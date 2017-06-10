ОФИЦИАЛЬНО: Продэксим подписал Богдана Свиридова

ФК «Продэксим» официально подписал контракт с 27-летним экс-игроком харьковского «Локомотива» Богданом Свиридовым.



В этом сезоне Богдан стал лучшим бомбардиром «Локомотива». На его счету 17 голов.



В свое время спортсмен играл в составе команд «АРПИ», «Сапар», «Шахтер», «Енакиевец», «ЛТК» и «Политех» (Санкт-Петербург).



Контракт с футзалистом подписан сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон.