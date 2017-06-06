Новый сезон в Экстра-лиге стартует матчем за Суперкубок 9 сентября

Чуть больше недели назад футзальная Украина получила своего нового чемпионата в лице херсонского «Продэксима», и пока футболисты всех команд кто отдыхает, а кто усиленно решает свои трансферные вопросы, самое время футзальным функционерам тщательно и во всех тонкостях продумать, каким же быть следующему сезону. По традиции все решающие и ключевые моменты, связанные с чемпионатом Украины, оговариваются на совещании первых лиц клубов Экстра-лиги, а затем уже утверждаются Исполкомом Ассоциации футзала Украины. Однако этому предшествует подготовительная работа – как раз теме будущего сезона было посвящено рабочее совещание представителей клубов Экстра-лиги, которое 6 июня прошло в Доме футбола.

К сожалению, в силу различных причин на него не смогли приехать представители абсолютно всех клубов, но, тем не менее, и половины из них было достаточно, чтобы мог состояться полезный обмен мнениями, а Ассоциация могла выслушать пожелания клубов в отношении будущего чемпионата. Тем более, что до него АФУ обратилась во всех клубы с просьбой, выслать свои пожелания относительно чемпионата, регламента, календаря, схемы проведения чемпионата и других вопросов, и уже систематизировав их, представила на согласование.

На собрании представителей клубов присутствовали:

Сергей Владыко, президент АФУ

Валентин Вакула, спортивный директор АФУ

Сергей Кравцов, голова Комитета арбитража АФУ

Кирилл Ципун, представитель «Продэксима»

Лев Галушко, пресс-атташе «ХИТа»

Олег Ковальский, исполнительный директор «Урагана»

Сергей Бабиков, вице-президент «Сокола»

Сергей Чайка, пресс-атташе «Uni-Laman»,





















приглашенные представители СМИ, освещающие футзал.

Контуры следующего сезона

На основе анкетирования клубов, их большинство – 6 – поддержало план-календарь, при котором следующий сезон откроется 9 сентября матчем за Суперкубок, а старт чемпионату Украины будет дан 16 сентября. Как и в прошедшем сезоне, в чемпионате не запланированы паузы на те даты, когда чемпиону Украины предстоят матчи в Кубке УЕФА, а свои матчи тура херсонский «Продэксим» проведет в резервные дни.

Кстати, по информации Сергея Владыко, как сообщили АФУ из УЕФА, в связи с реформированием Кубка УЕФА по футзалу с большой долей вероятности «Продэксим» примет старт в еврокубке не с предварительного раунда, как это было бы при старом формате, а с основного – и это будет 10-15 октября.

Ориентировочная дата завершения чемпионата – 21 мая. Самый большой перерыв в нем будет в конце января – начале февраля, которая сборная Украины будет сначала вести подготовку, а затем и участвовать в чемпионате Европы 2018 года. Будут еще несколько небольших пауз в официальные окна УЕФА, когда сборная Украины сыграет товарищеские матчи. По информации АФУ, в числе потенциальных соперников рассматриваются только топ-команды, которые также будут играть на ЧЕ-2018.

Что касается Кубка Украины, то команды Экстра-лиги выступят в борьбу за трофей со стадии 1/8 финала, и по проекту календаря это будет 4 января 2018 года (резервный день – 9 января).

Стадии 1/8 финала и четвертьфиналы будут проходить из двух матчей, обладатель Кубка Украины будет определен в «Финале четырех», и самым здесь главным новшеством будет то, что «Финал четырех», в отличие от нескольких последних сезонов, состоится до начала стадии плей-офф чемпионата Украины. Что же до 1/8 финала, то ответные матчи состоятся 17 января, а для команд, у которых не будет в составе «сборников», будет определен резервный день.

Формат проведения чемпионата

АФУ в клубы разослала три варианта схемы проведения чемпионата. Первый – практически идентичный с прошлогодним. Команды играют в 2 круга с плей-офф, но с небольшим изменением – большинство команд поддерживают вариант, когда и стадия четвертьфинала играется до трех побед одной из команд. А вот в серии за бронзовые медали могут быть два варианта – либо до двух побед, либо из двух матчей «дома – на выезде».

Второй вариант – схож с тем, что был в этом сезоне в футбольной Премьер-лиге. Команды играют в два круга, 6 лучших команд выходят во второй этап и играют еще два круга. А здесь уже возможны вариации: на втором этапе играть либо со всеми набранными очками, либо с так называемыми «золотыми», набранными только с командами, вошедшими в финальную шестерку. Отметим, что согласно анкетированию, второй вариант поддержали только две команды, разделившись поровну во мнении по подвариантам.

Отдельную дискуссию вызвало предложение «Урагана», чтобы разыгрывались все места с 7-го по 10-е, и оно тоже будет вынесено на обсуждение на совещании руководителей клубов. Какие здесь есть «за», об этом рассказал Олег Ковальский:





- Я хочу, чтобы мы отталкивались от того, что мы – клубы Экстра-лиги, это определенный статус. Если клуб не попал в плей-офф, но не хочет играть за конкретные места, но какой это статус клуба Экстра-лиги? Если мы свой чемпионат считаем полноценным и качественным, и хотим, чтобы он развивался, то давайте не подразумевать слово «развитие» как такое, которое не несет на себе никаких обязательств. В своей недавней поездке в Венгрии я познакомился с командой, которая занимает с 7-го о 10-е место. Они борются за то, чтобы играть в сильнейшем дивизионе, чтобы иметь статус, и соответствовать чемпионату.

