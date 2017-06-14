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Роман Вахула и Рекорд не продлили контракт на следующий сезон

За два сезона в Бельско-Бялой львовянин помог команде выиграть бронзовые и золотые медали

  • 14.06.2017 18:21
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Pawel Mruczka, Роман Вахула
© Pawel Mruczka, Роман Вахула
С завершением сезона в польской футзальной Экстракласе завершилось и двухлетнее контрактное соглашение львовянина Романа Вахулы и «Рекорда» из Бельско-Бялой, который в нынешнем сезоне во второй раз в своей истории стал чемпионом Польши.
 
Как сообщает официальный сайт «Рекорда», на следующий сезон контракт с Романом Вахулой продлен не будет. В то же время отмечается, что эти два сезона были удачными для украинского легионера. За два года Вахула помог команде выиграть бронзовые и золотые медали, а когда в конце завершившегося сезона на «Рекорд» обрушилась череда травм, Роман был на площадке одним из лидеров. За два сезона в «Рекорде» Роман Вахула забил 21 мяч в матчах чемпионата и 2 в играх Кубка Польши.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ  

Источник — Sport.ua

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