рекорд» из польского города Бельско-Бяла. Пусть никого не вводит в заблуждение тот момент, что соперником украинцев была команда не из самой футзальной страны – в «Рекорде» очень плодотворно функционируют группы по работу с детскими футзальными и футбольными командами. Финал не мог быть и не стал легкой прогулкой, наши ребята были точнее в реализации своих моментов, и в итоге в своей возрастной категории стали сильнейшими.

Еще более убедительным было превосходство сборной Украины в финальном матче в возрастной категории U-13, в котором соперником наших ребят была итальянская команда «Лаурентум». Пять безответных мячей отгрузили в ворота «Лаурентума» украинцы, таким замечательным образом подытожив своё выступление в Италии – 5 матчей, 5 побед с общей разницей забитых и пропущенных мячей 31:1.



U-17. Матч за 3 место