Кубок УЕФА: названы хозяева групп предварительного и основного раундов

Накануне первой жеребьевки Кубка УЕФА-2017/18 по футзалу были определены хозяева мини-турниров предварительного и основного раундов. Жеребьевка первых стадий турнира пройдет в Ньоне 6 июля и начнется в 14:00 по центральноевропейскому времени.

Предварительный раунд (22-27 августа)



• Восемь групп по четыре команды

• Победители групп пойдут по пути B основного раунда

Хозяева: «Анортосис» (Кипр), «Мостар» (Босния и Герцеговина), «Уддевалла» (Швеция), «Шармтроллан» (Норвегия), «Копенгаген» (Дания), «Диамант» (Австрия), «Дифферданж» (Люксембург), «Минерва» (Швейцария).

Основной раунд, путь B (10-15 октября)



• Четыре группы по четыре команды, в их числе восемь победителей групп предварительного раунда

• Победители групп выйдут в элитный раунд

Хозяева: «Дьер» (Венгрия), «Слов-Матик» (Словакия), «Сиеви» (Финляндия), «Дева» (Румыния).

Основной раунд, путь A (10-15 октября)



• Четыре группы по четыре команды, в их числе клубы с наивысшим рейтингом и действующий обладатель трофея «Интер»

• Три лучшие команды из каждой группы выйдут в элитный раунд

Хозяева: «Экономац» (Сербия), «Лупаренсе» (Италия), «Брезье» (Словения), «Столица» (Беларусь).



P.S. от Sport.ua. Что касается предстоящего выступления в Кубке УЕФА чемпиона Украины, то по предварительной информации херсонский «Продэксим» дебютировать в еврокубке будет со стадии основного раунда. Но пока нет официального рейтинга участников Кубка УЕФА, нет возможности сказать, в какую из двух сеток – путь B или путь A – попадет команда Игоря Москвичева.