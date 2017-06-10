Спустя менее чем двое суток «Мовистар Интер» и «Барселона Ласса» вновь вышли на площадку спорткомплекса «Jorge Garbajosa», что в пригороде Мадрида Торрехон-де-Ардос, на второй матч финальной серии плей-офф. В четверг каталонцы в серии пенальти смогли нанести поражение действующему чемпиону Испании, и перед игрой оба тренера понимали, что субботний матч невероятно важен. Главный тренер «Мовистар Интера» Хесус Веласко отметил, что в случае поражения выезжать в Барселону при счете 0:2, это быть практически обреченным. В свою очередь, наставник «Барселоны Ласса» Андреу Плаза не скрывал, что его футболисты в первой игре затратили много сил, но всё равно будут играть на победу, однако, ему не хотелось бы, чтобы игра дошла до серии пенальти.

На субботний матч финалисты уже могли заявить своих первых вратарей, и если Хесус Эрреро занял своё место в «рамке» с первых минут, то Хуанхо остался на скамейке запасных – все-таки надежная игра Пако Седано убедила Андреу Плазу вновь доверить ему место на последнем рубеже. И этот выбор был правильным – начало игры это подтвердило. На ворота каталонцев обрушились массированные атаки, и Пако Седано раз за разом выручал свою команду. Однако на 4-й минуте был бессилен – Рафаэль с углового сделал заброс на Ортиса, и капитан «мовистаровцев» сильнейшим ударом слета вогнал мяч в угол ворот.

До середины тайма хозяева продолжали нагнетать у гостевых ворот, но пробить Пако Седано еще раз не удавалось. А с экватора тайма каталонцы потихоньку стали разворачивать игру. Как обычно, основная угроза воротам «Мовистар Интера» шла от Феррао и Диего, но им в завершении не хватало точности. Не снизили обороты гости даже когда набрали пять фолов, эффективно работал прессинг, но выжать хотя бы один мяч подопечным Плазы так и не удалось.

Второй тайм продолжился атаками «Барселоны Ласса», но на 28-й минуте оплошность в своей штрафной допустил Рафа Лопес, когда с нарушением правил блокировал Ривильоса. Тот оказался на паркете, и арбитры указали на «точку» – пенальти без шансов для Пако Седано реализовал Борха.

При «минус два» гости раскрылись, провалы и разрывы между линиями следовали непрерывно, не удивительно, что «мовистаровцы» этим воспользовались – в контратаке на 30-й минуте Карлос Ортис выдал такую передачу на Гадейю, что не забить было невозможно.

На 32-й минуте Андреу Плаза взял тайм-аут, после которого Диего вышел пятым полевым, но каталонцы уже были не в том состоянии, чтобы что-то кардинально изменить. Для начала Хесус Эрреро поразил пустые ворота, и до финальной сирены «мовистаровцы» еще дважды забивали тогда, когда Пако Седано был на скамейке запасных, а Диего на площадке. Феррао разбавил ситуацию своим голом, который для бразильца стал 35-м в сезоне. Уже при счете 6:1 Феррао мог оформить дубль, но проиграл дуэль Хесусу Эрреро при 10-тиметровом.

Резюме матча – «Мовистар Интер» сегодня был сильнее, возможно, не столь крупно по счету, но по игре – без всяких сомнений. Продолжение чемпионской серии в Барселоне, где 15 и 17 июня состоятся еще два матча. Если ни одна из команд не сможет добиться двух побед, то пятая игра 19 июня в Торрехон-де-Ардосе.

10 июня. Финал плей-офф. Второй матч