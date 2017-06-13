Братья Николай и Михаил Грицыны перебрались в чемпионат Беларуси





Игровой путь 28-летнего Николая Грицыны и 25-летнего Михаила Грицыны одинаков. Оба – универсалы, Мастера спорта Украины. С 2013 по 2017 года играли за «Энергию». Чемпионы Украины 2015/2016, серебряные призеры чемпионатов Украины 2013/2014, 2016/2017, обладатели Кубка Украины 2013/2014, бронзовые призеры чемпионата Украины 2014/2015.



Николай в сезонах 2013-2017 забил 32 гола в 114 матчах (в сезона 2016/2017 – 5/27).

Михаил в сезонах 2013-2017 забил 65 голов в 122 матчах (в сезоне 2016/2017 – 22/27).















Пресс-служба «Столицы» связалась с новичками и в режиме флеш-интервью задала несколько вопросов, на которые за себя и брата ответил Михаил. Михаил и Николай Грицыны стали игроками «Столицы». В минский клуб ребята приезжают из украинской «Энергии», в составе которой стали серебряными призерами (в четвертом матче финальной серии плей-офф львовский клуб уступил херсонскому «Продэксиму»). Также они являются действующими игроками сборной Украины, которая пробилась в финальную часть чемпионата Европы, а в 2016 году играли на чемпионате мира.Игровой путь 28-летнего Николая Грицыны и 25-летнего Михаила Грицыны одинаков. Оба – универсалы, Мастера спорта Украины. С 2013 по 2017 года играли за «Энергию». Чемпионы Украины 2015/2016, серебряные призеры чемпионатов Украины 2013/2014, 2016/2017, обладатели Кубка Украины 2013/2014, бронзовые призеры чемпионата Украины 2014/2015.Николай в сезонах 2013-2017 забил 32 гола в 114 матчах (в сезона 2016/2017 – 5/27).Михаил в сезонах 2013-2017 забил 65 голов в 122 матчах (в сезоне 2016/2017 – 22/27).Пресс-служба «Столицы» связалась с новичками и в режиме флеш-интервью задала несколько вопросов, на которые за себя и брата ответил Михаил.

– Вы всегда играете вместе. Это ваша принципиальная позиция?

– Да, всегда вместе. Не то, чтобы принципиальная позиция, просто мы знаем игру друг друга и легко находим общий язык на площадке.

– Какие клубы у вас были до «Энергии»?

– «Энергия» – наш первый клуб в Экстра-лиге.



– Вы подписали контракты со «Столицей», когда в Беларуси еще шел плей-офф. Держали в уме возможное чемпионство «Столицы» и участие в Кубке УЕФА?

– Да, думали про Кубок УЕФА, держали кулачки за «Столицу» (улыбается). Очень рады, что команда оправдала наши ожидания.

– Что предопределило ваш переезд в Минск?

– От вашего клуба поступило выгодное предложение. Принимали во внимание, что «Столица» хороший, перспективный клуб.

– С кем-то из земляков из чемпионата Беларуси консультировались?

– Нет, принимали решение вдвоем.

– Королишин, Бето – помните их по чемпионату Украины? Кто из знакомых играет в ЧБ?

– Да, помним. Морено тоже играл в Украине. В принципе, знакомы со всеми украинцами, которые сейчас играют в Беларуси.

– Первые впечатления от Минска?

– Позитивные впечатления, чистый город и хорошие дороги. Хорошо и тепло нас встретили.

– Не боитесь ли легионерской конкуренции, ведь в «Столице» есть еще и бразильцы?

– Нет, не боимся. Конкуренция – это всегда плюс. Она дает стимул постоянно прогрессировать.

– В Минск приедете с семьями?

– Этот вопрос пока обговаривается. Хотелось бы с семьями.