ОФИЦИАЛЬНО: Продэксим подписал Богдана Свиридова

ФК «Продэксим» официально подписал контракт с 27-летним экс-игроком харьковского «Локомотива» Богданом Свиридовым.
В этом сезоне Богдан стал лучшим бомбардиром «Локомотива». На его счету 17 голов.
В свое время спортсмен играл в составе команд «АРПИ», «Сапар», «Шахтер», «Енакиевец», «ЛТК» и «Политех» (Санкт-Петербург).
Контракт с футзалистом подписан сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон.
В этом сезоне Богдан стал лучшим бомбардиром «Локомотива». На его счету 17 голов.
В свое время спортсмен играл в составе команд «АРПИ», «Сапар», «Шахтер», «Енакиевец», «ЛТК» и «Политех» (Санкт-Петербург).
Контракт с футзалистом подписан сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон.
Источник — МФК Продэксим Херсон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.