Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Максим ВОРОНИН: «Даже у белорусского терпения есть предел»

Харьковский футзалист последние 3 года своей карьеры провел в чемпионате Беларуси в «Лидсельмаше»

  • 16.06.2017 12:12
  • 94 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Максим ВОРОНИН: «Даже у белорусского терпения есть предел»
Украинец Максим Воронин – игрок мини-футбольного клуба «Лидсельмаш». На прошлой неделе его команда взяла бронзу чемпионата Беларуси. В проекте «Легионеры» на сайте Sport.tut.by 34-летний футболист рассказал, почему Сергей Михалок – это белорусский Святослав Вакарчук и как так получилось, что у каждого своя правда по ситуации в Украине.
 
Максим Воронин никогда не задумывался о переезде в Беларусь – он играл в донецком «Шахтере», который являлся брендом в Украине. Но зимой 2013 года клуб распался. Футболист перешел в харьковский «Локомотив» и стал в его составе чемпионом страны. В конце сезона харьковчане не продлили контракт с Ворониным, и он был готов заканчивать карьеру.

− Казалось, всё складывается против меня. Как говорят футболисты, думал собирать финты и ехать домой. Тут мне позвонил тренер «Лидсельмаша» Виктор Тарчило и позвал на просмотр. Я был разбит, подумал: «Куда он там зовет? Беларусь – это же так далеко!». Но Виктор Константинович поговорил со мной, как родной отец. Я решил съездить на разведку, а там и контракт подписал.
 
«Мне нравится, что по праздникам все, даже урны, здесь красят в цвета национального флага» 

– Поначалу была сильная ностальгия: все-таки от Лиды до Харькова – 1200 километров. Пришел на первую тренировку после 17 часов езды в поезде и 3-х в маршрутке, толком не выспавшись, пытался нормально играть – ничего не получалось. Ребята поначалу невзлюбили меня, но уже через месяц мы здорово подружились.

Воронин заработал репутацию спортсмена, которого ценят одноклубники и ненавидят соперники. Сам футболист с улыбкой реагирует на такую характеристику и поясняет:

− Еще в Украине у меня был имидж грубого и агрессивного игрока. Я из тех, кто жесткой игрой в обороне заставляет оппонентов плакаться и возмущаться, – пару раз поплатился за это карточками, удалениями и дисквалификациями. Хотя жена говорит, что в жизни я очень добрый. Не люблю проигрывать на поле и объясняю футболистам, которым не хватает антропометрических данных, что надо быть злее. После поражений даже не звоню жене часа три-четыре, а просто отхожу.

Воронин живет в Лиде уже три года, а раньше и вовсе не слышал о существовании такого города.

− Мне очень нравится тишина и спокойствие Лиды. Когда только приехал, было очень темно и сыро: как выйду с тренировки – уже стемнело. У вас тут вообще Туманный Альбион. Зато когда потеплело, стал наслаждаться красотой, идиллией и блаженством вокруг. В Лиде нет шума и гама, метро и троллейбусов, набитых людьми. В Донецке тяжело дышалось из-за близко расположенных шахт, а в Беларуси много лесов, поэтому воздух свежий.

 
Нравится, как у вас чистят и убирают, а по праздникам всё, даже урны, красят в цвета национального флага. Да и Минск застроился за последние годы. Недавно ко мне в гости приезжали родители с бабушкой. Говорят, что за 20 лет Минск преобразился – красота, небоскребы, шикарные дороги (пускай платные, но есть за что отдавать деньги). Вообще, цены в белорусской столице ощутимо подросли. Молодежь рассказывает: стало в разы дороже сходить с девушкой в кафе или поиграть в боулинг.
 
«Белорусы не ахти как много получают, но государство обеспечивает необходимый минимум»
 
До того как сделать ставку на футбол, харьковчанин семь лет занимался бальными танцами, причем ловко совмещал это с футбольными тренировками:

− Даже выступал в финале чемпионата Украины с очень сильными танцорами. Мама записала на танцы, потому что просто не хватало партнеров. Сначала упирался, думал, что в школе все будут смеяться. Но мама выдвинула ультиматум: или совмещаешь футбольные тренировки с танцами, или перестаешь играть. Помню, первые два года во время танцевальных занятий все время смотрел на часы – ждал, чтобы всё поскорее закончилось. Но уже после дебютного конкурса у меня проснулся спортивный интерес. С возрастом втянулся так, что успевал за день сыграть футбольный матч и поучаствовать в танцевальном первенстве. Партнерша психовала из-за того, что я, бывало, опаздывал, а пацаны из команды и одноклассники «травили» шутки-прибаутки: «Бальник, ты в колготах?». Зато когда станцевал вальс на 1 сентября, учителя влюбились и начали ставить оценки авансом.

