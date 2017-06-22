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Велика турнірна таблиця чемпіонатів України з футзалу (1993 – 2017)

Чемпіон України херсонський «Продексім» за підсумками сезону злетів на 15 позицій

  • 22.06.2017 15:39
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По завершенні 24-го за ліком чемпіонату України серед команд Екстра-ліги (раніше – Вищої ліги) були внесені відповідні зміни до зведеної турнірної таблиці. У верхній частині рейтингу відбулися кільках змін. Віце-чемпіон країни 2016/17 рр. – львівська «Енергія» – нарешті потіснила з другої позиції столичний «Інтеркас», а вже наступного сезону «зелено-білі» цілком можуть обійти і найтитулованіший український футзальний клуб – донецький «Шахтар».
 
Бронзовий призер і володар національного Кубка – харківський «Локомотив» – у порівнянні з попереднім сезоном піднявся на одну сходинку (7), обійшовши запорізький «Запоріжкокс». У десятці кращих також перебувають івано-франківський «Ураган» (6) та об'єднана команда «ЛТК-ІнБев-НПУ» (10), які, щоправда, залишились на «своїх» місцях у зведеному рейтингу.
 
Одну позицію додав «Кардинал-Рівне», який піднявся на 18-е місце. «Плюс 6» у порівнянні з минулим сезоном показав хмельницький «Сокіл» – наразі цей клуб піднявся 25-ту сходинку, а «Титан-Зоря» з Покровського «стрибнула» одразу на дев'ять позицій догори – 37-е місце великої турнірної таблиці.
 
А найбільшого прогресу не лише за минулий сезон, а й за останні 5 років продемонстрував новоспечений чемпіон України – херсонський «Продексім», який зумів додати у рейтингу рекордні 15 (!) позицій і всього за два сезони в еліті піднявся вже на 32-е місце!
 
Дебютанти Екстра-ліги – київський «ХІТ», який став переможцем регулярного чемпіонату, але в підсумку залишився без нагород, знаходиться на 45–й сходинці, а «Юні-Ламан» з Чорноморська перебуває на самому низу великої турнірної таблиці чемпіонатів України.

 
– очки, набрані командами, перераховані за новою системою – 3 бали за перемогу.
 
Правонаступність

«Надія-Запоріжкокс» = «Запоріжкокс»
«Случ» = МФК «Рівне»
«Універ-Харків» = «Універ-Локо» = «Універ-ЕХО» = ФК «Харків» = «ЕХО-Еталон» = «ЕХО»
«Колос» = «Сумигаз»
«Укрсплав» = МФК «Шахтар»
«Донбас» = «Донбас ЮМС» = «Янус-Донбас» = «Шахтар ВАВК» = «Шахтар»
«Слід» = «Кий–Слід» = «Кий» = «Кий-Політехнік» = «Київ-Уніспорт»
«Корпія» = «Корпія–Політех»
«Універ–Автомар» = «СумДУ»
«Кардинал» = «Кардинал-Рівне»
«ЛТК» = «ЛТК/ІнБев/НПУ»
«Спортлідер+» = «Сокіл»
 
Примітки:

– про правонаступництва інших команд інформація відсутня;
– виділено нині існуючі команди Екстра-ліги (Вищої ліги).
 
* – чемпіони України різних років і кількість титулів.

Источник — НФК Ураган Ивано-Франковск

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