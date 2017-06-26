Нынешнее футзальное межсезонье – не чета предыдущим. Если с завершением чемпионата Украины среди команд Экстра-лиги жизнь в нашем футзале практически замирала, то в конце текущего июня любителям футзала будет, за чем следить с интересом. В Европу можно идти разными путями, и наш детско-юношеский футзал этим летом сделал огромный шаг. С 2013 года на адриатическом побережье Италии, в области Абруццо, проводится футзальный турнир «Montesilvano Futsal Cup», и если поначалу он игрался с участием исключительно итальянских команд, то со временем достаточно стремительно перешел в статус международных.

Насколько дальновидным было решение организаторов «Montesilvano Futsal Cup» дать жизнь подобному турниру, показывает его пятое издание, которое 26 июня стартовало в Монтесильвано, и еще нескольких городах, расположенных по соседству. Шесть возрастных категорий, более 70-ти команд, и около 1300 участников – таков размах «Montesilvano Futsal Cup-2017», в котором впервые, и это для нас самое главное, принимают участие украинские детско-юношеские команды. Их в Монтесильвано прибыло сразу 5, и в них собраны дети от 9 до 17 лет. Излишне говорить, что даже сам по себе выезд из дома для ребенка в период каникул – это уже праздник, а если он еще и совмещен с любимым занятием – игрой в футзал, то это праздник вдвойне.

Как он стал возможным, об этом в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко.

- Сергей Васильевич, по каким основным причинам участие наших детских команд в «Montesilvano Futsal Cup» показалось столь привлекательным для Ассоциации футзала Украины?

- После четкого посыла от УЕФА о том, что стартует квалификация команд U-17 на Юношеские Олимпийские игры, и активно начинает набирать обороты программа по развитию юношеского футзала, мы прекрасно осознаем, где наш резерв и какие есть сложности в его подготовке. Главным критерием являлось то, что ребятам нужно давать международный опыт для того, чтобы они не тушевались в играх со своими сверстниками. Поэтому, в этом направлении Ассоциации нужно было предпринимать самые активные шаги. Сразу же начали искать и мониторить различные турниры. «Montesilvano Futsal Cup» – один из самых представительных турниров в Европе, нынешний уже пятый по счету. Ранее в нем играли такие команды, как «Мовистар Интер», «Пескара», «Аква&Сапоне», «Лацио», польский «Рекорд», юношеские команды других известных клубов. Однозначно подкупил сильный состав участников, и еще очень важный момент, что в турнире участвует большое количество возрастных групп – это возможность получения опыта для разных команд.

- В некоторых своих комментариях Вы подчеркивали, что для Вас не имеет превалирующее значение спортивный результат, итоговые места наших команд на этом турнире. Это действительно так?

- Абсолютно. По команде U-17 вопрос может более остро стоять в контексте психологии футболистов, все-таки поражения могут как-то давить на ребят. Но в любом случае никто не ставит задачу результата любой ценой. Никто команду целенаправленно не готовил, не проводились какие-то специальные сборы. А возраста U-15 и U-13 тут вообще никакой речи не может быть о каких-либо результатах – просто получение какого-то международного опыта поездки, быта, пребывания в команде и прочих моментов.

- Для команд этих возрастов это вообще первый совместный сбор?

- Для этих команд важный момент в том, что 80 процентов ребят вообще, наверное, никогда заграницу не ездили. Если и ездили, то на какие-то футбольные соревнования, а сейчас они приехали на турнир в такой футзальной стране, как Италия, которая может выставить сильных соперников.

Еще хотел бы сказать, что участие в таких турнирах поднимает престиж и значимость наших внутренних соревнований. Если ребенок едет в составе сборной Украины, при всей условности такого названия команды для такой возрастной категории, для него это воспоминания, престиж и гордость за себя, за свою школу, за своих родных и близких. У нас так же формировался и состав тренерского персонала, который работает с этими командами. В них ребята, которые выигрывали чемпионат Украины по своим возрастам – для них это тоже серьезная мотивация.

