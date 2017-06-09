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Атлетико Мадрид и Мовистар Интер подписали договор о сотрудничестве

В систему подготовки футболистов «матрасники» активно будут внедрять футзальные тренировки

  • 09.06.2017 21:43
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Атлетико Мадрид и Мовистар Интер подписали договор о сотрудничестве
Два знаменитых мадридских клуба – футбольный «Атлетико» и футзальный «Мовистар Интер» – подписали договор о сотрудничестве в различных областях. Разговоры о том, что такой договор будет подписан, поскольку между президентами двух клубов давно уже существуют дружеские взаимоотношения, велись еще в прошлом году, однако фактом это стало только накануне в пятницу, 9 июня.
 
Все детали соглашения не разглашаются, возможно, они станут известны позднее. Пока же стороны на своих официальных сайтах ограничились общими заявлениями. Тем не менее, отмечается, что в системе подготовки футболистов «Атлетико» активно будут внедряться футзальные тренировки. Кроме того, будут проводиться совместные социальные проекты, причем акцент будет сделан на то, чтобы болельщики «красно-белых» приходили и наслаждались «захватывающим миром футзала в исполнении «Мовистар Интера», являющегося ориентиром как на национальном, так и на международном уровне».

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 

Источник — Sport.ua

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