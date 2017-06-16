Montesilvano Futsal Cup: украинский десант ждут на побережье Адриатики

В связи с последними решениями УЕФА, направленными на перспективное развитие юношеского футзала, небывалый всплеск интереса в Европе вызвал футзальный турнир «Montesilvano Futsal Cup», который уже в пятый раз пройдет на адриатическом побережье Италии. Провинция Абруццо – один из самых футзальных регионов Италии, который в нынешнем сезоне в Серии А был представлен двумя командами – «Аква&Сапоне» и «Пескара». 25 июня-1 июля в «Montesilvano Futsal Cup» сыграют почти 100 команд, представляющие 11 стран: Италию, Испанию, Бельгию, Францию, Хорватию, Польшу, Англию, Латвию, Грецию, Аргентину и Украину. А всего в орбиту футзального турнира будут вовлечены около 1300 детей, которые будут размещены в девяти отелях.





В пятом издании «Montesilvano Futsal Cup» соревнования пройдут в шести возрастных категориях: U-19, U-17, U-15, U-13, U-11, U-9, причем, в трех старших категориях турниры будут играться под контролем УЕФА. Украина впервые станет самым непосредственным участником этого футзального праздника, и будет представлена пятью командами – во всех возрастных категориях, кроме U-19. В турнирах U-17, U-15, U-13 и U-9 наши команды будут выступать под флагом сборной Украины, а в турнире U-11 это будет харьковская команда «Мастер мяча».

Кстати, сборными командами в Италии будет играть только Украина, а что до уровня соревнований, то стоит назвать зарубежные клубы, которые направили свои команды в Италию.

- от Испании: «Мовистар Интер», «Академия F6 Фернандао», «Футзал Либрилья Мурсия», «Пальма Футзал»

- от Бельгии: «Футзал Топспорт Антверпен», «Мускрон»

- от Франции: «Спортинг Клуб Париж», «B2M Футзал»

- от Греции: «Атина-90»

- от Польши: «Рекорд»

- от Хорватии: «Томми Сплит»

- от Латвии: «Никарс»

- от Англии: «Оле Футзал Академи»

- от Аргентины: «Росарио Роуинг Клуб».





Организаторами анонсируется, что в качестве почетного гостя турнира приглашен главный тренер чемпионов мира по футзалу сборной Аргентины Диего Густоцци.

Под проведение турнира юным футзалистам будут отданы 6 футзальных арен в пяти городах:









- «Пала Рома» и «Пала Сенна» в Монтесильвано



- «Палакастанья» в Читта-Сант-Анджело



- «Палакастанья» в Читта-Сант-Анджело



- «Пала С. Филомена» в Кьети







- «Пала Пиомба» в Сильви-Марина



- «Пала С. Филомена» в Кьети- «Пала Пиомба» в Сильви-Марина



- «Паларигопиано» в Пескаре







Тут можно сказать, что «Пала Рома» и «Паларигопиано» это те самые арены, на которых свои домашние матчи проводят «Аква&Сапоне» и «Пескара». Что до соревновательной части, то она стартует 26 июня, и в течение еще двух последующих дней пройдут матчи группового этапа, на котором проводится по одной игре в день. 29 июня будут сыграны полуфиналы, а 30 июня будут определены победители и призеры турнира. - «Паларигопиано» в ПескареТут можно сказать, что «Пала Рома» и «Паларигопиано» это те самые арены, на которых свои домашние матчи проводят «Аква&Сапоне» и «Пескара». Что до соревновательной части, то она стартует 26 июня, и в течение еще двух последующих дней пройдут матчи группового этапа, на котором проводится по одной игре в день. 29 июня будут сыграны полуфиналы, а 30 июня будут определены победители и призеры турнира.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