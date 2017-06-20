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Рикардиньо доказал, что он велик: Мовистар Интер – чемпион Испании!

Легендарный клуб повторил свой рекорд, во второй раз выиграв Примеру четвертый раз подряд

  • 20.06.2017 01:35
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lnfs.es, «Мовистар Интер» – «Барселона Ласса»
© lnfs.es, «Мовистар Интер» – «Барселона Ласса»
Второй год подряд в финальной серии плей-офф за звание лучшей команды футзальной Примеры спорили «Мовистар Интер» и «Барселона Ласса», что и есть констатацией того, что это две лучшие команды Испании. В прошлом году «мовистаровцам» хватило для итоговой победы четырех матчей, и она была вполне логичной. То творение Марка Кармоны, которое в 2011-2013 годах трижды подряд выиграло Примеру, уже не готово было выдерживать те скорости, которые предлагали Рикардиньо и компания. Перед началом нынешнего сезона в каталонском клубе произошло существенное обновление, и, несмотря на то, что команде нового главного тренера Андреу Плазы по ходу регулярного чемпионата досаждали травмы, все-таки к плей-офф «Барселона Ласса» подошла очень мощным и конкурентоспособным коллективом. Ему, правда, еще недоставало стабильности, да и опыта таких матчей, которые играются в финале плей-офф, многим футболистам не хватало, а, точнее, его просто не было. Иначе, «Барселона Ласса» не упустила бы тот шанс, который у неё был в четвертом матче, когда на «матч-боле», в родном «Палау Блауграна» и в присутствии почти семи тысяч зрителей, футболисты перегорели, не справились с тем волнением, которое у них не могло не присутствовать, что и привело к поражению 1:6.

 
Эти цифры – 6 и 1 – вообще магические для финальной серии, поскольку три из четырех матчей завершились как раз со счетом 6:1. Пятый матч в этой битве финалистам предстоял спустя всего два дня после игры в Барселоне, и в этом, не исключено, был плюс для каталонцев – горевать, тужить и убиваться по поводу поражения времени просто не было. Несмотря на то, что в «Барселоне Ласса» понимали, какая теперь сложная задача стоит – побеждать в пятом матче в Торрехон-де-Ардосе, никаких упаднических настроений в команде не было. Что придавало спокойствие, так этот тот факт, что «Барселона Ласса» в нынешнем сезоне уже дважды побеждала «Мовистар Интер» на его площадке – в регулярном чемпионате и в первом матче финальной серии. Невозможное возможно – с таким настроением приехали каталонцы на решающую битву, у которых под большим вопросом было участие в матче Серхио Лосано. В итоге, «Буйвол», хотя и был в заявке, но на площадку так и не вышел.





 
Каталонцы со стартовым свистком попытались навязать «мовистаровцам» свои условия игры – действовали агрессивно, в единоборствах жестко, порой и за гранью фола, которых на 5-й минуте у гостей было уже два. К этому моменту «Мовистар Интер» не реализовал атаку «3 в 1», на что Айкардо ответил неточным ударом.
 
Еще один обмен опасными атаками произошел на 7-й минуте, и если Жоао Батиста пробил рядом со штангой, то Гадейя после длинной передачи со своей половины ударом из-за пределов штрафной открыл счет.

 
Пропустив, каталонцы явно почувствовали себя не в своей тарелке, и когда Пако Седано после провала гостей в обороне с трудом отбил опаснейший удар Ортиса, Андреу Плаза уже на 9-й минуте вынужден был брать тайм-аут – его подопечные явно начинали «плыть».
 
Тем временем, «Мовистар Интер» не против был играть на контратаках, и, больше владея мячом, у «Барселоны Ласса» что-то стало получаться в атаке. На 13-й минуте Хесус Эрреро уверенно вступил в игру после удара Хоселито, а через пару минут о своем присутствии на площадке напомнил Феррао, но не опасным моментом у ворот хозяев, а нарушением на Рафаэле. И это был 5-й фол гостей.
 
На 17-й минуте Пако Седано заставил поволноваться своих партнеров по команде, неудачно приземлившись после столкновения с Рафаэлем, но первый тайм голкипер «Барселоны Ласса» доиграл, отбив на его последней минуте удар Рафаэля.
 
