Слов-Матик спустя год вернул себе титул чемпиона Словакии

Максимальное количество – пять матчей – потребовались двух лучшим командам Словакии, «Слов-Матику» и «Пинероле», чтобы выявить чемпиона своей страны 2016/2017 года. Более того, в пятой решающей игре финалистам не хватило 40-ка минут основного времени для определения сильнейшего, а чемпион был назван только после серии пенальти.

Стартовала финальная серия плей-офф 19 мая, и в первой игре «Слов-Матик» добился победы 5:2. Спустя 10 дней во второй игре «Пинерола» выступала в качестве хозяина площадки и взяла реванш 4:3. Третий матч по календарю 2 июня проводился на площадке «Слов-Матика», но это не помешало «Пинероле» вырвать победу 3:2, забив решающий мяч за две минуты до конца матча. Четвертый матч серии мог стать последним в серии, но не стал. «Пинерола» в первом тайме пропустила один мяч от Бахны, он и принес победу «Слов-Матику» 1:0.





Как видим, в четырех финальных матчах мячей забивалось не так много, однако в пятой игре скучать болельщикам не пришлось. Первый тайм остался за «Пинеролой», которая забила дважды, а пропустила только один мяч. И во втором тайме арбитры трижды фиксировали взятие ворот – сначала дважды отличился «Слов-Матик», а на 29-й минуте Беланик сделал счет 3:3, который и стал итогом основного времени.

В первом овертайме «Слов-Матику» хватило 48-ми секунд, чтобы вновь выйти вперед, а на последней минуте первого овертайма его преимущество выросло до двух мячей – 5:3. На вторую дополнительную пятиминутку «Пинероле» пришлось сразу же выходить с пятым полевым игроком, и на 48-й минуте Беланик отыграл один мяч, а еще через минут Халас сделал счет равным 5:5!









Чемпиона предстояло выявить в серии пенальти, и в ней все решил промах (точнее, удар в штангу) лучшего бомбардира «Пинеролы» Петара Затовича. Игрок «Слов-Матика» Душан Рафай получил шанс принести своей команде чемпионство и его не упустил.





Год назад в финальной серии плей-офф «Слов-Матик» в пятиматчевой битве проиграл «Пинероле», и вот теперь в драматичной борьбе смог вновь стать чемпионом Словакии – в 11-й раз. В следующем сезоне «Слов-Матик» будет представлять свою страну в Кубке УЕФА, где примет старт с основного раунда.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