В 16 лет со слезами на глазах уходил из танцев – неделю ходил сам не свой. Хотя были варианты развития карьеры в Европе: богатые родители одной партнерши предлагали профинансировать переезд нашей пары в Германию. Но я не захотел впадать в зависимость и переключился на футбол.

Максима приглашали в дубль харьковского «Металлиста», но родители настояли на учебе в университете. В итоге Воронин получал два высших образования – строительное и юридическое, а со временем сменил футбольное поле на мини-футбольную площадку.

− Ни разу не пожалел, что не перешел в дубль «Металлиста», потому что из той команды мало кто заиграл на высоком уровне. Сегодня в «большом» футболе платят баснословные суммы (наш потолок – одна-две тысячи долларов, а в футболе – в десятки и сотни раз больше), но кто знает, сумел ли бы я пробиться. Зато окончил Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры с красным дипломом (причем учился сам − без поблажек за спортивное участие). В современном мире эти дипломы мало что дают – сегодня в Украине за определенную сумму можно любой диплом купить. Слышал, раньше это стоило в районе двух-трех тысяч долларов.

 
Спрашиваю у Максима, детство которого прошло в Советском Союзе, реально ли Беларусь является воплощением СССР, как часто отмечают легионеры.

− Молодежь, которая не жила в то время, просто бросается словами. Думаю, что у людей складывается такое впечатление из-за того, что в Беларуси не слишком распространена приватизация, как в той же Украине. У нас, куда ни глянь, всё частное: фабрики, заводы, команды. В Украине уже давно нет контролеров в общественном транспорте, и почти исчезли компостеры, которые напоминают те времена.

В Беларуси больше порядка: перешел дорогу в неположенном месте – заплати штраф. Если у вас кто-то напишет письмо в Министерство спорта и туризма, там немедленно должны будут отреагировать, а в Украине оно, возможно, просто затеряется. У нас всё построено на мелких взятках и связях. Возможно, и в Беларуси это в какой-то степени есть, но не в таком процентном соотношении.

Футболист заметил, что в нашей стране многие работают на госпредприятиях.
 
− А в Украине люди не могут найти работу, поэтому торгуют на рынках, покупают товар подешевле и перепродают за выгодную цену. Наверное, белорусы не ахти как много получают – работяги на заводе имеют в месяц рублей 400, на которые сильно не разгуляешься. Но государство всё же обеспечивает необходимый минимум. Здесь у людей есть возможность жить в общежитии (я, кстати, тоже живу в общаге «Лидсельмаша»), а на родине общежитий почти не осталось – частники всё скупают, делают ремонт и сдают в аренду в своих интересах.
 
«Я украинец до мозга костей и переживаю за страну, но на чьей стороне правда – сказать сложно» 

По словам игрока «Лидсельмаша», в Украине меньше бюрократии, а четкий белорусский порядок имеет свои плюсы и минусы:

− Когда жена приезжает в гости, надо следить, чтобы она находилась в стране не больше 90 дней за год. С другой стороны, это помогает контролировать поток мигрантов. Ко мне, как к иностранцу, каждые полгода наведываются милиционеры – в Украине нет такого контроля (друг грузин семь лет прожил без регистрации, и никто его ни разу не проверил).

 
Максим Воронин помог нескольким украинским игрокам по мини-футболу перебраться в Беларусь после того, как обстановка на родине стала напряженной и нестабильной.

− Парни интересовались вариантами, но в «Лидсельмаше» легионерский состав был полностью укомплектован. Пару футболистов со временем заиграли в ВРЗ, «Дорожнике» и «Столице». Вообще, ребята переезжали, только если было конкретное предложение по работе. Хотя некоторые украинцы просто пытались найти себя в другой стране (когда в Донецке начали бомбить, и жить стало невмоготу).

Еще пару лет назад нельзя было представить, что в городе развернутся боевые действия. В «Лидсельмаше» играл Саша Хурсов, который планировал будущее в Донецке: купил там квартиру, продумывал бизнес. Недавно он ездил в Украину, чтобы элементарно проверить, цела ли квартира. Даже людям, у которых там недвижимость, нужно делать пропуск и ждать несколько дней разрешения на въезд.

Футболист «Лидсельмаша» не занимает ни чью сторону в политических играх. Он четко обозначает:

− Я украинец до мозга костей и переживаю за страну, а на чьей стороне находится правда – сказать сложно. У нас есть море, горы, полезные ископаемые, просто надо было этим правильно распорядиться.
 
