Виконком АФУ призначив головних тренерів збірних України з футзалу

21 червня в Києві відбувся Виконком Асоціації футзалу, і в його порядку денному серед кількох інших було питання «Про тренерський штаб національних збірних України».

Перед тим, як відбулося обговорення цього питання, члени Виконкому заслухали президента АФУ Сергія Владико.

- В зв’язку з тим, що наступного сезону буде перше офіційне змагання серед жіночих команд, навіть, дівочих – це U-17, у яких буде кваліфікація на Юнацькі Олімпійські Ігри, у мене є пропозиція додати до тренерського штабу людину, яка буде відповідати за роботу з жіночими збірними України. На минулому Виконкомі в нас було прийняте рішення про призначення виконуючим обв’язки всіх жіночих збірних команд Тараса Шпички. Це людина, яка не потребує додаткового представлення – це стовідсотково футзальна людина, яка пройшла велику школу, як гравець, а на сьогоднішній день – це тренер,що відбувся, тренер, який привів команду «ІМС» до чемпіонських медалей, тренер, який виховує молодь.

Далі є ще один момент. У нас був контракт с головним тренером національної збірної України Олександром Косенком до кінця 2016 року, але він і надалі продовжив свою роботу в збірній, яка дозволила нашій команді вибороти пряму путівку на чемпіонат Європи. Тому, в мене є пропозиція, офіційно затвердити Тараса Шпичку та Олександра Косенка головними тренерами жіночої та чоловічої збірних України на період до кінця 2020 року.

Першим було розглянуте питання про головного тренера чоловічої збірної України, і Олександр Косенко в своєму виступі зазначив:





- Я би хотів подякувати за довіру. Будемо і надалі розвивати футзал в Україні, йти в ногу з часом. Підбиваючи підсумки трьохрічного періоду роботи, скажу, що в збірній були задіяні близько 40 футзалістів. Надавали можливість проявити себе молодим гравцям, залучалися досвідчені гравці, якщо вони відповідали вимогам збірної, і за цей час ми провели 34 гри, з яких 21 виграли, 4 зіграли внічию та в 9 поступилися. Додам, що надалі готовий докласти всі свої знання, досвід та зусилля для того, щоб виконувати ті завдання, які будуть стояти перед збірною України.





Питання про призначення Олександра Косенка головним тренером збірної України до 31 грудня 2020 року було поставлене на голосування, і членами Виконкому одноголосно підтримане, після чого Сергій Владико та Олександр Косенко підписали офіційний контракт.









Наступним було розглянуте питання про призначення головного тренера жіночих збірних України. Кандидатура Тараса Шпички була поставлена на голосування та одноголосно затверджена. Після чого Сергій Владико та Тарас Шпичка підписали офіційний контракт, який буде дійсним до 31 грудня 2020 року.

І завершальним в цьому питання порядку денного було затвердження головного тренера молодіжної та юнацької збірної. Представляючи кандидата на цю посаду, Сергій Владико зазначив:

- Всі ті слова, які я говорив про ініціативи УЄФА щодо організації змагань серед жіночих збірних, вони також стосуються і молодіжних та юнацьких чоловічих команд. Хотів би сказати, що в роботі з командами цього віку для нас не є надважливим критерієм виключно досягнення результату. Головне – це підготовка гравців для головної команди. Це стосується команди U-21. Якщо це більш молодші вікові категорії, то те, щоб юні гравці збагачувалися міжнародним досвідом та плавно переходили до дорослого футзалу. Мене не може не тішити той момент, свідком якого я особисто був у Словаччині – це злагоджена співпраця в тандемі на той момент виконуючого обов’язки головного тренер молодіжної команди Віталія Одегова та головного тренера збірної України Олександра Косенка. Тому, я хотів би, щоб члени Виконкому підтримали пропозицію затвердити Віталія Одегова головним тренером молодіжної збірної України до 31 грудня 2020 року.









Ця пропозиція була підтримана одноголосно, після чого Сергій Владико та Віталій Одегов підписали контракт.

Асоціація футзалу України бажає Олександру Косенку, Тарасу Шпичці та Віталію Одегову плідної праці та успіхів в їхній подальшій роботі на благо вітчизняного футзалу.