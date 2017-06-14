Роман Вахула и Рекорд не продлили контракт на следующий сезон

С завершением сезона в польской футзальной Экстракласе завершилось и двухлетнее контрактное соглашение львовянина Романа Вахулы и «Рекорда» из Бельско-Бялой, который в нынешнем сезоне во второй раз в своей истории стал чемпионом Польши.

Как сообщает официальный сайт «Рекорда» , на следующий сезон контракт с Романом Вахулой продлен не будет. В то же время отмечается, что эти два сезона были удачными для украинского легионера. За два года Вахула помог команде выиграть бронзовые и золотые медали, а когда в конце завершившегося сезона на «Рекорд» обрушилась череда травм, Роман был на площадке одним из лидеров. За два сезона в «Рекорде» Роман Вахула забил 21 мяч в матчах чемпионата и 2 в играх Кубка Польши.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