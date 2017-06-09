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Пако Седано, что стена: Барселона Ласса выигрывает первый матч финала

Каталонцы не удержали победу в основное время, но были точнее «Мовистар Интера» в серии пенальти

  • 09.06.2017 00:50
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Пако Седано, что стена: Барселона Ласса выигрывает первый матч финала
Как и год назад, до финала футзальной Примеры добрались представители двух самых непримиримых испанских регионов – Мадрида и Каталонии. Наверное, для многих это будет удивительным, но «Мовистар Интер» и «Барселона Ласса» всего во второй раз играют друг против друга как раз в финальной стадии плей-офф. В прошлом сезоне «мовистаровцы» были сильнее каталонцев в битве за чемпионство 3:1, что привело руководство футзальной «Барсы» к мысли провести смены на тренерском мостике. И вместо Марка Кармоны, благодаря которому «Барселона Ласса» и стала заметной фигурой в футзальной Европе, главным тренером стал Андреу Плаза, для которого нынешний финал был первым в карьере.







Что отличает футзальную «Барсу» под руководством Плазы, так это то, что она стала более прагматичной, и не стесняется играть вторым номером даже против команды, заметно уступающей в классе. Кроме того, Плаза добавил команде вариативности – она может перестраиваться с одной тактики на другую даже на короткие отрезки времени. К чему все это говорится – именно такой «Барселона Ласса» предстала в первом матче финальной серии, которая проходила в Торрехон-де-Ардосе.
 
То, что каталонцы с первых же минут стали играть в прессинг, стало неожиданностью для хозяев площадки. Подопечные Хесуса Веласко увязали в нем, что привело к тому, что массированных атак на ворота Пако Седано не было, и «Мовистар Интер» стал зависим от индивидуальных действий Рикардиньо, которому развернуться не давали. В свою очередь, гости постоянно впереди искали Феррао, и хотя того плотно держали, но за мяч он цеплялся стабильно, чем не давал спокойной жизни обороне «мовистаровцев». Именно с Феррао и начала атака «Барселоны Ласса» на 9-й минуте, когда гости открыли счет. Приняв мяч, бразилец сбросил его на правую бровку на ход Серхио Лосано, далее последовал сильнейший прострел в штрафную, на который откликнулся Рафа Лопес.



 
«Мовистар Интер» мог отыграться в первой же ответной атаке. Ривильос слева пробил в штангу, мяч отскочил к Рикардиньо, который вынужден был бить по воротам в борьбе с защитником – пожалуй, это и помогло Пако Седано, отбившему мяч на угловой. Этот момент так и остался в первом тайме таким, о котором можно говорить, как о стопроцентном. Хозяева в процентном соотношении больше владели мячом, но это не нашло отражения на результате первых 20-ти минут.

 
А вот в начале второго тайма «Барселона Ласса» организовала небольшое давление на ворота Алекса Гонсалеса, который в этой игре был первым номером хозяев из-за дисквалификации Хесуса Эрреро. На 23-й минуте гости заработали штрафной, и Диего, о котором можно говорить, как о лидере команды в нынешнем сезоне, прямым ударом со штрафного довел преимущество каталонцев до двух мячей.



 
Тут же подопечные Андреу Плазы откатились на свою половину, и вновь можно было наблюдать бесплодные попытки «мовистаровцев» как-то вскрыть оборону соперника. При почти полном отсутствии голевых моментов, хозяевам на выручку пришел стандарт – на 30-й минуте Рикардиньо с аута передачей нашел Даниэля, и его удар из-за пределов штрафной Пако Седано отразить не смог – 1:2.
 
Приунывшие было трибуны моментально оживились, и погнали Рикардиньо и компанию на штурм гостевых ворот. Правда, как такового, этого самого «штурма» не было – опять большее владение мячом, и тщетные попытки хозяев вывести кого-то на результативный удар. В свою очередь, каталонцы на 36-й минуте взорвались, и после ударов Диего и Феррао Алекс Гонсалес дважды выручил свою команду.

 
Других вариантов у Хесуса Веласко, как бросать на площадку пятого полевого игрока, не было, и игра «5 на 4» выручила хозяев – за 48 секунд до конца второго тайма Ривильос метров с 10-ти пробил без шансов для Пако Седано. После тайм-аута каталонцы отыграли оставшееся время с Диего во вратарской футболке, но ничего интересного не создали.



 
2:2 – основное время, и командам предстояло отыграть два дополнительных тайма по три минуты, и тут стоит сказать, что у «Барселоны Ласса» было в пассиве 5 фолов. Фол под номером 6 состоялся на первой же минуте первого дополнительного тайма, когда Феррао сбил Полу, получив при этом еще и желтую карточку. В «Мовистар Интере» штатный исполнитель10-тиметровых Рикардиньо, португалец и в этот раз отправился бить дабл-пенальти, но Пако Седано переиграть ему не удалось. Это и было главное событие первой дополнительной трехминутки. Что до второго дополнительного тайма, то на его первой минуте Ривильос, выйдя слева один на один с Пако Седано, проиграл дуэль голкиперу. После чего две оставшиеся минуты пролетели стремительно, и сильнейшего в этом непростом для обеих команд матче предстояло выявить в серии пенальти.
 
Её судьбу решил один-единственный сейв Пако Седано, отбившего удар Даниэля. А вот у каталонцев Айкардо, Серхио Лосано и Феррао свои попытки реализовали.
 
Что ж, «Барселона Ласса» «по точкам» таки взяла первый матч, который должна была выигрывать и в основное время. Продолжение противостояния двух лучших команд Испании в субботу, 10 июня, когда в Торрехон-де-Ардосе пройдет второй матч.

8 июня. Финал плей-офф. Первый матч
 
«Мовистар Интер» (1) – «Барселона Ласса» (3) – 2:2 (0:1, 2:2). Пенальти 1:3
 Даниэль (30), Ривильос (40) – Рафа Лопес (9), Диего (23)
Пенальти: Айкардо (0:1), Даниэль (0:1, вратарь), Серхио Лосано (0:2), Рикардиньо (1:2), Феррао (1:3)
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Видеообзор матча позже...
 

Источник — Sport.ua

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