Велика турнірна таблиця чемпіонатів України з футзалу (1993 – 2017)

По завершенні 24-го за ліком чемпіонату України серед команд Екстра-ліги (раніше – Вищої ліги) були внесені відповідні зміни до зведеної турнірної таблиці. У верхній частині рейтингу відбулися кільках змін. Віце-чемпіон країни 2016/17 рр. – львівська «Енергія» – нарешті потіснила з другої позиції столичний «Інтеркас», а вже наступного сезону «зелено-білі» цілком можуть обійти і найтитулованіший український футзальний клуб – донецький «Шахтар».

Бронзовий призер і володар національного Кубка – харківський «Локомотив» – у порівнянні з попереднім сезоном піднявся на одну сходинку (7), обійшовши запорізький «Запоріжкокс». У десятці кращих також перебувають івано-франківський «Ураган» (6) та об'єднана команда «ЛТК-ІнБев-НПУ» (10), які, щоправда, залишились на «своїх» місцях у зведеному рейтингу.

Одну позицію додав «Кардинал-Рівне», який піднявся на 18-е місце. «Плюс 6» у порівнянні з минулим сезоном показав хмельницький «Сокіл» – наразі цей клуб піднявся 25-ту сходинку, а «Титан-Зоря» з Покровського «стрибнула» одразу на дев'ять позицій догори – 37-е місце великої турнірної таблиці.

А найбільшого прогресу не лише за минулий сезон, а й за останні 5 років продемонстрував новоспечений чемпіон України – херсонський «Продексім», який зумів додати у рейтингу рекордні 15 (!) позицій і всього за два сезони в еліті піднявся вже на 32-е місце!





Дебютанти Екстра-ліги – київський «ХІТ», який став переможцем регулярного чемпіонату, але в підсумку залишився без нагород, знаходиться на 45–й сходинці, а «Юні-Ламан» з Чорноморська перебуває на самому низу великої турнірної таблиці чемпіонатів України.

– очки, набрані командами, перераховані за новою системою – 3 бали за перемогу.

Правонаступність



«Надія-Запоріжкокс» = «Запоріжкокс»

«Случ» = МФК «Рівне»

«Універ-Харків» = «Універ-Локо» = «Універ-ЕХО» = ФК «Харків» = «ЕХО-Еталон» = «ЕХО»

«Колос» = «Сумигаз»

«Укрсплав» = МФК «Шахтар»

«Донбас» = «Донбас ЮМС» = «Янус-Донбас» = «Шахтар ВАВК» = «Шахтар»

«Слід» = «Кий–Слід» = «Кий» = «Кий-Політехнік» = «Київ-Уніспорт»

«Корпія» = «Корпія–Політех»

«Універ–Автомар» = «СумДУ»

«Кардинал» = «Кардинал-Рівне»

«ЛТК» = «ЛТК/ІнБев/НПУ»

«Спортлідер+» = «Сокіл»

Примітки:



– про правонаступництва інших команд інформація відсутня;

– виділено нині існуючі команди Екстра-ліги (Вищої ліги).

* – чемпіони України різних років і кількість титулів.