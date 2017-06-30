На представительном международном турнире «Montesilvano Futsal Cup» позади еще один соревновательный день, который назвал пары финалистов во всех возрастных категориях, и те пары команд, которые разыграют бронзовые медали.
День полуфиналов для тех, кто следит за перипетиями на футзальных площадках адриатический Италии, ожидался с огромным интересом – сразу 4 сборные Украины в разных возрастных категориях бились за право сыграть в решающем матче, и две команды добились этого результата.
В возрастной категории U-15 соперником украинцев была испанская команда из Барселоны «F6», куратором которой является до сих пор действующий футзалист Фернандао, известный во всем мире по выступлениям за «Барселону Ласса» и сборную Испании. Тем не менее, игра прошла под диктовку наших ребят, которые убедительно выиграли 5:0, и теперь в финале сыграют с «Рекордом» из польского города Бельско-Бяла.
В возрастной категории U-13 сборной Украины хватило всего одного забитого мяча, чтобы оставить без финала греческую «Атину-90» – 1:0, и в заключительный день турнира наши ребята за чемпионский титул сыграют с итальянской командой «Лаурентум».
Как раз с таким же счетом 0:1 в полуфинале уступила команда наших самых маленьких футзалистов, в возрастной категории U-9. В полуфинальном матче против бельгийского «Мускрона» украинцы не реализовали несколько очень перспективных моментов, одна же обидная ошибка у своих ворот стала роковой. В матче за 3 место сборная Украины сыграет против парижского «Спортинга».
А вот в возрастной категории U-17 от сборной Украины отвернулась удача в послематчевой серии пенальти, которые пришлось пробивать после ничьей 3:3 в игре с испанским «Мовистар Интером». В этой лотерее все решил один сейв вратаря «мовистаровцев», причем сделанный с очевидным нарушением правил – голкипер вышел из ворот до удара. Арбитры, к сожалению, это нарушение проигнорировали, после чего испанцы забили победный мяч. В матче за 3 место команду Виталия Одегова ждет оппонент в лице итальянского клуба «Хистори Рома 3Z».
Лишь в своем заключительном матче добилась победы харьковская команда «Мастер мяча», игравшая по возрастной категории U-11. В четверг представители Слобожанщины провели два матча, и сначала в полуфинале за 9-12 места проиграли итальянской команде «Маркони B» 1:2, но затем в стыковом матче за 11-е место выиграли 5:1 у команды «Фениче», также из Италии.
Полуфиналы
Полуфиналы
U-17
«Мовистар Интер» (Испания) – Украина – 3:3 (Пен. 6:5)
U-15
U-15
Украина – «F6» (Испания) – 5:0
U-13
U-13
Украина – «Атина-90» (Греция) – 1:0
U-9
U-9
Украина – «Мускрон» (Бельгия) – 0:1
U-11
U-11
Полуфинал 9-12 места
«Маркони В» (Италия) – «Мастер мяча» (Харьков) – 2:1
Матч за 11-12 места
«Мастер мяча» (Харьков) – «Фениче» (Италия) – 5:1
Итак, как минимум, две украинские команды уже в призах турнира «Montesilvano Futsal Cup», однако искренне желаем нашим сборным на этом не останавливаться, и победным результатом завершить свои выступления в Италии.
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Итак, как минимум, две украинские команды уже в призах турнира «Montesilvano Futsal Cup», однако искренне желаем нашим сборным на этом не останавливаться, и победным результатом завершить свои выступления в Италии.
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.