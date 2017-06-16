Каталонский блиц-криг: Барселона Ласса безжалостно бьет Мовистар Интер





С невероятным интересом ожидалось продолжение финальной серии плей-офф – это после того, как в первых двух матчах в Торрехон-де-Ардосе «Барселона Ласса» и «Мовистар Интер» одержали по одной победе. Командам Андреу Плазы и Хесуса Веласко предстояли два матча в Барселоне, и в великолепном спорткомплексе «Палау Блауграна» такие матчи просто не имели права не собрать аншлаг. Официальная статистика – за игрой наблюдали 6080 зрителей!









К третьей игре обе команды подошли в оптимальных составах – без дисквалифицированных, а у гостей после небольшого повреждения восстановился Умберто. То, что произошло на первых минутах, наверняка, шокировало тех любителей футзала, кто симпатизирует «мовистаровцам», и потрясло фанатов каталонского клуба. Кто бы мог такое представить, что в начале третьей минуты на табло будет счет в пользу «Барселоны Ласса» 3:0? Не может быть? Да, вполне, только для этого нужно уметь пробить по воротам так, как это сделали Серхио Лосано, Феррао и Айкардо.







К третьей игре обе команды подошли в оптимальных составах – без дисквалифицированных, а у гостей после небольшого повреждения восстановился Умберто. То, что произошло на первых минутах, наверняка, шокировало тех любителей футзала, кто симпатизирует «мовистаровцам», и потрясло фанатов каталонского клуба. Кто бы мог такое представить, что в начале третьей минуты на табло будет счет в пользу «Барселоны Ласса» 3:0? Не может быть? Да, вполне, только для этого нужно уметь пробить по воротам так, как это сделали Серхио Лосано, Феррао и Айкардо.

Первый отличился на исходе первой минуты, но через несколько секунд неудачно оступился, заковылял на скамейку запасных, и на площадке больше так и не появился. Феррао вскоре выдал соло, и с очень острого угла умудрился поразить ворота. Хесус Эрреро мог бы в этом эпизоде и выручить, но, тем не менее, после минутного тайм-аута, который Хесус Веласко взял после второго пропущенного мяча, первый номер «Мовистар Интера» вновь появился на площадке.









Первый признак жизни «Мовистар Интер» подал на 4-й минуте – Ортис на левом фланге протащил мяч до лицевой, сделал передачу в штрафную на Рикардиньо, и, если не везет – так не везет, португалец умудрился с трех метров, находясь перед открытыми воротами, пробить в штангу. Появился, чтобы в третий раз выполнить неприятную процедуру после дальнего выстрела Айкардо. Не каждый такое начало может спокойно пережить, вот и Рафаэль, сбив Феррао, едва вдвоем не устроили стычку, но футболистов успели оттащить друг от друга.Первый признак жизни «Мовистар Интер» подал на 4-й минуте – Ортис на левом фланге протащил мяч до лицевой, сделал передачу в штрафную на Рикардиньо, и, если не везет – так не везет, португалец умудрился с трех метров, находясь перед открытыми воротами, пробить в штангу.









Имея три мяча преимущества, каталонцы могли себе позволить откатиться на свою половину, чтобы спокойно играть вторым номером. Какие-то дальние удары у «мовистаровцев» проходили, как, например, на 9-й минуте у Полы, или же убойный удар Рикардиньо из пределов штрафной, но Пако Седано стоял стеной.









Концовка тайма по игре осталась за «Мовистар Интером», но ровно настолько, чтобы Пако Седано показал себя во всей красе, отбив три дальних опасных удара Полы, Рафаэля и Рикардиньо. На 13-й минуте Хесус Веласко первый и, как вскоре оказалось, в последний раз в матче решил поиграть с пятым полевым игроком. Диего в центре площадки отобрал мяч у Ривильоса, что позволило Адольфо побежать к пустым воротам. Так счет стал 4:0, а еще через минуту Жоао Батиста в ближнем бою со второй попытки заставил Хесуса Эрреро капитулировать в очередной раз.Концовка тайма по игре осталась за «Мовистар Интером», но ровно настолько, чтобы Пако Седано показал себя во всей красе, отбив три дальних опасных удара Полы, Рафаэля и Рикардиньо.









Второй тайм соперники начали спокойно, что не помешало выдать на радость трибунам интересные моменты. На 22-й минуте Ривильос справа вышел один на один, но проиграл дуэль Пако Седано. Через минуту Толра подсечкой перебросил мяч через Хесуса Эрреро, но мяч опустился не в ворота, а рядом с ними. Тут же выход хозяев «2 в одного», но Адольфо не довел его до логического завершения, пробив в штангу. Контратаки «Барсы» были очень опасными, и одна из них не стала голом, поскольку Рикардиньо успел выбить мяч из пустых ворот после удара Адольфо.

На 29-й минуте арбитры посчитали, что Пако Седано больше 4-х секунд не вводил мяч, дали свободный, но и он ничего не принес гостям. Через 4 минуты суперсейв выдал Хесус Эрреро после удара Феррао из пределов штрафной, когда бразилец, наверняка, уже видел мяч в сетке.





Заключительную пятиминутку соперники, все понимая, играли уже для зрителей, и подарили им два великолепных мяча. На 36-й минуте Лоло пробил издали так, что сразу и не все поняли, что был гол – мяч, ударившись в дугу, которая держит сетку, вылетел обратно в площадку. Ну, а через минуту шедевр изобразил Феррао – приняв мяч на дуге, подработал его, и пяткой пробил точно в угол ворот.





6:1 – фееричная победа «Барселоны Ласса», и другой эпитет тут подобрать невозможно. Сумеет ли Хесус Веласко за два дня реанимировать своих подопечных, узнаем в субботу, когда в финальной серии состоится четвертый матч, и он также пройдет в логове «Барселоны Ласса». Пока же можем банально констатировать, что «Мовистар Интер» еще ничего не проиграл, как и «Барселона Ласса» ничего не выиграла.

15 июня. Финал плей-офф. Третий матч