Команда «Аксес Футзал» из небольшого города Вильнев-ла-Гаренн, что в 10 км севернее Парижа, стала сенсационным победителем Кубка Франции, розыгрыш которого завершал футзальный сезон. В финальном матче «Аксес Футзал», возглавляемый испано-бразильским тренером Марсело Серпа, со счетом 5:3 переиграла «Спортинг» из Страсбурга.

А сенсационность победы заключается в том, что «Аксес Футзал» выступает во втором дивизионе чемпионата Франции. Правда, при этом, в составе этого клуба есть три игрока, которые играют за национальную сборную Франции – Камель Хамдуд, Абдессамад Мохаммед и Мустафа Отмани. Подобный успех представителя второго по силе дивизиона – впервые в истории проведения Кубка Франции.







Анатолий ПОДВОЙСКИЙ