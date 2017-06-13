ОФІЦІЙНО: чемпіонат України з футзалу нового сезону стартує 16 вересня

У Будинку футболу відбулась нарада президентів клубів Екстра-ліги. Керівники команд елітного дивізіону українського футзалу під головуванням Президента Асоціації футзалу України Сергія Владико обговорювали формат нового чемпіонату, а також Кубку України у сезоні 2017/2017 р. р. Після кількох годин обговорювання та зважування всіх «за» і «проти» були визначені контури наступного сезону.

Чемпіонат України

Сезон в Екстра-лізі, як це вже було попередньо узгоджено на нараді представників клубів, розпочнеться 9 вересня матчем за Суперкубок України, за який будуть боротися херсонський «Продексім» та харківський «Локомотив». А сам чемпіонат розпочнеться 16 вересня. Найважливішим питанням стосовно чемпіонату був його формат. Нагадаємо, що АФУ надала клубам для розгляду кілька варіантів проведення чемпіонату України серед команд Вищої ліги «Екстра-ліга». Врешті решт, було вирішено, що формат чемпіонату в наступному сезоні буде таким же самим, як і до цього часу – регулярна частина та етап плей-офф. Чвертьфінальна, півфінальна та фінальна серії плей-офф будуть проходити до трьох перемог однієї з команд. Щодо серії за бронзові медалі, то було прийняте рішення про її проведення до двох перемог однієї з команд.

Кубок України

Щодо розіграшу другого за значенням трофею в українському футзалі – Кубку України – було прийняте рішення про те, що перед кожним етапом, починаючи з 1/8 фіналу, коли у боротьбу вступатимуть клуби Екстра-ліги, проводитиметься жеребкування наступної стадії змагань. Як і в минулому сезоні, вирішальні матчі розіграшу Кубку України будуть зіграні у форматі «Фіналу чотирьох».