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день большой проблемой является мотивация ребенка заниматься футзалом. У ребенка еще есть и родители, поэтому и для них мы показываем определенные позитивные посылы – с футзалом вам будет не скучно, интересно, ваши дети будут прогрессировать, и в том, что ваш ребенок занимается футзалом, есть перспектива и есть будущее.

- Единственная категория, в которой не представлена украинская команда – это U-19. Она не рассматривалась изначально для участия в турнире?

- Тут какие причины. U-17 – это плановая подготовка, и для ребят это дополнительная игровая практика, как раз с целью подготовки к квалификации на Юношеские Олимпийские игры. Сейчас у этой команды один из этапов подготовки к квалификации. U-19 – это уже возраст, который приближен у нас к командам мастеров, к командам Экстра-лиги. Ребята этого возраста больше задействованы в первых составах команд. В командах Экстра-лиги сейчас межсезонье, отдых, и вскоре начнется подготовка к новому сезону. Смысла их задействовать здесь, пожалуй, не было. Хотя, возможно, мы рассмотрим этот вариант на следующий год.

- Накануне старта соревновательной части турнира в Монтесильвано прошло красочное открытие турнира, к которому организаторы подошли нетривиально. Ваши впечатления от того шоу, с которым постарались в городе.

















- Такое у них не первый год, и они не живут по нашим старым традициям с построениями и с речами заведующих отделами спорта местных администраций разного уровня. Абсолютно цивилизованный, абсолютно демократичный, свободный принцип открытия – представили каждую команду, все прошлись по улицам города – не было ничего лишнего, и детям наверняка запомнилось. Так получилось, что наши команды прошли первыми, так что все было не утомительно.

- Очень большое количество команд предполагает тщательный подход ко всем организационным моментам. В понедельник «Montesilvano Futsal Cup» полным ходом стартовал – какие Ваши первые впечатления от увиденного?

- Здесь есть чему поучиться, и есть к чему совершенствоваться. Я прекрасно осознаю, насколько это сложно, по причине того, что играют 1300 детей, задействованы 6 залов, которые расположены не только в Монтесильвано, но и в близлежащих городах. Команды живут в девяти отелях, и обеспечить логистику очень сложно. Однако есть определенный персонал, который отвечает за этот момент, всё распечатано и все стараются. Да, есть мелкие шероховатости, но те, кто организовывал какие-либо соревнования, прекрасно понимают, что без этого не бывает. Единственное, что удивило, что на площадке работает один арбитр, а не два, но для меня это абсолютно неважный момент – судейство на матчах наших команд было объективным и квалифицированным.

- Подобные турниры – это всегда и общение с представителями других стран.

- Могу сказать, что хороший контакт у нас завязался с президентом турнира, это президент команды «Монтесильвано», в структуре которой занимается более 300 детей. Достигли договоренности об участии в турнире в следующем сезоне, есть интерес у итальянской стороны к тому, чтобы приехать к нам в Украину. Эта и есть та часть работы, которой тоже в Монтесильвано нужно заниматься.

Итак, в играх, которые уже состоялись в первый день турнира, украинские команды смогли не только на других посмотреть, но и себя показать. В понедельник, 26 июня, наши ребята провели 6 матчей, которые принесли такие результаты:

U-17

Украина – «Касаль Торраччиа» – 5:0







Украина – «Карманьола» – 8:0

U-15

«Монтесильвано» – Украина – 1:10

U-13

Украина – «Бриллианте» – 4:0

U-11

«Спортинг Париж» – «Мастер мяча» (Харьков) – 7:1

U-9

«Алкионе» – Украина – 1:11

Для старта почин достойный, однако с каждым туром соперники будут более сложными, так что, удачи нашим юным футзалистам на футзальных площадках Адриатики.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