На представительном международном турнире «Montesilvano Futsal Cup» позади еще один соревновательный день, который назвал пары финалистов во всех возрастных категориях, и те пары команд, которые разыграют бронзовые медали.

День полуфиналов для тех, кто следит за перипетиями на футзальных площадках адриатический Италии, ожидался с огромным интересом – сразу 4 сборные Украины в разных возрастных категориях бились за право сыграть в решающем матче, и две команды добились этого результата.

В возрастной категории U-15 соперником украинцев была испанская команда из Барселоны «F6», куратором которой является до сих пор действующий футзалист Фернандао, известный во всем мире по выступлениям за «Барселону Ласса» и сборную Испании. Тем не менее, игра прошла под диктовку наших ребят, которые убедительно выиграли 5:0, и теперь в финале сыграют с «Рекордом» из польского города Бельско-Бяла.

В возрастной категории U-13 сборной Украины хватило всего одного забитого мяча, чтобы оставить без финала греческую «Атину-90» – 1:0, и в заключительный день турнира наши ребята за чемпионский титул сыграют с итальянской командой «Лаурентум».

Как раз с таким же счетом 0:1 в полуфинале уступила команда наших самых маленьких футзалистов, в возрастной категории U-9. В полуфинальном матче против бельгийского «Мускрона» украинцы не реализовали несколько очень перспективных моментов, одна же обидная ошибка у своих ворот стала роковой. В матче за 3 место сборная Украины сыграет против парижского «Спортинга».

А вот в возрастной категории U-17 от сборной Украины отвернулась удача в послематчевой серии пенальти, которые пришлось пробивать после ничьей 3:3 в игре с испанским «Мовистар Интером». В этой лотерее все решил один сейв вратаря «мовистаровцев», причем сделанный с очевидным нарушением правил – голкипер вышел из ворот до удара. Арбитры, к сожалению, это нарушение проигнорировали, после чего испанцы забили победный мяч. В матче за 3 место команду Виталия Одегова ждет оппонент в лице итальянского клуба «Хистори Рома 3Z».

Лишь в своем заключительном матче добилась победы харьковская команда «Мастер мяча», игравшая по возрастной категории U-11. В четверг представители Слобожанщины провели два матча, и сначала в полуфинале за 9-12 места проиграли итальянской команде «Маркони B» 1:2, но затем в стыковом матче за 11-е место выиграли 5:1 у команды «Фениче», также из Италии.



Полуфиналы