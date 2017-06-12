Хесус ВЕЛАСКО: «Если вы проиграете три матча подряд, это катастрофа»

Проиграв в прошлом году финальный матч, в нынешнем сезоне Хесус Веласко привел «Мовистар Интер» к победе в Кубке УЕФА, заработав для клуба четвертый еврокубковый трофей. Главный тренер «Мовистар Интера» оглядывается на путь своей команды к успеху, и предлагает своё видение развития футзала, основываясь на опыте работы в Италии и родной Испании.

- «Мовистар Интер» выигрывал свой предыдущий Кубок УЕФА в 2009 году. После того, как вы проиграли финал в 2016 году, как вы может объяснить свой успех в нынешнем розыгрыше?

- Одна из главных причин заключается в том, что в этом сезоне практически все наши игроки подошли к финальному турниру в хорошей физической форме, в отличие от прошлого сезона. Финал, который мы проиграли в 2016 году, также помог нам подготовиться к возвращению в этом году – мы были полны решимости взять реванш.

- Была ли команда лучше подготовлена, чтобы выиграть в этом сезоне?

- Мы смогли подготовиться лучше разными способами. Мы подходили к сопернику по-разному, с более ясным представлением того, что мы должны были сделать, чтобы обыграть его. Тот факт, что игроки были без травм, также является важным фактором.

- С тех пор, как вы возглавили «Мовистар Интер» в 2012 году, клуб выиграл бесчисленные трофеи в Испании, но не добивался победы в Кубке УЕФА по футзалу. Чего больше принесла вам ваша недавняя победа – облегчения или радости?

- Лично меня это сделало меня очень счастливым. Это был прекрасный момент. Но с профессиональной точки зрения также ощущалось, что с плеч свалился огромный груз. В клубе есть амбиции в отношении Кубка УЕФА по футзалу практически каждый сезон и, наконец-то, мы победили. Это огромное облегчение, как для меня, так и для клуба в целом. «Мовистар Интер» –это клуб, созданный выигрывать титулы, а Кубок по футзалу – самое престижное, что может быть в футзале. Мы же выиграли его после очень большого перерыва.

- Финал Кубка УЕФА по футзалу это уникальный турнир с двумя матчами – полуфиналом и финалом – в течение трех дней против лучших европейских клубов. Как вы готовитесь к такой конкуренции – очень интенсивной и высочайшего уровня?

- Наш тренировочный процесс носит интенсивный характер, что предполагает, что наши игроки должны уметь быстро восстанавливаться. Играть два матча высокого уровня за три дня не является проблемой для нашей команды, потому что мы привыкли играть три матча за три дня в Кубке Испании. Это очень полезный способ помочь нам подготовиться к решению тех задач, которые ставятся в Кубке УЕФА.

- «Финал четырех» Кубка УЕФА 2017 года проходил в Алматы, в Казахстане, а это более чем 8 000 км от Мадрида, при четырехчасовой разнице во времени между двумя городами. Это сделало путешествие и подготовку к соревнованию более сложным?

- Учитывая такое большое расстояние, мы попытались найти самый быстрый способ полета между двумя городами, и поначалу была идея зафрахтовать чартер для прямого перелета в Алматы. Но, в конце концов, мы отказались от этой идеи, потому что это было слишком дорого. В итоге, мы задействовали регулярные рейсы с остановкой во Франкфурте. Мы прибыли в Казахстан за три дня до полуфинала, что дало нам время восстановиться после длительного путешествия и привыкнуть к разнице во времени. Все прошло так, как планировалось, и игроки были в идеальном физическом состоянии перед двумя матчами.

- Считаете ли вы, что уровень «Финала четырех» Кубка УЕФА по футзалу был самым высоким за все время проведения?

- Я не думаю, что сегодня вы найдете турнир с более высоким уровнем. Это момент, когда топ-клубы достигают своего пика, все стремятся стать чемпионами Европы. Как победители, мы никогда не забудем турнир 2017 года, конечно. Как технически, так и тактически уровень турнира был очень высоким, и у всех четырех команд был реальный шанс выиграть. По всем этим причинам, я считаю, что «Финал четырех» этого года было лучшим, чем когда-либо.

- Португалец Рикардиньо признавался лучшим в обеих играх в финале этого года. Какую роль он сыграл в вашей победе?

- Рикардиньо сыграл жизненно-важную роль в нашем успехе. Когда он в своих лучших кондициях, он может вносить огромное разнообразие, особенно в атаке. Он также способен защищаться с высокой интенсивностью. Он очень был настроен поднять Кубок УЕФА по футзалу с «Мовистар Интером». Он показал, что на него можно положиться тогда, когда на площадке было трудно, и был одним из наших ключевых игроков при достижении победы.

