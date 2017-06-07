Финальная серия плей-офф чемпионата Италии будет продолжена!

Согласно самым последним новостям от итальянских СМИ, финальная серия плей-офф в футзальной Серии А между «Лупаренсе» и «Пескарой» все-таки будет продолжена. Как заявил президент «Пескары» Данило Ианнасколи, у него состоялась длительная встреча с руководством города, на которой городские власти уговорили его все-таки отправить команду в Бассано-дель-Граппу на второй и третий матчи:

- Власти города попросили меня сделать шаг назад, и если Пескара просит меня, я ничего не могу с этим поделать, но постараюсь принести городу победу в чемпионате. Я не был готов отказаться от своей позиции, однако мэр города Марко Алессандрини и советник мэрии по спорту Джулиано Диодати уговорили меня изменить моё решение.

В свою очередь Джулиано Диодати отметил:

- Это будет правильным решением. «Пескара» является нашим общим достоянием и источником гордости для всех горожан. Мы были рядом с командой в дни её побед, и хотим быть с нею в её трудные дни. Я лично был на первой игре, и сам слышал все те оскорбления, которые неслись в адрес жителей Абруццо со стороны фанов «Лупаренсе». Могу сказать, что некоторые из них были непечатными. Никто не может приехать и оскорблять нас в нашем доме. В ближайшие дни два наших парламентария поднимут вопрос об этой игре на парламентском слушании. Мы хотим, чтобы до конца были выяснены все темные стороны это неприятной истории. Мы обязаны сделать это и для Пескары и для жителей города/



После того, как 2 июня Данило Ианнасколи сделал заявление, что снимает команду со всех официальных соревнований, «Пескара» не тренировалась по 5 июня включительно, вплоть до объявления решения Спортивного арбитража о вынесении санкций по послематчевой драке в первой игре. После того, как состоялась встреча президента «Пескары» и руководства города, вечером 6 июня «Пескара» отправилась в Бассано-дель-Граппу без двух дисквалифицированных игроков – Капуто и Борруто. Не поедет на игру и сам президент «Пескары», отправив вместе с командой своего сына Маттео Ианнасколи, который является вице-президентом и спортивным директором, несмотря на то, что тот также подвергся дисквалификации до 30 июня 2018 года.