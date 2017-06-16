Каталонский блиц-криг: Барселона Ласса безжалостно бьет Мовистар Интер

С невероятным интересом ожидалось продолжение финальной серии плей-офф – это после того, как в первых двух матчах в Торрехон-де-Ардосе «Барселона Ласса» и «Мовистар Интер» одержали по одной победе. Командам Андреу Плазы и Хесуса Веласко предстояли два матча в Барселоне, и в великолепном спорткомплексе «Палау Блауграна» такие матчи просто не имели права не собрать аншлаг. Официальная статистика – за игрой наблюдали 6080 зрителей!
К третьей игре обе команды подошли в оптимальных составах – без дисквалифицированных, а у гостей после небольшого повреждения восстановился Умберто. То, что произошло на первых минутах, наверняка, шокировало тех любителей футзала, кто симпатизирует «мовистаровцам», и потрясло фанатов каталонского клуба. Кто бы мог такое представить, что в начале третьей минуты на табло будет счет в пользу «Барселоны Ласса» 3:0? Не может быть? Да, вполне, только для этого нужно уметь пробить по воротам так, как это сделали Серхио Лосано, Феррао и Айкардо.
Первый отличился на исходе первой минуты, но через несколько секунд неудачно оступился, заковылял на скамейку запасных, и на площадке больше так и не появился. Феррао вскоре выдал соло, и с очень острого угла умудрился поразить ворота. Хесус Эрреро мог бы в этом эпизоде и выручить, но, тем не менее, после минутного тайм-аута, который Хесус Веласко взял после второго пропущенного мяча, первый номер «Мовистар Интера» вновь появился на площадке.
Появился, чтобы в третий раз выполнить неприятную процедуру после дальнего выстрела Айкардо. Не каждый такое начало может спокойно пережить, вот и Рафаэль, сбив Феррао, едва вдвоем не устроили стычку, но футболистов успели оттащить друг от друга.
Первый признак жизни «Мовистар Интер» подал на 4-й минуте – Ортис на левом фланге протащил мяч до лицевой, сделал передачу в штрафную на Рикардиньо, и, если не везет – так не везет, португалец умудрился с трех метров, находясь перед открытыми воротами, пробить в штангу.
Первый признак жизни «Мовистар Интер» подал на 4-й минуте – Ортис на левом фланге протащил мяч до лицевой, сделал передачу в штрафную на Рикардиньо, и, если не везет – так не везет, португалец умудрился с трех метров, находясь перед открытыми воротами, пробить в штангу.
Имея три мяча преимущества, каталонцы могли себе позволить откатиться на свою половину, чтобы спокойно играть вторым номером. Какие-то дальние удары у «мовистаровцев» проходили, как, например, на 9-й минуте у Полы, или же убойный удар Рикардиньо из пределов штрафной, но Пако Седано стоял стеной.
На 13-й минуте Хесус Веласко первый и, как вскоре оказалось, в последний раз в матче решил поиграть с пятым полевым игроком. Диего в центре площадки отобрал мяч у Ривильоса, что позволило Адольфо побежать к пустым воротам. Так счет стал 4:0, а еще через минуту Жоао Батиста в ближнем бою со второй попытки заставил Хесуса Эрреро капитулировать в очередной раз.
Концовка тайма по игре осталась за «Мовистар Интером», но ровно настолько, чтобы Пако Седано показал себя во всей красе, отбив три дальних опасных удара Полы, Рафаэля и Рикардиньо.
Концовка тайма по игре осталась за «Мовистар Интером», но ровно настолько, чтобы Пако Седано показал себя во всей красе, отбив три дальних опасных удара Полы, Рафаэля и Рикардиньо.
Второй тайм соперники начали спокойно, что не помешало выдать на радость трибунам интересные моменты. На 22-й минуте Ривильос справа вышел один на один, но проиграл дуэль Пако Седано. Через минуту Толра подсечкой перебросил мяч через Хесуса Эрреро, но мяч опустился не в ворота, а рядом с ними. Тут же выход хозяев «2 в одного», но Адольфо не довел его до логического завершения, пробив в штангу. Контратаки «Барсы» были очень опасными, и одна из них не стала голом, поскольку Рикардиньо успел выбить мяч из пустых ворот после удара Адольфо.
На 29-й минуте арбитры посчитали, что Пако Седано больше 4-х секунд не вводил мяч, дали свободный, но и он ничего не принес гостям. Через 4 минуты суперсейв выдал Хесус Эрреро после удара Феррао из пределов штрафной, когда бразилец, наверняка, уже видел мяч в сетке.
Заключительную пятиминутку соперники, все понимая, играли уже для зрителей, и подарили им два великолепных мяча. На 36-й минуте Лоло пробил издали так, что сразу и не все поняли, что был гол – мяч, ударившись в дугу, которая держит сетку, вылетел обратно в площадку. Ну, а через минуту шедевр изобразил Феррао – приняв мяч на дуге, подработал его, и пяткой пробил точно в угол ворот.
6:1 – фееричная победа «Барселоны Ласса», и другой эпитет тут подобрать невозможно. Сумеет ли Хесус Веласко за два дня реанимировать своих подопечных, узнаем в субботу, когда в финальной серии состоится четвертый матч, и он также пройдет в логове «Барселоны Ласса». Пока же можем банально констатировать, что «Мовистар Интер» еще ничего не проиграл, как и «Барселона Ласса» ничего не выиграла.
15 июня. Финал плей-офф. Третий матч
«Барселона Ласса» (3) – «Мовистар Интер» (1) – 6:1 (5:0). Счет в серии 2:1
Первый матч 2:2 (пенальти 3:1), второй матч 1:6.
Серхио Лосано (1), Феррао (2,37), Айкардо (3), Адольфо (14), Жоао Батиста (15) – Лоло (36)
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Видеообзор матча позже...
Видеообзор матча позже...
Источник — Sport.ua
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