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Гардж Джибсон выиграл чемпионат Франции по футзалу

Клуб из северо-западного пригорода Парижа сбросил с трона триумфатора двух предыдущих лет КБ Юнайтед

  • 07.06.2017 12:03
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Гардж Джибсон выиграл чемпионат Франции по футзалу
Клуб из северо-западного пригорода Парижа Понтуаз под названием «Гардж Джибсон» впервые в своей истории стал чемпионом Франции по футзалу. Это стало фактом после того, как в финальном матче «Гардж Джибсон» со счетом 5:4 переиграл известный в Европе клуб «КБ Юнайтед», тот самый, который осенью прошлого года играл во Львове в рамках основного раунда Кубка УЕФА, и который выигрывал чемпионат Франции в 2015 и 2016 годах.
 
Таким образом, «Градж Джибсон» будет представлять Францию в Кубке УЕФА в следующем сезоне.  
 

Источник — Sport.ua

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