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Montesilvano Futsal Cup: 3 наши команды уже в следующем этапе турнира

Во второй день представительного турнира в Италии украинцы добились четырех побед в пяти матчах

  • 28.06.2017 01:47
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Montesilvano Futsal Cup: 3 наши команды уже в следующем этапе турнира
Международный футзальный турнир «Montesilvano Futsal Cup», который проходит в Италии в области Абруццо, и в котором впервые участвуют сразу пять команд из Украины, набирает обороты. Более того, в возрастной категории U-17 вторник с турнирной точки зрения был очень важным днем. 27 июня в пяти группах проходили матчи третьего тура, итогом которого становилось определение пар четвертьфиналистов. Напомним, что по регламенту в 1/4 финала выходили пять победителей групп плюс три команды, которые были лучшими среди занявших вторые места.
 
В категории U-17 в группе А две команды, сборная Украины и испанский клуб «Либрилья», в понедельник одержали по две уверенных победы, но 6 набранных очков для каждой из них не были гарантией выхода в четвертьфинал. От этого очный матч становился принципиальным, и подопечные Виталия Одегова провели его на очень высоком уровне. После ничейного первого тайма 1:1, после перерыва наши ребята были более удачливыми в реализации своих голевых моментов, и добились победы 4:1.
 
В итоге, испанцы остались за бортом четвертьфинала, а состав всех пар 1/4 финала выглядит так:
 
«Антверпен» (Бельгия) – «Хистори Рома 3Z» (Италия)
«Рекорд» (Польша) – «Мовистар Интер» (Испания)
«Росарио» (Аргентина) – «Лацио Футзал Академия» (Италия)
Украина – «Пескара» (Италия).
 
А вот сборная Украины в категории U-15 уже в полуфинале. Это стало фактом после того, как наши ребята в сложном матче обыграли 2:1 другую испанскую команду, название которой «F6» напрямую связано с известным игроком сборной Испании Фернандао, выступавшем за «фурию роху» под шестым номером. В этой же группе «Монтесильвано» переиграл «Виртус Романину», так что при любом исходе матчей третьего тура сборная Украины будет первой, поскольку в группе была сильнее и «Монтесильвано», и «F6».
 
В возрастной категории U-13 сборная Украины одержала вторую победу, на этот раз над итальянской командой «Фениче» 9:0, но решающий матч за выход в полуфинал у украинцев в третьем турнире – против команды «Иль Понте», у которой также две победы и 6 очков.
 
В возрастной категории U-11 харьковская команда «Мастер мяча» не радует результатами – второе поражение подряд, на этот раз от команды из Турина «Бриллианте» 0:5, оставило харьковчан за боротом соискателей главного трофея.
 
И, наконец, наша самая юная команда, это в категории U-9, поддержала реноме украинского футзала, выиграв у команды «Маркони А» 4:1. Эта победа гарантировала сборной Украины участие в полуфинале, но с какого места наша команда выйдет в 1/2 финала, зависит от результата матча третьего тура, в котором украинцы сыграют с парижским «Спортингом», у которого также две победы.

U-17
«Либрилья» (Испания) – Украина – 1:4



U-15
«F6» (Испания) – Украина – 1:2



U-13
Украина – «Фениче» – 9:0
 
U-11
«Бриллианте» – «Мастер мяча» (Харьков) – 5:0
 
U-9
«Маркони А» – Украина – 1:4



В среду на турнире «Montesilvano Futsal Cup» в категории U-17  пройдут матчи 1/4 финала, а в остальных возрастных категориях, где играют украинские команды, будут сыграны матчи третьего тура группового этапа.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ 
 

Источник — Sport.ua

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