- Рикардиньо уже четырежды признавался лучшим игроком мира (в 2010, 2014, 2015 и 2016 годах). Как вы думаете, по своему уровню он стоит выше остальных игроков вашей команды?

- Он игрок, как и любой другой, в том смысле, что он часть команды, но в то же время можно говорить, что он находится на другом уровне, потому что он делает совершенно необычные вещи на площадке. Он чрезвычайно креативен, что в сочетании с его интеллектом, техническим мастерством и физической силой делает его очень специфическим игроком. Он играет на команду, отлично вписывается в наш стиль игры и часто находит способы выйти из тупика, когда матчи носят очень напряженный характер.

- Когда он забивает такой выдающийся гол, как тот, который позволил вам сравнять счет 2:2 в матче против «Кайрат Алматы» в полуфинале, вы были ошеломлены или вы уже ничему не удивляетесь, тренируя его в течение нескольких сезонов?

- Это как раз был такой гол, который и делает Рикардиньо особенным. У него есть все: физические качества, необходимые для быстрых изменений темпа, технические навыки, которые позволяют ему обыгрывать трех противников одним финтом, и тактический интеллект, который помогает ему найти нужное место на площадке. Я привык видеть, как он забивает такие мячи и демонстрирует другие невероятные элементы.

- Рикардиньо очень креативный игрок. Как тренер, вы пытаетесь дать ему как можно больше свободы?

- Я даю ему самые общие указания. Он отлично впитывает наш игровой план, как в обороне, так и в атаке, но у него также есть свобода делать то, что он хочет. Иногда это может стоить нам пропущенных мячей, потому что он совершает ошибку и теряет мяч в опасной зоне, но мы должны позволить ему рискнуть, чтобы он мог генерировать игровые моменты, которые существенно меняют игру.

- В финале этого сезона, после напряженного первого тайма, «Мовистар Интер» доминировал против «Спортинга», добившись победы 7:0. В последние несколько минут вы трижды забивали дальними ударами со своей половины, в то время как ваш соперник играл без вратаря. Такие моменты отрабатываются на тренировках?

- Это то, над чем мы работаем все больше и больше. В футзале вы можете забить мяч в ворота соперника дальними ударами, что и случается часто со многими командами, которые имеют численное преимущество на площадке и больше владеют мячом. Лично я не большой поклонник такой игры, но мы должны уметь ей противостоять, и мы много работаем над этой системой в тренировках. Поскольку мы выигрываем большинство наших матчей, наши оппоненты часто играют без вратаря ближе к концу, пытаясь отыграться, и мы разработали сильную тактическую дисциплину, которая вынуждает наших оппонентов допускать ошибки, а нам забивать в пустые ворота со своей половины, что мы и делали в финале против «Спортинга».

- «Мовистар Интер» выиграл Кубок УЕФА по футзалу четыре раза – больше, чем кто-либо другой. Каково это – работать в таком престижном клубе?

- Во-первых, у меня есть преимущество перед другими тренерами, потому что у нашего клуба больше ресурсов, чем у других, что означает, что мы можем построить большую команду из игроков высочайшего калибра. У меня есть привилегия быть в состоянии выбирать футболистов из команды в 15 игроков, каждый из которых способен быть основным игроком первой команды. Но это также огромная ответственность, потому что команда должна выигрывать титулы каждый сезон. Все тренеры знают, что им нужно выигрывать матчи, но это в большей степени касается «Мовистар Интера», чем какую-либо другую команду. Здесь, если вы проиграете три матча подряд, это катастрофа.

- Чемпионат Испании – очень конкурентный, с большим количеством команд, конкурирующих за титул. Является ли преимуществом на европейском уровне регулярно играть матчи высокого уровня?

- Игра в очень сильной лиге является преимуществом, если это не означает, что ваши игроки получают много травм, как это было в случае с нами в течение последних двух сезонов. В очень конкурентоспособной лиге у вас есть более жесткие игры, но они влекут за собой большие физические нагрузки, что может приводить к повышенному травматизму. И это проблема, если четыре или пять ваших игроков травмируются накануне важного события, такого как «Финал четырех» Кубка УЕФА по футзалу.

- Несколько сезонов вы, как тренер, работали в Италии. Существует ли реальная разница между итальянским и испанским футзалом?

