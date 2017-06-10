Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Продэксим подписал Богдана Свиридова

Чемпионы Украины по футзалу усилились лучшим бомбардиром харьковского «Локомотива»

  • 10.06.2017 11:49
  • 219 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Игорь Супкарев
© Игорь Супкарев
ФК «Продэксим» официально подписал контракт с 27-летним экс-игроком харьковского «Локомотива» Богданом Свиридовым.

В этом сезоне Богдан стал лучшим бомбардиром «Локомотива». На его счету 17 голов.

В свое время спортсмен играл в составе команд «АРПИ», «Сапар», «Шахтер», «Енакиевец», «ЛТК» и «Политех» (Санкт-Петербург).

Контракт с футзалистом подписан сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Источник — МФК Продэксим Херсон

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.