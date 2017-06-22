Виконком АФУ затвердив підсумки змагального сезону-2017/2018

21 червня на НСК «Олімпійський» відбувся Виконком Асоціації футзалу України, який розглянув низку поточних питань, пов’язаних з завершенням змагального сезону 2016/2017 р. р. В роботі Виконавчого комітету прийняли участь 15 з 17-ти членів Виконкому та кілька запрошених осіб.

На порядку денному стояли такі питання:

1. Про затвердження підсумків змагального сезону 2016/2017 р. р.

2. Про тренерський штаб національних збірних з футзалу.

3. Про регламентні документи на змагальний сезон 2017/2018 р. р.

4. Про членство в Асоціації футзалу України

5. Про затвердження персональних складів Комітетів АФУ та положень про них

6. Про порядок створення футзальних навчальних центрів.

7. Різне.

По першому питанню Виконком заслухав віце-президента, виконавчого директора АФУ Володимира Гримайло. В сезоні, що добіг свого кінця, під егідою АФУ були проведені:

- чемпіонат України серед команд Екстра-ліги та Кубок України (переможці «Продексім» (Херсон) та «Локомотив» (Харків)),

- чемпіонат України серед команд Першої ліги (переможець – «СумДУ» (Суми)),

- чемпіонат України серед команд Другої ліги (переможець – «Катеринославхліб» (Дніпро)),

- чемпіонат України серед жіночих команд Вищої ліги (переможець – «ІМС-НУХТ» (Київ)),

- Кубок України серед жіночих команд (переможець – «ІМС-НУХТ» (Київ)),

- чемпіонат України жіночих команд Першої ліги (переможець – «AFC 5G» (Київ))

- змагання Аматорської футзальної ліги України: Всеукраїнський фінал (переможець – «Надія» (Хорів), Елітний фінал (переможець – «Чорне море» (Одеса)),

- змагання Шкільної футзальної ліги України (переможець – ЗОШ № 47 (Херсон)),

- чемпіонати серед юнаків та дівчат у різних вікових категоріях,

- чемпіонати серед команд ветеранів,

- чемпіонати та турніри серед силових відомств, військових та ФСТ,

- офіційні та товариські міжнародні матчі, а також НТЗ для національних, молодіжних та юнацьких збірних.

Підсумки та результати проведення всеукраїнських змагань були затверджені з наступною передачею на затвердження Виконкому ФФУ.

Президент АФУ Сергій Владико висловив подяку всім, хто був пов'язаний з організацією всеукраїнських змагань різних напрямків.

По другому питанню Виконком одноголосно затвердив призначення на посаду головного тренера національної збірної України – Олександра Косенка, на посаду головного тренера жіночих збірних України – Тараса Шпичку, на посаду головного тренера молодіжної та юнацької збірної України – Віталія Одегова. За наслідками затвердження, з головними тренерами збірних були підписані відповідні угоди зі строком дії до 31 грудня 2020 року.

Після розгляду другого питання порядку денного, увесь склад Виконкому АФУ урочисто привітав гравців та тренерський штаб жіночої команди «ІМС-НУХТ» зі здобуттям звання чемпіонів України в сезоні 2016/2017 р. р. та нагородили відповідними дипломами, золотими медалями та чемпіонським Кубком.

Третім питанням порядку денного Виконком розглядав затвердження регламентних документів на змагальний сезон 2017/2018 р. р. Відпрацюванню цього питання передували робоча нарада представників клубів Екстра-ліги та збори керівників клубів, на яких пройшло обговорювання всіх змін та доповнень до регламенту проведення чемпіонату та Кубку України в наступному сезоні. Ключові з них до відома членів Виконкому доповів Володимир Гримайло. Зокрема, це:

- встановлення штрафу за незабезпечення прямої трансляції матчу без поважних причин;

- утворення в структурах клубів других команд, які будуть формуватися з гравців «списку Б», що буде надаватися разом з заявкою команд;

- плей-офф 1/4 фіналу буде проводитися до трьох перемог, але серія за бронзові медалі буде проходити до двох перемог;

- анулювання жовтих карток перед кожним етапом плей-офф;

- жеребкування Кубку України перед кожним етапом;

- кілька інших доповнень, пов’язаних з проведенням післяматчевих прес-конференцій, часу початку матчів, запровадження єдиної схеми розміщення реклами на ігровій формі гравців та консолідованої реалізації рекламних та комерційних прав підчас проведення чемпіонату та Кубку України.

З цими змінами та доповненнями регламентні документи на змагальний сезон були затверджені Виконкомом АФУ з наступною передачею для затвердження в ФФУ.

