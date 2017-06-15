Онорио и Фолья тоже плачут: Лупаренсе в шестой раз чемпион Италии!

После двух матчей, которые были на прошлой неделе в Бассано-дель-Граппе, финальная серия плей-офф чемпионата Италии перебралась в Анкону. Именно этот город в двух часах езды от Пескары на машине, был выбран «Пескарой» в качестве места проведения четвертого матча, поскольку домашняя площадка в Пескаре подверглась дисквалификации. И хотя футзал такого уровня для Анконы в диковинку, но аншлага в спорткомплексе «PalaPrometeo Estra» не собралось. Большинство тех, кто все-таки пришел на игру, поддерживали «Пескару», но и у «Лупаренсе» была очень солидная группа поддержки.

На четвертую игру серии, которая могла стать последней, обе команды получили усиление на тренерском мостике. Отбыв по 2 матча дисквалификации, главные тренеры команд Фульвио Колини («Пескара») и Давид Марин («Лупаренсе») могли приступить к выполнению своих обязанностей у кромки площадки в технической зоне.









Еще через пару минут Рамон с 10-ти метров пробил рядом со стойкой, в следующей атаке Фолья от души запустил мяч чуть выше перекладины. Гол при таком преимуществе «Лупаренсе» был бы закономерным, и он состоялся – Фолья увидел набравшего ход на левой бровке Онорио, тот принял мяч, приблизился к дуге и низовым ударом открыл счет в матче.



Если у подопечных Фульвио Колини и были какие-то планы на начало матча, то все они были перечеркнуты тем натиском, которому в первые минуты игры подверглась оборона «Пескары». Хозяева с огромным трудом то тут, то там успевали закрывать прорехи вблизи ворот Капуоццо, но, тем менее, голевые моменты возникали один за другим. На 3-й минуте Онорио справа вышел на Капуоццо, уже и обыграл его, но на пути мяч в сетку на линии ворот успел казаться Куццолино.Еще через пару минут Рамон с 10-ти метров пробил рядом со стойкой, в следующей атаке Фолья от души запустил мяч чуть выше перекладины. Гол при таком преимуществе «Лупаренсе» был бы закономерным, и он состоялся – Фолья увидел набравшего ход на левой бровке Онорио, тот принял мяч, приблизился к дуге и низовым ударом открыл счет в матче.

Что же до хозяев паркета, то игроков «Пескары» можно было назвать «потерянными», и другой эпитет подобрать очень сложно – у них не получалось ровным счетом ничего. Отсутствовало взаимопонимание, были потери мяча на ровном месте, брак в передачах зашкаливал. И только к середине тайма за счет активности Шимангиньо «Пескара» как-то ожила, и хотя реальной угрозы воротам Миарелли не было, но в актив себе хозяева могли записать то, что «Лупаренсе» постепенно стал набирать фолы, и на 17-й минуте добрался до критической отметки в 5 командных нарушений. Вот тут-то «Пескара» пропустила контратаку – Рамон с Табордой выбежали «2 в одного», и последний довел преимущество «волков» до двух мячей.

Шанс отыграть один из них «Пескаре» представился очень быстро. Лара ценой нарушения остановил Моргадо, и это был 6-й фол «Лупаренсе». На дабл-пенальти отправился, естественно, Куццолино, но в этот раз аргентинец не забил – Миарелли сильнейший удар перевел в штангу, от которой мяч улетел на пределы площадки. Тем не менее, «сухими» свои ворота Миарелли в первом тайме не сохранил – за 27 секунд до перерыва Шимангиньо классно выстрелил в девятку, и такой удар отбить было очень сложно.





И начало второго тайма по игре было за «Лупаренсе», разве что не было забитого мяча. На 22-й минуте Бертони пробил в штангу, а на добивании Таборду подвела техника – попасть в открытые ворота аргентинец не сумел. Хозяева снова выглядели «потерянными», и спустя всего 1.35 после начала второго тайма Фульвио Колини пришлось брать тайм-аут. Вскоре после него дальний удар Куццолино отбил Миарелли, и игра у «Пескары» вновь разладилась. «Лупи» строго играли вторым номером, редко контратаковали, и на 34-й минуте только перекладина помешала Рамону забить третий мяч гостей.





Если 34 минуты, откровенно говоря, были для болельщиков скучноватыми, то концовка всё компенсировала. На 35-й минуте Шимангиньо сбил в центре площадки Коко Веллингтона – «железная» желтая карточка, но она у бразильца была второй, и «Пескара» на две минуты осталась втроем. И тут Фульвио Колини не просто удивил, он – восхитил! Едва мяч оказался у «Пескары», как Матиас Роса выбежал на площадку во вратарской футболке – тут даже нельзя написать «пятым полевым»! То, что он в порядке и как вратарь, можно было убедиться. На 36-й минуте Фолья не смог пробить Росу при выходе один на один, а еще через несколько секунд Роса в броске, не хуже настоящего голкипера, удар Фольи в девятку отбил в штангу. Когда же составы стали равными, Роса продолжил играть уже пятым полевым, и в самом начале 38-й минуте дальним ударом сравнял счет – 2:2.

Однако эти цифры на табло продержали всего 28 секунд. Уже у «Лупаренсе» Рамон вышел пятым полевым, и его дальний удар Капуоццо отбить не смог – 2:3. Но и на такой ход событий у Колини был джокер в рукаве! Пятым полевым стал играть не Роса, а Аццони, и этот ход себя оправдал – дело уже катилось к сирене, и, соответственно, к победе «Лупаренсе», как хозяева вывели Аццони на удар из пределов штрафной, и он не промахнулся.

Ничья в основное время 3:3 означала, что командам в третий раз в этой финальной серии предстояло сильнейшего определить «по точкам». Моргадо и Фолья свои попытки реализовали очень уверенно, а дальше игроки «Пескары» дрогнули. Салас засадил мячом в перекладину, а когда Коко Веллингтон вывел «Лупаренсе» вперед, Куццолино, который по ходу игры был у «дельфинов» одним из лучших, пробил так, что мяч, наверное, еще долго искали на трибуне за воротами.





Такая вот развязка получилась в финальном противостоянии «Пескары» и «Лупаренсе», которое, наверняка, войдет в историю итальянского футзала своим скандальным побоищем после первой игры. «Лупаренсе» в 6-й раз стал чемпионом Италии – и это рекорд Италии. Онорио же стал рекордсменом Италии по личным достижениям – нынешнее Скудетто у игрока сборной Италии уже пятое.