- В итальянском футзале больший акцент на физику, а игровые системы менее гибкие, чем в Испании. Игроки очень дисциплинированы и имеют меньше возможностей для маневра, в то время как у испанских игроков больше свободы и им больше позволено творить на площадке. Кроме того, уровень голкиперов в Испании является лучшим в мире, что затрудняет возможность забивать.

- Какие наибольшие изменения произошли в футзале с тех пор, как вы начали свою тренерскую карьеру в 1990-х годах?

- Большое влияние оказали изменения в правилах. Раньше голкиперу не разрешалось покидать штрафную площадку, и в атаке было больше пространства. Теперь вратари могут выходить из штрафной, становится меньше места, и это облегчает защиту. Возможность атаковать с пятью полевыми игроками против четырех также делает заключительные минуты матчей более захватывающими.

- В чем футзальные игроки более всего стали сильнее за последние годы?

- Они стали лучше как стратегически, так и физически. Сейчас игроки тактически дисциплинированы и намного сильнее физически. Они быстрее, более гибкие и более мощные.

- Каким вы видите развитие футзала в течение следующих нескольких лет?

- Я бы хотел, чтобы в будущем игра стала быстрее. Однако я боюсь, что это будет происходить медленно, если правила не изменятся. На данный момент тренеры могут сделать немного больше, чтобы их команда более активно защищалась, играя против пятого полевого игрока. Футзал – отличный вид спорта для болельщиков, и за ним интересно смотреть, когда идет интенсивная игра, когда есть много обыгрышей один в один, когда мяч быстро перемещается с одной половины площадки на другую.

- Что бы вы изменили в правилах, чтобы футзал развивался так, как вам хотелось бы?

- Это сложный вопрос. Например, я думаю, что возможности команд играть с пятым полевым игроком должны быть ограничены, и это должны делать только команды, которые хотят забивать голы, а не те, которые просто хотят держать мяч, что иногда бывает в настоящее время.

- В 2018/19 году Кубок УЕФА по футзалу будет переименован в футзальную Лигу чемпионов. Чемпионаты Европы среди женщин и юношей до 19 лет также будут представлен в 2018 году. Вам приятно видеть, что УЕФА уделяет футзалу гораздо больше внимания?

- Это очень важные решения, и они были хорошо приняты в мире футзала. УЕФА хочет развивать наш вид спорта, и в последующие годы должно быть больше и больше команд не только в мужских соревнованиях, но и в женских и юношеских соревнованиях. Наша задача – сделать футзал захватывающим видом спорта, который привлекает зрителей. Футзал – это уже захватывающий вид спорта, когда он проходит в быстром темпе. Когда он медленный, это гораздо менее интересно для всех. Футзал должен быть сродни спектаклю, чтобы все были счастливы.

- «Мовистар Интер» недавно заключил договор о сотрудничестве с мадридским «Атлетико». Есть ли у вас какие-либо контакты с тренером «Атлетико» Диего Симеоне и его тренерским штабом?

- Два клуба связаны на административном уровне, и они работают над деталями соглашения о сотрудничестве, но я пока не знаю, как именно это все будет выглядеть. Я никогда не разговаривал с Диего Симеоне, но он явно тот, с кем мне хотелось бы поговорить. Он тренер, который может привить многое своим игрокам, поэтому, было бы здорово установить с ним профессиональное сотрудничество.

- Говоря в целом, могут ли тренеры по футзалу что-то почерпнуть у футбольных тренеров, и наоборот?

- На высшем уровне это два очень разных вида спорта. Но есть некоторые области, в которых мы можем учиться друг у друга: методы обучения, техническая работа, индивидуальная тактика, атакующая игра и т.д.

- Вы смотрите на другие спортивные игры в залах, такие как гандбол или баскетбол?

- Основная причина, по которой я смотрю эти виды спорта – это то, что мне нравится спорт в целом. Я думаю, что вы можете чему-то научиться, и важно всегда думать о том, что вы можете узнать, наблюдая или за тренировками молодежных команд, или в гандболе, волейболе или другом спорте. Если вы умеет мыслить творчески, вы можете получить идеи практически из любого вида спорта. Как тренер, вы всегда должны стараться совершенствоваться и обновлять себя. За мою 20-летнюю карьеру у меня никогда не было двух одинаковых тренировок. Вам всегда нужно держать игроков в состоянии готовности и направлять их к достижению целей клуба. Быть тренером – отличный способ проводить свои дни. Мне очень нравится то, что я делаю сейчас.



Эксклюзивный перевод Анатолий ПОДВОЙСКИЙ