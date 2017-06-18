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Место проведения ЧМ-2020 по футзалу будет названо в декабре

В числе кандидатов на место проведения Мундиаля 8 стран, среди которых фаворитом является Япония

  • 18.06.2017 22:45
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Место проведения ЧМ-2020 по футзалу будет названо в декабре
Как известно, в 2020 году пройдет очередной чемпионат мира по футзалу, однако до сих пор ФИФА так и не определилась с местом проведения футзального Мундиаля.
 
В начале прошлого года, опубликовав список из 13 стран, которые выразили желание принять у себя чемпионат мира, ФИФА анонсировала, что окончательный выбор будет сделан в декабре 2016 года. Однако, осенью 2016 года было сделано уточнение, что страна-организатор будет названа в январе 2017 года, но этого так и не произошло. Более того, так до сих пор нет и официального списка кандидатов.
 
А по неофициальной информации в числе желающих фигурируют 8 стран: Коста-Рика, ОАЭ, Иран, Япония, Литва, Новая Зеландия, Хорватия и Казахстан. Учитывая уровень футзальных традиций, шансы Новой Зеландии и Литвы заполучить футзальный Мундиаль выглядят минимальными. А исходя из того, что ФИФА придерживается принципа ротации континентов, незначительными выглядят шансы Коста-Рики, поскольку ЧМ-2016 проходил в Колумбии.
 
По самой последней информации из ФИФА, окончательное решение будет озвучено в декабре 2017 года, а поскольку времени на подготовку к Мундиалю будет уже не так много, то с учетом имеющейся инфраструктуры, главный фаворит – это Япония, которой могут составить конкуренцию Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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