Мнение хмельницкого «Сокола» по поводу схемы проведения чемпионата озвучил Сергей Бабиков:





- Почему мы против шестерки? Глядя на итоги нынешнего чемпионата, второе место от седьмого отделило 4 очка. Не хотел бы обидеть команды, которые заняли 8-10 места, но получается, что одна из команд, по уровню приблизительно из шестерки, вылетает. Вопрос – вот для этой команды какая мотивация играть за 7-10 места? Это – первое. Второе – при такой системе у нас создаются предпосылки к тому, что у игроков команды, которая не попадает в шестерку, у них нет мотивации, и они для себя заблаговременно будут искать возможность перейти в команду уровнем выше. Поэтому, мы выступаем против того, чтобы играть шестерку и играть за 7-10 места.

Какие есть плюсы у схемы с финальной шестеркой, своим мнением поделился Сергей Владыко:

- Нет ни одного какого-то идеального формата. Плей-офф больше предназначен для чемпионата, где стартуют от 12-ти команд. Эта система дает возможность всем пахать и выкладываться во время регулярного чемпионата. На сегодняшний день некоторые ведущие команды не имеют глобального интереса к регулярному чемпионату, особенно ко второй половине после того, как они уже попадают в восьмерку. И каким-то образом уже начинается подготовка к плей-офф.

В завершение темы формата чемпионата отметим, что два клуба «Сокол» и «Титан-Заря» высказались за схему проведения чемпионата в четыре круга со спаренными матчами.

Итак, при всем богатстве выбора схемы проведения чемпионата, которой действительно идеальной и универсальной не существует, последнее решение будет вынесено на совещании руководителей клубов, потому что в каждой из схем варьируется и финансовая составляющая, а её нельзя не учитывать.

Молодежные команды – их создание и развитие

Здесь речь о том, что каждая команда Экстра-лиги имела бы в своей структуре молодежную команду. Количество молодых игроков в заявках команд на данный момент – это очень незначительный процент. Ассоциация вынесла на рассмотрение клубов с возможностью последующего утверждения кардинально новое предложение, аналога которому еще не было в украинском футзале. Взято оно из опыта футбольной Премьер-лиги – те игроки, которые планируют играть или в чемпионате области, или в чемпионате города, подаются в АФУ как «список Б». Если в клубе не создается вторая команда, то такая команда Экстра-лиги будет платить больший вступительный взнос. Таким командам будет предоставлена возможность участвовать и в чемпионате города, но главное – чтобы это было в рамках единой команды. На данный момент принципиально важно, чтобы такие команды были созданы, а в каком соревновании они будут играть – в Первой лиге, во Второй, в областных или городских чемпионатах, это будет принимать решение сам клуб.

Вступительный взнос

Окончательные суммы утвердит совещание президентов клубов, но на данный момент АФУ предлагается единый взнос 80.000 грн., который будет разбит на три этапа. Но в связи с предыдущим пунктом могут быть изменения – если клуб не подает «список Б», то он перечисляется дополнительный взнос на счет АФУ. Однако если команда заявляется в Первую или Вторую лиги, то её взнос составляет меньше, чем 80.000 грн. Собственно, здесь основная идея – мотивировать клубы создавать вторые команды.

Аналитическая программа «InStat»

Всем клубам была разослана презентация аналитической программы «InStat», которая уже была апробирована в сборной Украины во время проведения квалификационного турнира чемпионата Европы. Владельцы программы предложили АФУ очень интересные условия – в два раза снижается стоимость использования этой программы, если на неё подпишутся все клубы. На совещание президентов клубов будет приглашен представитель правообладателя этой программы, за президентами и последнее слово, будут ли их клубы работать с программой, которая в последние годы приобрела широкую популярность.

Поправки к регламенту

Как обычно, в конце сезона АФУ попросила клубы выслать свои предложения с поправками к регламенту. Проанализировав их, АФУ предлагает такие изменения и дополнения:

1. Штраф за необеспечения прямой трансляции матча без уважительных причин – 4.000 грн.

2. Обязательно участие второй команды в одном из соревнований – в Первой, Второй лигах, чемпионатах области, города. Предоставления «списка Б» для АФУ.

3. За неучастие в соревнованиях второй команды оплачивается дополнительный взнос.

4. Плей-офф в 1/4 финала до трех побед.

(* В случае принятия положительного решения по этому пункту, есть дополнительное предложение от Sport.ua играть овертайм так, как это делают в Испании – два тайма по 3, а не по 5 минут).

5. За бронзовые медали проводятся два матча (дома – на выезде), или играется серия до двух побед.

6. После регулярного чемпионата все желтые карточки аннулируются (даже четыре). По этому пункту поступило дополнительное предложение от команды «ХИТ» о том, чтобы карточки «сгорали» после каждой стадии плей-офф.

7. Жеребьевка Кубка Украины (сразу вся сетка или каждый этап).

8. Статистическое обеспечение для всех клубов «InStat» (30000 грн. в год с каждого клуба).

9. Штраф за неучастие или неорганизация пресс-конференции – 2000 грн.

10. За непредоставление или задержку письменной информации о времени начала матча – штраф 2000 грн. Кроме того, дополнение, что матчи чемпионата должны начинаться не позже 19.00, но если будет прямая телевизионная трансляция – то не позже 21.00.

11. Официальный мяч SELECT (оранжевый) с логотипом АФУ.

12. Увеличение компенсации за подготовку футболистов.

13. Назначение местного директора матча.

В заключение скажем, что окончательное утверждение всех моментов, которые обговаривались на сегодняшнем рабочем совещании, пройдет на собрании клубов, которое состоится 12 или 13 июня.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