Гардж Джибсон выиграл чемпионат Франции по футзалу

Клуб из северо-западного пригорода Парижа Понтуаз под названием «Гардж Джибсон» впервые в своей истории стал чемпионом Франции по футзалу. Это стало фактом после того, как в финальном матче «Гардж Джибсон» со счетом 5:4 переиграл известный в Европе клуб «КБ Юнайтед», тот самый, который осенью прошлого года играл во Львове в рамках основного раунда Кубка УЕФА, и который выигрывал чемпионат Франции в 2015 и 2016 годах.

Таким образом, «Градж Джибсон» будет представлять Францию в Кубке УЕФА в следующем сезоне.