ЮОИ-2018: УЕФА разъяснил систему квалификации футзальных сборных U-17

В циркулярном письме УЕФА №28 вносятся дополнительные разъяснения по системе квалификационных соревнований Юношеских Олимпийских Игр-2018.

Юношеские Олимпийские Игры-2018 состоятся в период с 6 по 18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина). Футзал вносится в соревновательную программу и будет представлен двумя турнирами – среди юношей и среди девушек.

На состоявшемся 4 апреля 2017 года совещании Исполнительного комитета УЕФА в Хельсинки была утверждена система квалификации для европейских команд, претендующих на участие в финальной стадии Юношеских Олимпийских игр.

Международная федерация футбола (ФИФА) предоставляет УЕФА две квоты на каждый турнир при условии, что четыре квалифицировавшиеся команды будут представлять различные футбольные ассоциации (одна страна не имеет права выставлять и мужскую, и женскую сборные). На основании полученной информации о количестве юношеских национальных сборных на континенте, было принято решение об ограничении количества участников отборочного турнира: 16 – среди юношей и 8 – среди девушек. Команды-участницы квалификационного раунда будут определены на основании рейтинга УЕФА 2017/2018 гг.

В случае, если ассоциации, не входящие в число топ-16 (для мужских команд) и топ-8 (для женских команд) рейтинга, проявят интерес к участию в квалификационном раунде, то их заявки будут рассмотрены в случае, если команды с более высоким рейтингом откажутся от участия в турнире (порядок рассмотрения подобных заявок также будет основан на таблице коэффициентов УЕФА).

1. Ограничения по возрасту

В Юношеских Олимпийских играх-2018 и отборочных соревнованиям к ним имеют право принимать участие спортсмены, родившиеся в период с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2003 г.

2. Календарь соревнований



Все квалификационные мини-турниры (для юношей и девушек) должны быть проведены в срок с 31 октября по 5 ноября 2017 г. (Матчи состоятся 1-го, 2-го и 4-го ноября).

Женский отборочный турнир:

- В отборочном турнире среди девушек принимают участие топ-8 команд таблицы коэффициентов УЕФА. В случае если какая-либо из команд отказывается от участия в квалификации, ее место занимает следующая команда рейтинга.

- Восемь команд-участниц будут разделены на две группы, по четыре команды в каждой. Победители каждой из групп получат право участвовать в Юношеских Олимпийских играх-2018.

Мужской отборочный турнир:

- Топ-16 национальных команд таблицы коэффициентов УЕФА получат право на участие в отборочном турнире. В случае если какая-либо из команд отказывается от участия в квалификационном раунде, ее место занимает следующая команда рейтинга.

- Шестнадцать команд-участниц будут поделены на 4 группы по 4 команды в каждой. Четыре команды, занявшие в своих группах первые места, будут выстроены согласно следующим критериям: количество очков, разница мячей, количество забитых мячей, наименьшее количество дисциплинарных нарушений. Две лучшие команды по этим критериям получат право на участие в Юношеских Олимпийских играх-2018 при условии, что соответствующие футбольные ассоциации не будут представлены на финальном турнире женскими командами. В случае, если последнее условие не выполняется, право на участие в финальном турнире получает следующая лучшая мужская команда.