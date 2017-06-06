Побоище в Пескаре: Спортивный арбитраж вынес решение о наказаниях

Спортивный арбитраж Федерации футбола Италии в понедельник, 5 июня, рассмотрел все обстоятельства массового побоища, устроенного командами «Пескара» и «Лупаренсе» после первого финального матча серии плей-офф чемпионата Италии по футзалу.
Напомним, что после завершения серии пенальти, которая принесла «Лупаренсе» гостевую победу 3:2 (основное время 4:4), на площадке спорткомплекса «Pala Giovanni Paolo II» в Пескаре вспыхнула потасовка, которая переросла в массовую драку, переместившуюся с площадки в подтрибунное помещение. А на следующий день президент «Пескары» Данило Ианнасколи через официальный сайт клуба сделал заявление, что приостанавливает участие команды во всех официальных соревнованиях.
Решение Спортивного арбитража было следующим:
- команда «Пескара» оштрафована на 5.000 евро, а её домашняя площадка дисквалифицирована до 31 декабря 2017 года;
- команда «Лупаренсе» оштрафована на 1.500 евро;
- на один год (до 30 июня 2018 года) дисквалифицированы вице-президент и спортивный директор «Пескары» Маттео Ианнасколи и директор спорткомплекса Фабио Моджа;
- на 6 месяцев (до 31 декабря 2017 года) дисквалифицирован представитель администрации клуба «Пескара» Франческо Киавароли;
- на 5 месяцев (до 31 октября 2017 года) дисквалифицирован президент «Пескары» Данило Ианнасколи
- на 2 месяца (до 31 июля 2017) дисквалифицирован член правления «Пескары» Марко Троило.
Что касается игроков и тренерского штаба команд, то им вынесены такие наказания:
- на 5 месяцев (до 30 ноября 2017 года) дисквалифицированы Рикардо Тобе («Лупаренсе») и Рикардо Капуто («Пескара»);
- на 6 месяцев (до 31 декабря 2017 года) дисквалифицирован Кристиан Борруто («Пескара»);
- на две игры дисквалифицированы главные тренеры команд Фульвио Колини («Пескара») и Давид Марин («Лупаренсе»).
Кроме того, Спортивный арбитраж обязал команды «Пескара» и «Лупаренсе» провести вторую игру финальной серии, которая по календарю запланирована на 7 июня. Отметим, что на данный момент нет никакой информации, будет эта игра или нет, но регламентом Серии А за неявку на игру предусмотрен штраф в размере 20.000 евро.
Руководитель итальянского футзала Андреа Монтемурро так прокомментировал решения о наказаниях: «Наказания действительно серьезные, но, по моему мнению, они справедливы. Я надеюсь, что инциденты подобного рода никогда не произойдут вновь на наших площадках».
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ, по материалам итальянских СМИ
Источник — Sport.ua
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