Причини необхідності розгляду четвертого питання порядку денного озвучив виконавчий директор АФУ Володимир Гримайло. 30 липня 2016 року Федерація футболу Одеської області виключила зі свого складу Асоціацію міні-футболу Одеської області через численні порушення статутних та регламентних норм обласної федерації футболу. Крім того, Асоціація міні-футболу Одеської області не виконувала цілий ряд рішень, прийнятих Конференціями та Виконкомом АФУ, які були обов’язковими для виконання всіма членами АФУ. Разом з тим, в Одесі була створена нова організація – Асоціація футзалу Одеської області, яка 26 січня 2017 року була прийнята до складу членів Федерації футболу Одеської області.

У відповідності до вимог Статуту АФУ її членом може бути організація, яка набуває повноважень з розвитку футзалу в регіоні від місцевої Федерації футболу. Вищий керівний орган Асоціації футзалу Одеської області прийняв рішення про своє бажання вступити до АФУ, і надав повний пакет відповідних документів. Очолює Асоціацію футзалу Одеської області Ігор Михайлович Калінін, який ще з 2006 року з одеськими клубами приймав участь у змаганнях Вищої та Першої ліг. Минулого року за активного сприяння Ігоря Калініна та його команди однодумців в Одесі з великим успіхом пройшов відбірковий матч чемпіонату світу Україна – Словаччина. Окрім того, у нинішнього складу Асоціації футзалу Одеської області є чіткий план розвитку футзалу в регіоні та щире бажання працювати в одній команді з АФУ.

Згідно Статуту АФУ остаточне рішення з питань виключення та прийняття нових членів здійснює Конференція АФУ, тому рішенням Виконкому Громадська організація «Асоціація міні-футболу Одеської області» була тимчасово виключена з членів АФУ. Громадська організація «Асоціація футзалу Одеської області» тимчасово, до проведення чергової Конференції АФУ, прийнята до складу членів Асоціації футзалу України. Також своїм рішенням Виконком АФУ рекомендував черговій Конференції АФУ виключити зі складу членів АФУ ГО «Асоціація міні-футболу Одеської області», та прийняти до складу членів АФУ ГО «Асоціація футзалу Одеської області».

Окрім того, Виконком АФУ одноголосно прийняв рішення про те, щоб звернути увагу колективних членів на необхідність дотримання статутних та регламентних норм документів асоціації при проведенні футзальних змагань, належним чином проводити процедури погодження затвердження місць, дат та умов матчів та регламентних документів їх проведення, а також забезпечувати впровадження єдиної політики роботи та не вчиняти дій, які б суперечили статутним цілям АФУ чи підривали її престиж.

По п’ятому питанню Виконком заслухав інформацію президента АФУ Сергія Владико, яким було запропоновано створити ще два комітети АФУ – науково-методичний комітет та комітет з безпеки проведення змагань. Необхідність цього кроку – це вимога часу. В останні роки АФУ приділяє багато уваги організації учбових семінарів для тренерів та арбітрів, в тому числі і з участю представників ФІФА. Щодо безпеки, то це – тема наразі №1 в УЄФА, ФФУ та в роботі керівних органів футболу на всіх рівнях.

Пропозиція президента АФУ була підтримана членами Виконкому – Науково-методичний комітет очолив Володимир Братусь, а Комітет з безпеки проведення змагань – Олексій Левченко. Окрім того, Комітет дитячо-юнацького футзалу тепер буде працювати під безпосереднім керівництвом президента АФУ Сергія Владико.

Своїми рішеннями Виконком АФУ за наданням пропозицій керівників відповідних комітетів АФУ затвердив їхній персональний склад, та зміни і доповнення в положеннях про комітети.

По шостому питанню інформацію членам Виконкому надав Володимир Гримайло. Є ідея зробити 4 навчальних центри, які географічно будуть перекривати територію України та будуть займатися навчанню з різних аспектів функціонування футзалу, як виду спорту. Це буде стосуватися серед іншого правових аспектів, знань правил гри, організаційних та маркетингових аспектів, питань взаємодії на регіональному рівні з федераціями футболу, обласними спорткомітетами, алгоритмів створення футзальних шкіл, ДЮСШ тощо. Найближчим часом спільно з навчально-методичним комітетом буде відпрацьований алгоритм створення таких навчальних центрів. Виконкомом інформація виконавчого директора АФУ була прийнята до відома.

В «Різному» були обговорені питання про проведення заходів, присвячених святкуванню 25-річчя створення Асоціації футзалу України, яке буде в березні 2018 року, а також про утворення робочої групи по внесенню доповнень та змін в програму навчання на «С» -диплом тренерів з футзалу. Також були затверджені розподіл повноважень та напрямки кураторства між членами Виконкому АФУ. Окрім того, було прийняте рішення про те, щоб до 10 липня Виконавча дирекція АФУ розіслала в регіональні осередки тендерну документацію на отримання права проведення 9 вересня матчу за Суперкубок України.

Наступний Виконком АФУ пройде 9 вересня в місті, яке буде приймати матч за Суперкубок України.