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Montesilvano Futsal Cup: две сборные Украины узнали своих соперников

За выход в следующую стадию турнира наши юные футзалисты сыграют с командами из Италии и Испании

  • 18.06.2017 17:26
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Montesilvano Futsal Cup: две сборные Украины узнали своих соперников
Как уже сообщал Sport.ua, 26-30 июня сразу 5 детских и юношеских украинских команд примут участие в представительном международном турнире «Montesilvano Futsal Cup», который пройдет с нескольких городах итальянской провинции Абруццо. Напомним, что наши команды сыграют в турнирах в возрастных категориях U-17, U-15, U-13, U-11 и U-9.
 
Организаторы турнира обнародовали календари и регламенты проведения турниров в категориях U-17 и U-15.
 
В возрастной категории U-17 за победу в «Montesilvano Futsal Cup» будут спорить 20 команд, которые на первой стадии разбиты на 5 групп по 4 команды. Сборная Украины согласно жеребьевки оказалась в группе A, где её соперниками будут «Либрилья» (провинция Мурсия, Испания) и две итальянские команды – «Карманьола» из одноименного города и «Касаль Торраччиа» из Рима.
 
Календарь матчей сборной Украины (U-17) выглядит так:
 
26 июня
10.00. Украина – «Касаль Торраччиа» (игра пройдет в спорткомплексе «Палакастанья» в Читта-Сант-Анджело)
19.00. Украина – «Карманьола» («Пала Рома», Монтесильвано)
 
27 июня
16.00. «Либрилья» – Украина («Палакастанья», Читта-Сант-Анджело)
 
По регламенту турнира в четвертьфинал выходят 5 победителей групп плюс 3 лучшие команды, из числа занявших вторые места. Оставшиеся две вторых команды, 5 команд, занявших третьи места, и лучшая, из числа занявших четвертые места, проведут мини-турнир за 9-16 места. Оставшиеся 4 «четвертых» команды разыграют 17-20 места.
 
В возрастной категории U-15 на старт выйдут 12 команд, которые разбиты на 3 группы по 4 команды. Сборная Украины в группе A за выход в полуфинал будет соперничать с такими командами: «F6» (Барселона, Испания – это футзальная академия, созданная известным в недавнем прошлом игроком сборной Испании Фернандао), «Монтесильвано» и «Виртус Романина» (Рим).
 
Календарь матчей сборной Украины (U-15) выглядит так:
 
26 июня
17.00. «Монтесильвано» – Украина («Пала Филомена», Кьети)
 
27 июня
09.00. «F6» – Украина («Пала Рома», Монтесильвано)
 
28 июня
16.00. «Виртус Романина» – Украина («Бабилония», Монтесильвано)
 
В полуфинал выходят победители групп и лучшая из команд, занявших вторые места. Две остальные «вторые» команды и две лучших, из числа занявших третьи места, разыграют 5-8 места.  Оставшаяся «третья» команда и три, занявших последние места группах, сыграют в полуфиналах и финалах за 9-12 места.
 
Матчи в обеих возрастных категориях проводятся в формате 2 тайма по 25 минут «грязного» времени.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ 

Источник — Sport.ua

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