«Как показывают мартовские марши, даже у белорусского терпения есть предел» 

Воронин говорит, что большинство белорусов разделяют позицию России по украинскому вопросу.
− Думаю, это в первую очередь связано с информационной политикой – здесь в основном показывают российские новости. Плюс в финансовом плане у Беларуси многое завязано на России. Иногда зомбирование и пропаганда доходят до маразма: как можно говорить, что в Западной Украине едят детей? У нас такие новости даже в юмористических шоу высмеивают. Человек смотрит – на подсознательном уровне у него откладывается эта информация.

Немногие из белорусов ментально похожи на украинцев. Вы мягкие и терпеливые, а мы более наглые и изворотливые. Когда в команде случаются ссоры, тренер говорит белорусским парням: «Надо стоять друг за друга горой». У нас это в крови. Я в ультимативной форме поддерживаю своих: не буду играть или уйду вместе с ними, если сложится неприятная или несправедливая ситуация.

Хотя, как показывают мартовские марши, даже у белорусского терпения есть предел. В Беларуси ты должен говорить то, что хотят услышать, и не всегда можешь высказать то, что думаешь на самом деле, − а в Украине много говорят, никто никого не слышит, непонятно, где правда, поэтому толку тоже мало. Теперь мы должны правильно воспитать своих детей, чтобы у них сформировалось другое мышление.

Я смотрю на Польшу и восхищаюсь: да, у них Европа, да, бензин по евро с хвостом, но они сумели наладить красоту, чистоту и качественную жизнь. У нас же 10−15 процентов людей жируют, а остальные выживают. Это жесткое классовое разделение ужасает.

Максим соглашается: Украина очень разнообразна – в противоположных частях страны свои герои, диалекты и традиции. Но при этом есть более важные ценности, которые сплачивают народ:

− Я патриот своей страны, но разговариваю на русском языке, потому что вырос в Харькове. Украина разнообразная. У меня есть приятели из Львова. Что их отличает? Наверное, то, что они более набожные и правильные – каждое воскресенье местные посещают церковь, хотя ходят слухи, что там живут убежденные националисты.

Моя мама выросла в селе под Киевом – она общается на суржике. А папа вообще русский (родился в Соликамске), но разделяет украинскую позицию. Мама ездила на Майдан со своей сестрой – бесплатно, просто за идею и надежду на лучшее будущее. В Украине много точек зрения. Моя мама еще тот политик: как ни приеду – она постоянно в телевизоре, разговаривает с «ящиком». Причем она не только слушает и внимает, а формирует собственное мнение. Иногда спорит с сестрами, обосновывает свою позицию. В Украине многие следят за политикой, и, наверное, это одна из главных тем во время семейных сборов.

При всем спокойствии и сдержанности украинский футболист считает белорусов патриотами.

− Я замечаю, как на каждом матче белорусские парни поют гимн. Все они знают слова, что очень важно. Вообще, думаю, что по исполнению гимна перед матчем ясен настрой игроков: итальянцы кричат, а не поют гимн, вкладывают в исполнение всю душу. Команда может иметь низкий рейтинг, но во время гимна она уже начинает борьбу и дает повод для гордости миллионам поклонников. Белорусские футболисты выступают категорически против натурализации иностранцев – хотят, чтобы честь сборной отстаивали свои. И мне это нравится.
 
«Беларусь и Украина не слишком далеко ушли друг от друга – разве что у нас менялись главы государства, а у вас – постоянный президент» 

Максим Воронин не исключает, что после окончания карьеры может остаться в Беларуси.

− В Харькове у меня есть недвижимость, но никто не знает, как сложится будущее. Сложно сказать, где выше уровень жизни – в Украине или Беларуси. Как говорится, с деньгами везде жить хорошо – хоть в Лиде, хоть в Ницце.

Мне кажется, что Беларусь и Украина не слишком далеко ушли друг от друга в плане развития. Разница в том, что у нас менялись главы государства, а у вас – постоянный президент. Наши руководители приходили к власти и ставили своих людей, от которых было мало толку. За время президентства Порошенко развил свою империю – только в Харькове открылось пять или шесть новых магазинов Roshen.

Зато украинская культура переживает подъем. Тот же «Океан Эльзы» стал народной группой, которая не гастролирует в России, но собирает залы и стадионы в мировом турне. Раньше я спрашивал у жены: «Как ты слушаешь этого картавого Вакарчука?». А сейчас сам проникся глубокими текстами их песен. Смотрел, как группа собрала «Олимпийский» в Киеве на 70 тысяч зрителей, − аж мурашки по коже. В сентябре «Океан Эльзы» выступит в Лиде – до сих пор не верю!

Есть ли в Беларуси такой мощный народный музыкант? Думаю, ваш аналог Святослава Вакарчука – это Сергей Михалок. Я с удовольствием слушаю его музыку и радуюсь, что он снова выступает в Беларуси.

Виктория КОВАЛЬЧУК
 

Источник — sport.tut.by

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.