А вот во втором тайме вступать в игру Пако Седано пришлось вступать считанные разы. Каталонцы прочно оккупировали половину площадки хозяев, и в позиционных атаках пытались вскрыть «мовистаровскую» оборону. Однако, как это ни странно прозвучит, реальных голевых момент у ворот Хесуса Эрреро, чтобы посчитать, хватит пальцев одной руки. На 27-й минуте Диего метров с 10-ти пробил мимо ворот. Через пару минут Хоселито не воспользовался блестящей передачей Жоао Батисты, оказавшись в штрафной на ударной позиции. Ну, и как апофеоз нереализации от «Барсы» это 32-я минута – Феррао пробил с дуги в Хесуса Эрреро, а Адольфо с пяти метров умудрился пробить не в открытые ворота, а в перекладину. Не забить было сложнее, чем забить…
 
Как раз это и не скажешь о том эпизоде, когда Рохер за 35-й минуте сравнял счет. Отыграв на левой бровке Ривильоса, игрок «Барсы», казалось, совсем загнал себя в угол, но, тем не менее, с очень острого угла смог пробить над плечом у вратаря «Мовистар Интера».

 
При ничейном счете хозяева бросили пассивную игру, и Ривильос издали пробил так, что Пако Седано только в самый последний момент успел отбить мяч из угла ворот. Каталонцы ответили своей атакой, которую фирменным ударом пяткой завершал Феррао, но мяч прокатился рядом со стойкой.
 
А еще через несколько секунд забитый до отказа спорткомплекс «Jorge Garbajosa» мог увидеть, чем очень хорошая команда отличается от хорошей. А это – наличием такого феномена, как Рикардиньо. На 37-й минуте португалец одним финтом оставил Феррао у себя за спиной, прокинув тому мяч между ног, после чего своим коронным ударом с левой с носка пробил без шансов для Пако Седано. Бывало, португалец забивал голы и покруче, но этот оказался бесценным, а, точнее, золотым!



 
До конца второго тайма оставалось 3.15, и Диего у гостей вышел пятым полевым. Каталонцы очень старались, но ни одного опасного момента у ворот Хесуса Эрреро так и не создали. Последние 10 секунд матча мяч был под контролем «Мовистар Интера», и трибуны могли себе позволить ликовать.

 
2:1 – «Мовистар Интер» добился фантастического результата, но не уникального. Команда Хесуса Веласко в четвертый раз подряд стала чемпионом Испании, и это повторение достижения, которое уже было у легендарного клуба в 2002-2005 годах. Что же до всей финальной серии плей-офф в целом, то пять матчей между «Барселоной Ласса» и «Мовистар Интером» доказали, что испанская Примера была и есть лучшей футзальной лигой мира, что по уровню мастерства футболистов, которые в ней играют, что по организации всего футзального хозяйства.
 
Когда все же прозвучала финальная сирена, честное слово, было очень жаль, что все все-таки завершилось. Была маленькая симпатия по ходу серии у автора этих строк к «Барселоне Ласса», но итог чемпионата в виде победы «Мовистар Интера», стоит признать, справедлив. А следующий сезон обещает еще большую интригу – к примеру, по информации испанских СМИ, «Супермарио» Ривильос, четырехкратный чемпион Испании, на следующий сезон переходит в… «Барселону Ласса». Как и в футболе, Барселона и в футзале уступила Мадриду, а в таком клубе, как «Барселона», это самый мощный стимул к тому, чтобы начать работать с удвоенной энергией.
 
Новый сезон в Испании стартует в середине сентября матчем за Суперкубок Испании, в котором сыграют «Мовистар Интер» и «Эль Посо Мурсия».

19 июня. Финал плей-офф. Пятый матч
 
«Мовистар Интер» (1) – «Барселона Ласса» (3) – 2:1 (1:0). Счет в серии 3:2
Первый матч 2:2 (пенальти 1:3), второй матч 6:1, третий матч 1:6, четвертый матч 6:1

«Мовистар Интер»: Хесус Эрреро – Ортис, Рикардиньо, Пола, Рафаэль – Ривильос, Гадейя, Даниэль, Умберто – Лоло
«Барселона Ласса»: Пако Седано – Айкардо, Диего, Рафа Лопес, Феррао – Марк Толра, Жоао Батиста, Рохер, Хоселито – Адольфо
 Гадейя (7), Рикардиньо (37) – Рохер (35)
 Пола (29), Давид Пасос (39) – Адольфо (12), Серхио Лосано (22), Феррао (28), Жоао Батиста (29), Хоселито (29)

Зрителей: 3.175.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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