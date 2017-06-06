Побоище в Пескаре: Спортивный арбитраж вынес решение о наказаниях

Спортивный арбитраж Федерации футбола Италии в понедельник, 5 июня, рассмотрел все обстоятельства массового побоища, устроенного командами «Пескара» и «Лупаренсе» после первого финального матча серии плей-офф чемпионата Италии по футзалу.

Решение Спортивного арбитража было следующим:

- команда «Пескара» оштрафована на 5.000 евро, а её домашняя площадка дисквалифицирована до 31 декабря 2017 года;

- команда «Лупаренсе» оштрафована на 1.500 евро;

- на один год (до 30 июня 2018 года) дисквалифицированы вице-президент и спортивный директор «Пескары» Маттео Ианнасколи и директор спорткомплекса Фабио Моджа;

- на 6 месяцев (до 31 декабря 2017 года) дисквалифицирован представитель администрации клуба «Пескара» Франческо Киавароли;

- на 5 месяцев (до 31 октября 2017 года) дисквалифицирован президент «Пескары» Данило Ианнасколи

- на 2 месяца (до 31 июля 2017) дисквалифицирован член правления «Пескары» Марко Троило.

Что касается игроков и тренерского штаба команд, то им вынесены такие наказания:

- на 5 месяцев (до 30 ноября 2017 года) дисквалифицированы Рикардо Тобе («Лупаренсе») и Рикардо Капуто («Пескара»);

- на 6 месяцев (до 31 декабря 2017 года) дисквалифицирован Кристиан Борруто («Пескара»);





- на две игры дисквалифицированы главные тренеры команд Фульвио Колини («Пескара») и Давид Марин («Лупаренсе»).

Кроме того, Спортивный арбитраж обязал команды «Пескара» и «Лупаренсе» провести вторую игру финальной серии, которая по календарю запланирована на 7 июня. Отметим, что на данный момент нет никакой информации, будет эта игра или нет, но регламентом Серии А за неявку на игру предусмотрен штраф в размере 20.000 евро.

Руководитель итальянского футзала Андреа Монтемурро так прокомментировал решения о наказаниях: «Наказания действительно серьезные, но, по моему мнению, они справедливы. Я надеюсь, что инциденты подобного рода никогда не произойдут вновь на наших площадках».

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ, по материалам итальянских СМИ