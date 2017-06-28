Montesilvano Futsal Cup: сборные Украины сыграют в четырех полуфиналах

На представительном международном футзальном турнире «Montesilvano Futsal Cup», который проходит в Италии, среда была днем, когда в большинстве возрастных категорий завершился групповой этап. И в этот день из пяти матчей, которые проводили украинские команды, повышенный интерес был к двум.

В возрастной категории U-17 сборная Украины в матче 1/4 финала за выход в полуфинал спорила с «Пескарой». Очень сложный матч получился у команды Виталия Одегова против соперника, представляющего клуб, являющийся вице-чемпионом Италии в Серии А, но тем не менее, наши ребята смогли забить на один мяч больше соперника – 3:2. В четверг у нашей самой старшей команды на «Montesilvano Futsal Cup» полуфинальный матч против испанского «Мовистар Интера», который в четвертьфинале обыграл польский «Рекорд» 2:0.

Еще один очень важный матч игрался в возрастной категории U-13, где сборная Украины за выход в полуфинал играла против своего прямого конкурента, итальянской команды «Иль Понте». Однако борьбы не получилось – украинцы были на голову сильнее своего соперника, и выиграли 12:1. В четверг у ребят этой возрастной категории полуфинальный матч против греческой команды «Атина-90».

Еще две сборные Украины досрочно имели путевки в полуфинал, но это не расслабило ребят возрастной категории U-15 и U-9. Старшие разгромили итальянскую «Виртус Романину» 14:2, что позволило набрать 9 очков, а младшие обыграли парижский «Спортинг» 5:1 и вышли в полуфинал с первого места. Таким образом, команда U-15 в полуфинале сыграет с «F6» из Барселоны, а команда U-9 за выход в финал поспорит с бельгийским «Мускроном».

А вот харьковской команде «Мастер мяча» в возрастной категории U-11 предстоит решать более прозаическую задачу. Представители Слобожанщины проиграли и третий матч в группе, на этот раз команде «Маркони А» 1:8, и теперь сыграют в турнире за 9-12 места, где их соперником будет команда «Маркони B».

U-17. Четвертьфинал

Украина – «Пескара» (Италия) – 3:2

U-15

«Виртус Романина» (Италия) – Украина – 2:14

U-13

Украина – «Иль Понте» – 12:1

U-11

«Маркони А» – «Мастер мяча» (Харьков) – 8:1

U-9

«Спортинг Париж» – Украина – 1:5

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