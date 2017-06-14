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Команда из второго дивизиона выиграла Кубок Франции

Футзальный сезон во Франции завершился неожиданной победой «Аксес Футзал» из пригорода Парижа

  • 14.06.2017 16:20
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Команда из второго дивизиона выиграла Кубок Франции
Команда «Аксес Футзал» из небольшого города Вильнев-ла-Гаренн, что в 10 км севернее Парижа, стала сенсационным победителем Кубка Франции, розыгрыш которого завершал футзальный сезон. В финальном матче «Аксес Футзал», возглавляемый испано-бразильским тренером Марсело Серпа, со счетом 5:3 переиграла «Спортинг» из Страсбурга.
 
А сенсационность победы заключается в том, что «Аксес Футзал» выступает во втором дивизионе чемпионата Франции. Правда, при этом, в составе этого клуба есть три игрока, которые играют за национальную сборную Франции – Камель Хамдуд, Абдессамад Мохаммед и Мустафа Отмани. Подобный успех представителя второго по силе дивизиона – впервые в истории проведения Кубка Франции.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ   
 

Источник — Sport.ua

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