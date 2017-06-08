7 июня, точно по первоначальному графику, в чемпионате Италии состоялся второй матч финальной серии плей-офф, в которой за футзальное Скудетто спорят «Лупаренсе» и «Пескара». О тех непростых событиях, что были накануне его проведения, Sport.ua подробно информировал своих читателей, так что в этом обзоре можно сразу же перейти непосредственно к самой игре.

Нужно сказать, что футболисты обеих команд для себя сделали выводы из первого матча, и подчеркнуто уважительно относились друг к другу по ходу игры, которая проходила на площадке в Бассано-дель-Граппе, выбранной «Лупаренсе» в качестве домашней на финал плей-офф. И хотя в матче арбитрами были показаны 6 желтых карточек, но это были исключительно игровые эпизоды – срывы атак и симуляция.

Началась же игра с очень хороших атак «Пескары», и уже на второй минуте открытие этого сезона, 21-летний аргентинец Матиас Роса четким ударом с дуги вывел гостей вперед. Однако с каждой последующей минутой становилось очевидным, что игроки «Пескары» не выдерживают те скорости, которые им предлагают хозяева. А во второй половине тайма преимущество «лупи» и вовсе стало подавляющим. Что и вылилось в два мяча, забитых с интервалом менее чем две минуты. Сначала Алан Бранди первым оказался на добивании, после того как голкипер «Пескары» Капуоццо отразил удар Онорио, а затем Манкусо из пределов штрафной переправил мяч в ворота после удара-прострела Рамона. «Пескаре», которой в этой игре руководил известный в недавнем прошлом футзалист Марсио Форте, до перерыва ответить было абсолютно нечем.

На удивление после перерыва «Лупаренсе» не решился играть агрессивно, что позволило бы дожать гостей, а отдал инициативу, перейдя полностью на игру вторым номером. Атаки «Пескары» разнообразием и какими-то изысками не блистали, и вратарь «волков» Миарелли в игру вступал очень редко. Ну, а на 33-й минуте одна из редких контратак «Лупаренсе» принесла результат – удар Коко Веллингтона со средней дистанции достиг цели – 3:1.

Игра с пятым полевым со стороны «Пескары» не заставила себя долго ждать, но атаки гостей не были убедительными, а голкиперу «Лупаренсе» Миарелли, чтобы поразить противоположные пустые ворота, потребовалась только одна попытка. Незадолго до финальной сирены соперники обменялись забитыми мячами в исполнении Дуарте и Манкусо, и «Лупаренсе» отпраздновал заслуженную победу.

Итак, «лупи» повели в серии 2:0, и уже третий матч финала, который состоится 9 июня также в Бассано-дель-Граппе, может стать в нынешнем сезоне последним. Если отталкиваться от перипетий второй игры, то по ней было не видно, за счет чего или кого «Пескара» сможет прибавить на столько, чтобы лишить «Лупаренсе» уверенности в собственных силах. Впрочем, футзал бывает разным, и игра на игру не приходится.