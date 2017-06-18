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Симметричная месть чемпиона: Мовистар Интер разгромил Барселону Ласса

На глазах у почти семи тысяч зрителей Рикардиньо и компания блистательно разобрались с каталонцами

  • 18.06.2017 00:07
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Pep Morata
© Pep Morata
В спортивных изданиях Каталонии четвертый матч финальной серии плей-офф между «Барселоной Ласса» и «Мовистар Интером» анонсировался, как «матч-бол» для хозяев площадки. И это имело под собой основания – все-таки каталонцы после блистательной победы в четверг 6:1 были в шаге от того, чтобы спустя 4 года вернуть себе титул сильнейшей команды Испании. Но как же было сложно этот последний шаг сделать – это вам любой спортсмен скажет. А тут еще и «Палау Блауграна» установил рекорд посещаемости – на игре присутствовали 6923 зрителя!





 
Уже первые минуты показали, что Хесус Веласко очень тщательно разобрал ошибки своих подопечных в проигранном матче и сделал правильные выводы. Гости хотя и начали игру от обороны, но, во-первых, старались держать бьющих игроков «Барселоны Ласса» на дистанции от ворот, а во-вторых, особое внимание было уделено нейтрализации Феррао, у которого не было какого-то персонального опекуна, но бразильца держали под пристальным контролем, и развернуться не давали. Лишь на 7-й минуте лучший бомбардир Примеры таки нашел возможность для удара из пределов штрафной, но пробил мимо ворот.
 
К этому времени «мовистаровцы» уже выровняли игру, и на 8-й минуте вполне могли открывать счет. Однако сначала Пако Седано чудом отбил опаснейший удар Рафаэля, а в следующей атаке гостей Рикардиньо дальним ударом проверил перекладину. Игра явно набрала обороты, и через пару минут каталонцы не реализовали выход «3 в 1», на что подопечные Хесуса Веласко ответили куда интереснее – двумя ударами Лоло. С первым Пако Седано справился, переведя мяч на угловой, но вот следующий стал голом – мяч после дальнего удара полетел по какой-то сложной траектории, и Пако Седано среагировал на него с опозданием.

 
«Барселона Ласса» тут же взорвалась, но счет хозяева сравняли не в результате штурма ворот Хесуса Эрреро, а в контратаке. Феррао на своей половине вырвал мяч у Рикардиньо, разогнал атаку «2 в одного», и после его передачи Рафа Лопес распечатал гостевые ворота. Разве могли тогда почти 7 тысяч народу на трибунах подумать, что это будет последний успех «Барселоны Ласса»…

 
Тем более что концовка тайма получилась еще та! На 16-й минуте «Мовистар Интер» набрал 5 фолов, а через минуту и «Барселона Ласса» ответила тем же. Но футболисты уже были на таком взводе, что удержать себя от шестого нарушения не смогли ни одни, ни другие, и на 17-й минуте в игре случились два 10-тиметровых. Сначала Даниэль завалил Феррао, бить дабл-пенальти взялся Диего – Хесус Эрреро успел выставить руку, и мяч улетел на угловой. Ну, а через несколько секунд уже Пако Седано принял на себя мяч после удара Рикардиньо. Причем, отметим, что в обоих случаях голкиперы при ударах действовали на грани – выходили из ворот под мяч на расстояние ровно в 5 метров.
 
Логичным итогом первого тайма, пожалуй, была бы ничья, но он остался за гостями. Ривильос после аута пробил в направлении дальней штанги, а там Рикардиньо в борьбе с Рафой Лопесом переправил мяч в ворота.

 
А вот сразу после перерыва гости не стали играть на сохранение счета, а сходу провели несколько опасных атак на ворота Пако Седано. И такая тактика оправдала себя – на 23-й минуте Рафаэль на скорости обыграл Айкардо, а затем пробил точно в «домик» Пако Седано. После этого можно было говорить, что игра пошла под диктовку «Мовистар Интера». Каталонцы что-то там пытались, суетились, но у Хесуса Эрреро серьезной работы не было. Когда же на 31-й минуте при стандарте хозяева «забыли» на дальней штанге Рикардиньо, португалец не преминул их за это наказать четвертым голом.
 
Андреу Плаза сразу же взял тайм-аут, и Диего вышел пятым полевым. Если у хозяев и была какая-то вера в положительный результат, то, наверное, после невероятного промаха Марка Толры, когда он с метра, на замыкании, не забил, а пробил в штангу, эта вера покинула игроков каталонского клуба. И «Мовистар Интеру» нужно было только добить деморализованного соперника. Первым это сделал Лоло, запустив мяч из своей штрафной точно в пустые противоположные ворота, а вторым Пола, который изящно разобрался с Пако Седано, оказавшись с ним с глазу на глаз.

 
Магические цифры на табло «Палау Блауграна» были в тот момент, когда прозвучала финальная сирена – третий из четырех матчей нынешней финальной серии завершился со счетом 6:1. По футзальным меркам, это, однако, называется разгромом, и это в битве равных по силам соперников. Пожалуй, логично, что сильнейший из них будет определен лишь в пятом матче. А состоится он уже в понедельник, 19 июня!

 
Как видим, на какую-то фундаментальную подготовку у тренеров просто нет времени. Обеим командам нужно восстановиться, плюс совершить перелет из Барселоны в Мадрид. Как говорится, доживем до понедельника, и только тогда узнаем, чей же тренерский и медицинский штаб сработал эффективней. В понедельник всех нас ждет великий матч!

17 июня. Финал плей-офф. Четвертый матч
 
«Барселона Ласса» (3) – «Мовистар Интер» (1) – 1:6 (1:2). Счет в серии 2:2
Первый матч 2:2 (пенальти 3:1), второй матч 1:6, третий матч 6:1.
 Рафа Лопес (12) – Лоло (11,36), Рикардиньо (19,31), Рафаэль (23), Пола (38)

Зрителей: 6.293.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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