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Италия пока без чемпиона: Пескара в третьем матче побеждает Лупаренсе

В тактических играх с пятым полевым игроком «Пескара» была хитрее и удачливее своего соперника

  • 10.06.2017 00:30
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divisionecalcioa5.it, «Лупаренсе» – «Пескара C5»
© divisionecalcioa5.it, «Лупаренсе» – «Пескара C5»
Матчем в Бассано-дель-Граппе могла завершиться финальная серия плей-офф чемпионата Италии, но этого не произошло – «Пескара» выиграла третью игру.









 
Сложно сказать, в каком психологическом состоянии вышли на площадку гости, но факт остается фактом – не прошло и двух минут, как в пассиве «Пескары» были уже три фола и желтая карточка Дуарте за отмашку в лицо Алану Бранди. На 3-й минуте арбитры имели все основания дать гостям 4-й фол, но откровенно пожалели Шимангиньо, который прямой ногой «вставил» Фолье.
 
Возможно, такое дерзкое поведение игроков «Пескары» было частью плана, разработанного Фульвио Колини, который наблюдал за игрой с трибуны, но игроки «Лупаренсе» тоже завелись, и уже сами начали активно набирать фолы. Так что, в первой половине первого тайма футбола, как такового, не было, и на экваторе тайма соотношение фолов было 4-5, где 5 нарушений имела «Пескара».

 
Как раз в этот момент руководивший «Пескарой» Марсио Форте взял тайм-аут, и на 11-й минуте Шимангиньо у гостей вышел пятым полевым. Очень тщательно ждали своего шанса «дельфины», и таки дождались. Шимангиньо принял длинную передачу из глубины, обыгрался в стенку с Росой, и после его передачи в касание переправил мяч в ворота – 0:1. Этот пропущенный мяч хозяева нейтрализовали через минуту – Коко Веллингтон на дуге изящно разобрался с Капуоццо и отправлял мяч уже в незащищенные ворота.
 
Новый поворот в матче произошел на 15-й минуте, когда после тайм-аута «Лупаренсе» Фолья вышел пятым полевым. Однако в игре «5 на 4» хозяева не преуспели, а Роса, воспользовавшись шансом, со своей половины поразил пустые ворота. Менее чем за минуту до этого «Лупаренсе» получил право на 10-тиметровый, но Рамон с дабл-пенальти пробил в Капуоццо, который при ударе вышел на дугу, а арбитры сделали вид, что они это нарушение не заметили.

 
Во втором тайме если команды и играли в формате «4 на 4», то не более чем минуту-другую. Шимангиньо сразу же начал играть пятым полевым, но гости еще больше оторвались в счете не после позиционной атаки, а после того, как Салас убежал от всех на левом фланге, а затем точной передачей нашел в штрафной Шимангиньо, которому только и оставалось подставить ногу, чтобы оформить дубль.
 
 
У «Лупаренсе» Фолья практически не снимал вратарскую футболку. Бранди очень быстро вернул отставание хозяев в один мяч, но через три минуты Капуоццо нашел момент, чтобы поразить противоположные ворота – 2:4. Тем не менее, «лупи» от игры с пятым не отказались, и на 31-й минуте от преимущества гостей в два мяча не осталось и следа.

Казалось бы, «Пескара» сломлена, ан нет! Тактические игры с «5 на 4» на своем мяче продолжились со стороны обеих команд. Дважды хозяева не давали Шимангиньо смениться, но бразилец продемонстрировал отменные вратарские качества, когда отбил опаснейший удар Фольи. Игра к финальной сирене прикатилась в ничейную гавань, и во второй раз в этой серии соперникам пришлось бить пенальти.
 
По три попытки обе команды реализовали очень четко, когда же пришлось бить до промаха, дрогнул лучший бомбардир «Лупаренсе» Манкусо, запустив с шести метров мяч много выше ворот. Это был шанс для «Пескары», и Тендерини его не упустил.
 
«Пескара», проявив тактическую хитрость, очень сильно рискуя по ходу матча, все-таки смогла добиться победы на выезде, сократив своё отставание в серии до 1:2. Так и хотелось написать, что теперь команды переезжают в Пескару, но это пока не факт. Поскольку домашняя площадка в родном городе надолго дисквалифицирована, «Пескаре» срочно предстоит искать ей замену, а это не очень просто – есть очень жесткие требования со стороны телевидения. Как-то это вопрос будет обязательно решен, а продолжение этого великолепного шоу под название «финал плей-офф за Скудетто» последует 14 июня. Если и в этот день чемпион не будет определен, то 16 июня мы лучшую футзальную команду Италии узнаем обязательно.

9 июня. Финал. Третий матч
 
«Лупаренсе» (2) – «Пескара С5» (1) – 4:4 (1:2). Пенальти 3:4. Счет в серии 2:1 
Первый матч 4:4 (пенальти 3:2), второй матч 5:2
 Коко Веллингтон (13,31), Алан Бранди (24), Манкусо (31) – Шимангиньо (12,23), Роса (19), Капуоццо (27)
Пенальти: Фолья (1:0, Моргадо (1:1), Коко Веллингтон (2:1), Салас (2:2), Рамон (3:2), Куццолино (3:3), Манкусо (3:3, выше ворот), Тендерини (3:4)
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Видеообзор матча позже...
 

Источник — Sport.ua

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